Делу - время
г.Ковдор
22 июня - 4.00
Всероссийская акция «Свеча памяти» в Ковдоре.
г.Ковдор, мемориал «Защитникам советского Заполярья».
г.Полярные Зори
22 июня - 14.30
Всероссийская акция «Свеча памяти».
г.Полярные Зори, памятный знак «Вечный огонь».
п.Коашва
22 июня - 14.00
Всероссийская акция «Свеча памяти».
п.Коашва.
г.Кировск
22 июня - 4.00
Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби. Участники мероприятия возложат цветы к воинскому захоронению.
г.Кировск, воинское захоронение на
22 июня - 11.00
Митинг, посвященный Дню памяти и скорби.
г.Кировск, памятный знак кировчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
г.Апатиты
22 июня - 4.00
Шествие, посвященное Дню памяти и скорби. Шествие состоится от Храма Новомучеников и Исповедников Российских к памятному знаку землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
г.Апатиты.
22 июня - 12.00
Митинг, посвященный Дню памяти и скорби.
г.Апатиты, памятный знак землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
г.Оленегорск
22 июня - 17.00
акция «Мы помним!», посвященная Дню памяти и скорби.
г.Оленегорск, центральная площадь.
с.Ловозеро
22 июня – 10.00 -13.00
Прокуратурой Ловозерского района будет проведена «горячая линия» по вопросам: выплаты заработной платы в «конвертах»; выплаты заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда; осуществление трудовых функций без оформления трудовых отношений.
На звонки и вопросы по телефону 8-815-38-43-756 ответит помощник прокурора Ловозерского района Князева Валентина Эдуардовна.
22 июня - 10.30
Всероссийская акция «Свеча памяти».
с.Ловозеро, памятный знак ловозерцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
ЗАТО Видяево
22 июня - 20.00
Всероссийская акция «Свеча памяти».
ЗАТО Видяево, площадь у памятника Ф.А. Видяеву.
п.Старая Титовка
22 июня - 14.00
В п.Старая Титовка Кольского района состоится памятная церемония, посвященная «Дню памяти и скорби». Благотворительная акция, возложение цветов и почтение памяти солдат запланировано у мемориального комплекса «Защитникам Титовского рубежа».
В программе мероприятия: благотворительная акция, возложение цветов и почтение памяти солдат у мемориального комплекса «Защитникам Титовского рубежа»; наглядная реконструкция боевых действий; полевая кухня; посещение музея «Титовский рубеж»; просмотр короткометражных фильмов и др.
В мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны и почётные граждане города Мурманска, желающие почтить память воинов, а также представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, депутаты Мурманской областной Думы.
п.Старая Титовка, мемориальный комплекс «Защитникам Титовского рубежа».
г.Заозерск
22 июня - 18.30
Всероссийская акция «Свеча памяти».
г.Заозерск, мемориальный комплекс «Звёздочка».
г.Полярный
22 июня - 11.00
Митинг, посвященный Дню памяти и скорби.
г.Полярный, мемориальный комплекс «Морская душа».
г.Снежногорск
22 июня - 11.00
Митинг, посвященный Дню памяти и скорби.
г.Снежногорск, отдел молодёжного досуга и творчества «Роза ветров».
22 июня - 11.40
Памятная акция «Дорога цветов».
г.Снежногорск, площадь им. В.В. Мурко.
г.Заполярный
22 июня - 12.00
Всероссийская акция «Свеча памяти».
г.Заполярный, аллея Славы.
г.Гаджиево
22 июня - 12.00
митинг, посвященный Дню памяти и скорби.
г.Гаджиево, площадь им. Л.А. Матушкина.
п.Оленья Губа
22 июня - 15.00
Историко-познавательная программа «Грозно грянула война…», посвященная Дню памяти и скорби.
п.Оленья Губа, культурно-молодёжный центр.
ЗАТО г.Североморск
22 июня – 4.00
В День памяти и скорби, в 4.00 утра на территории Военно-мемориального кладбища г.Североморска состоится акция «Свеча памяти». Участники акции проведут митинг, возложат цветы и венки к стеле, установленной в память о погибших в годы Великой Отечественной войны защитниках Отечества и мемориальной часовне.
ЗАТО г.Североморск, территория Военно-мемориального кладбища г.Североморска. Сбор участников в 3.40.
г.Кола
22 июня - 12.00
Всероссийская акция «Свеча памяти».
г.Кола, памятник Герою Советского Союза В.П. Миронову.
26 июня – 15.00-17.00
Первый заместитель прокурора Мурманской области Сергей Фирсов проведёт выездной личный приём граждан в помещении прокуратуры Кольского района.
Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приёма, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
г.Кола, ул. Андрусенко, 12.
п.Зверосовхоз
22 июня - 10.00
Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.
п.Зверосовхоз, Кильдинское шоссе, 11.
пгт.Кильдинстрой
22 июня - 11.40
Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району
пгт.Кильдинстрой, ул. Советская, 2.
г.Мурманск
22 июня - 10.00
Всероссийская акция «Свеча памяти» в Мурманске.
г.Мурманск, сквер на ул. Шмидта, мемориал рыбакам и кораблям тралового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
22 июня - 10.00
Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. О ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Мурманской области и о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Мурманской области в 2017 году (докладчик Тихонова Елена Михайловна – министр экономического развития Мурманской области). 2. Отчёт о результатах деятельности комитета по культуре и искусству Мурманской области (докладчик Ершов Сергей Борисович – председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области). 3. Отчёт о результатах деятельности комитета по ветеринарии Мурманской области (докладчик Касаткин Алексей Евгеньевич – председатель комитета по ветеринарии Мурманской области). 4. О выполнении в установленный срок обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1.01.2012, и устранении выявленных недостатков предоставленных жилых помещений (поручение Президента Российской Федерации от 24.05.2017 № Пр-1001ГС, пункт 3) (докладчик Кан Леонид Вильгельмович – министр строительства и территориального развития Мурманской области; содокладчик Задворных Владимир Геннадьевич – глава администрации муниципального образования гп. Кандалакша Кандалакшского района).
г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.
22 июня - 10.30
Час памяти «Детство, опаленное войной», посвященный Дню памяти и скорби. Ребята из летнего оздоровительного лагеря при лицее № 2 услышат рассказ о Великой Отечественной войне и о жизни детей в страшные военные годы. На встрече прозвучат стихи и песни о войне, будет представлена выставка «Детство, опаленное войной».
г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.
22 июня - 11.00
Всероссийская акция «Свеча памяти» в Мурманском областном краеведческом музее. Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Территория Победы», стартовавшего в 2017 году. Посетителям музея расскажут о боевых действиях в Заполярье в годы Великой Отечественной войны. Затем состоится шествие участников мероприятия к памятнику Анатолию Бредову.
г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, III этаж, экспозиция «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».
22 июня - 11.00
Акция «Помним», посвященная Дню памяти и скорби, в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Ребята, посещающие летние оздоровительные лагеря при школах, гимназиях и лицеях, услышат рассказ о неимоверно тяжелых условиях, в которых жила и боролась страна в годы Великой Отечественной войны. На площади перед Дворцом участники акции отпустят в небо воздушные шары.
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
22 июня - 12.00
Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин примет участие в митинге, посвященном Дню памяти и скорби.
г.Мурманск, мемориал «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».
22 июня - 17.00
Состоится пресс-конференция, посвященной международному пробегу электромобилей «Arcticrally». Первый заполярный пробег электрокаров организован экологическим объединением «Беллона» при поддержке правительства Мурманской области в сотрудничестве с Ассоциацией развития электромобильного, беспилотного и подключённого транспорта и инфраструктуры (г.Санкт-Петербург) и Ассоциацией электромобилей Норвегии.
г.Мурманск, ул. Книповича, 17. Отель «ParkInn Полярные Зори», II этаж, зал «Ротари».