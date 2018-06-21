п.Никель

21 июня - 11.00

Председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Владимир Губинский примет участие в заседании Совета депутатов Печенгского района по вопросу изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Мурманской области с июля 2018 года.

п.Никель, ул. Пионерская, 2.

г.Ковдор

21 июня - 16.00

Сотрудники комитета по тарифному регулированию Мурманской области примут участие в заседании Совета депутатов Ковдорского района по вопросу изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Мурманской области с июля 2018 года.

г.Ковдор, пл. Ленина, 1.

г.Кировск

21 июня – 17.00-18.00

Прокуратурой города Кировска будет проводиться «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан на оплату труда.

Сообщить о нарушениях закона в указанной сфере, а также задать свои вопросы по теме «горячей линии» можно помощнику прокурора г. Кировска Семеновой Татьяне Михайловне по телефону 8(815-31) 5-42-08.

с.Ловозеро

22 июня – 10.00 -13.00

Прокуратурой Ловозерского района будет проведена «горячая линия» по вопросам: выплаты заработной платы в «конвертах»; выплаты заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда; осуществление трудовых функций без оформления трудовых отношений.

На звонки и вопросы по телефону 8-815-38-43-756 ответит помощник прокурора Ловозерского района Князева Валентина Эдуардовна.

г.Гаджиево

21 июня - 15.00

Выездной приём директора Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

п.Старая Титовка

22 июня - 14.00

В п.Старая Титовка Кольского района состоится памятная церемония, посвященная «Дню памяти и скорби». Благотворительная акция, возложение цветов и почтение памяти солдат запланировано у мемориального комплекса «Защитникам Титовского рубежа».

В программе мероприятия: благотворительная акция, возложение цветов и почтение памяти солдат у мемориального комплекса «Защитникам Титовского рубежа»; наглядная реконструкция боевых действий; полевая кухня; посещение музея «Титовский рубеж»; просмотр короткометражных фильмов и др.

В мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны и почётные граждане города Мурманска, желающие почтить память воинов, а также представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, депутаты Мурманской областной Думы.

п.Старая Титовка, мемориальный комплекс «Защитникам Титовского рубежа».

ЗАТО г.Североморск

22 июня – 4.00

В День памяти и скорби, в 4.00 утра на территории Военно-мемориального кладбища г.Североморска состоится акция «Свеча памяти». Участники акции проведут митинг, возложат цветы и венки к стеле, установленной в память о погибших в годы Великой Отечественной войны защитниках Отечества и мемориальной часовне.

ЗАТО г.Североморск, территория Военно-мемориального кладбища г.Североморска. Сбор участников в 3.40.

г.Кола

36 июня – 15.0-17.00

Первый заместитель прокурора Мурманской области Сергей Фирсов проведёт выездной личный приём граждан в помещении прокуратуры Кольского района.

Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приёма, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

г. Кола, ул. Андрусенко, 12.

г.Мурманск

21 июня - 9.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 45/1; ул. Гагарина, 20; ул. Шмидта, 31/1; ул. Тарана, 19; ул. Героев Рыбачьего, 55.

21 июня - 11.00

Семинар «Большие возможности малого бизнеса». Участникам семинара расскажут о существующих видах поддержки малого предпринимательства в регионе, изменениях в налоговом администрировании в 2018-2019 годах, существующих сервисах в области регистрации и учёта налогоплательщиков. Особое внимание будет уделено вопросам вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность, поддержки и развития молодёжного предпринимательства.

г.Мурманск, ул. Книповича, 48, IV этаж, каб. 422.

21 июня – 11.00

В комитете по труду и занятости населения Мурманской области состоится семинар «Большие возможности малого бизнеса». Представители Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора и Центра поддержки предпринимательства Мурманской области расскажут о существующих видах поддержки малого предпринимательства в регионе, специалисты УФНС России по Мурманской области проинформируют об изменениях в налоговом администрировании в 2018-2019 годах, существующих сервисах в области регистрации и учета налогоплательщиков. Особое внимание будет уделено вопросам вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность, поддержки и развития молодежного предпринимательства.

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться по электронной почте ZhdanovaL@gov-murman.ru или по телефону (8152) 23-50-27.

г.Мурманск, ул. Книповича, 48. Комитет по труду и занятости населения Мурманской области, IV этаж, каб. 422.

21 июня - 11.30

Брифинг, посвященный премьере спектакля Мурманского областного драматического театра «Эти свободные бабочки». В брифинге примет участие режиссер-постановщик спектакля Алексей Серов. Показ спектакля для представителей СМИ состоится в 12.00.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной театр драмы.

21 июня – 12.00

Состоится брифинг по XII региональной художественной выставке «Российский Север». В мероприятии примут участие председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Ершов Сергей Борисович, председатель МООО ВТОО «Союз художников России», живописец, заслуженный художник Российской Федерации Феофилактов Александр Георгиевич, директор Мурманского областного художественного музея, искусствовед, заслуженный работник культуры Российской Федерации Евтюкова Ольга Александровна, автор знака выставки, известный дизайнер, график, живописец, член Союза художников России Духно Никита Ростиславович.

Выставка «Российский Север» будет проходить в Мурманске с 21 сентября по 18 октября 2018 года. В ней принимают участие художники, работающие в Северо-Западном регионе России, являющиеся членами региональных отделений ВТОО «Союз художников России», а также претенденты на вступление в ВТОО «Союз художников России».

Гости музея увидят работы всех видов изобразительного искусства: живопись, графику, скульптуру, храмовое, народное и декоративно-прикладное искусство и другие.

Организаторы выставки: правительство Мурманской области, комитет по культуре и искусству Мурманской области, Государственное областное автономное учреждение «Мурманский областной художественный музей», Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России», Мурманское областное общественное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

21 июня - 14.30

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин проведёт заседание оргкомитета по подготовке и проведению VII Мурманской международной деловой недели.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

21 июня - 17.00

В офисе Регионального исполнительного комитета Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» в рамках заседания «Клуба сторонников» состоится «круглый стол», посвященный обсуждению предложений для разработки единого межведомственного нормативного акта по безопасности детей, находящихся в детских учреждениях. Мероприятие организовано в рамках реализации партийного проекта «Крепкая семья» и проведения в Российской Федерации Десятилетия детства.

Модератор мероприятия – Региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья», член Президиума регионального Политсовета Светлана Виденеева.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 17. Региональный исполнительный комитет Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», офис 424.

22 июня - 10.00

Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. О ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Мурманской области и о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Мурманской области в 2017 году (докладчик Тихонова Елена Михайловна – министр экономического развития Мурманской области). 2. Отчёт о результатах деятельности комитета по культуре и искусству Мурманской области (докладчик Ершов Сергей Борисович – председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области). 3. Отчёт о результатах деятельности комитета по ветеринарии Мурманской области (докладчик Касаткин Алексей Евгеньевич – председатель комитета по ветеринарии Мурманской области). 4. О выполнении в установленный срок обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1.01.2012, и устранении выявленных недостатков предоставленных жилых помещений (поручение Президента Российской Федерации от 24.05.2017 № Пр-1001ГС, пункт 3) (докладчик Кан Леонид Вильгельмович – министр строительства и территориального развития Мурманской области; содокладчик Задворных Владимир Геннадьевич – глава администрации муниципального образования гп. Кандалакша Кандалакшского района).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.