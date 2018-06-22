г.Ковдор

22 июня - 4.00

Всероссийская акция «Свеча памяти» в Ковдоре.

г.Ковдор, мемориал «Защитникам советского Заполярья».

г.Полярные Зори

22 июня - 14.30

Всероссийская акция «Свеча памяти».

г.Полярные Зори, памятный знак «Вечный огонь».

п.Коашва

22 июня - 14.00

Всероссийская акция «Свеча памяти».

п.Коашва.

г.Кировск

22 июня - 4.00

Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби. Участники мероприятия возложат цветы к воинскому захоронению.

г.Кировск, воинское захоронение на 16 км .

22 июня - 11.00

Митинг, посвященный Дню памяти и скорби.

г.Кировск, памятный знак кировчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

г.Апатиты

22 июня - 4.00

Шествие, посвященное Дню памяти и скорби. Шествие состоится от Храма Новомучеников и Исповедников Российских к памятному знаку землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

г.Апатиты.

22 июня - 12.00

Митинг, посвященный Дню памяти и скорби.

г.Апатиты, памятный знак землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

г.Оленегорск

22 июня - 17.00

акция «Мы помним!», посвященная Дню памяти и скорби.

г.Оленегорск, центральная площадь.

с.Ловозеро

22 июня – 10.00 -13.00

Прокуратурой Ловозерского района будет проведена «горячая линия» по вопросам: выплаты заработной платы в «конвертах»; выплаты заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда; осуществление трудовых функций без оформления трудовых отношений.

На звонки и вопросы по телефону 8-815-38-43-756 ответит помощник прокурора Ловозерского района Князева Валентина Эдуардовна.

22 июня - 10.30

Всероссийская акция «Свеча памяти».

с.Ловозеро, памятный знак ловозерцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

ЗАТО Видяево

22 июня - 20.00

Всероссийская акция «Свеча памяти».

ЗАТО Видяево, площадь у памятника Ф.А. Видяеву.

п.Старая Титовка

22 июня - 14.00

В п.Старая Титовка Кольского района состоится памятная церемония, посвященная «Дню памяти и скорби». Благотворительная акция, возложение цветов и почтение памяти солдат запланировано у мемориального комплекса «Защитникам Титовского рубежа».

В программе мероприятия: благотворительная акция, возложение цветов и почтение памяти солдат у мемориального комплекса «Защитникам Титовского рубежа»; наглядная реконструкция боевых действий; полевая кухня; посещение музея «Титовский рубеж»; просмотр короткометражных фильмов и др.

В мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны и почётные граждане города Мурманска, желающие почтить память воинов, а также представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, депутаты Мурманской областной Думы.

п.Старая Титовка, мемориальный комплекс «Защитникам Титовского рубежа».

г.Заозерск

22 июня - 18.30

Всероссийская акция «Свеча памяти».

г.Заозерск, мемориальный комплекс «Звёздочка».

г.Полярный

22 июня - 11.00

Митинг, посвященный Дню памяти и скорби.

г.Полярный, мемориальный комплекс «Морская душа».

г.Снежногорск

22 июня - 11.00

Митинг, посвященный Дню памяти и скорби.

г.Снежногорск, отдел молодёжного досуга и творчества «Роза ветров».

22 июня - 11.40

Памятная акция «Дорога цветов».

г.Снежногорск, площадь им. В.В. Мурко.

г.Заполярный

22 июня - 12.00

Всероссийская акция «Свеча памяти».

г.Заполярный, аллея Славы.

г.Гаджиево

22 июня - 12.00

митинг, посвященный Дню памяти и скорби.

г.Гаджиево, площадь им. Л.А. Матушкина.

п.Оленья Губа

22 июня - 15.00

Историко-познавательная программа «Грозно грянула война…», посвященная Дню памяти и скорби.

п.Оленья Губа, культурно-молодёжный центр.

ЗАТО г.Североморск

22 июня – 4.00

В День памяти и скорби, в 4.00 утра на территории Военно-мемориального кладбища г.Североморска состоится акция «Свеча памяти». Участники акции проведут митинг, возложат цветы и венки к стеле, установленной в память о погибших в годы Великой Отечественной войны защитниках Отечества и мемориальной часовне.

ЗАТО г.Североморск, территория Военно-мемориального кладбища г.Североморска. Сбор участников в 3.40.

г.Кола

22 июня - 12.00

Всероссийская акция «Свеча памяти».

г.Кола, памятник Герою Советского Союза В.П. Миронову.

26 июня – 15.00-17.00

Первый заместитель прокурора Мурманской области Сергей Фирсов проведёт выездной личный приём граждан в помещении прокуратуры Кольского района.

Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приёма, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

г.Кола, ул. Андрусенко, 12.

п.Зверосовхоз

22 июня - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Зверосовхоз, Кильдинское шоссе, 11.

пгт.Кильдинстрой

22 июня - 11.40

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району

пгт.Кильдинстрой, ул. Советская, 2.

г.Мурманск

22 июня - 10.00

Всероссийская акция «Свеча памяти» в Мурманске.

г.Мурманск, сквер на ул. Шмидта, мемориал рыбакам и кораблям тралового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

22 июня - 10.00

Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. О ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Мурманской области и о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Мурманской области в 2017 году (докладчик Тихонова Елена Михайловна – министр экономического развития Мурманской области). 2. Отчёт о результатах деятельности комитета по культуре и искусству Мурманской области (докладчик Ершов Сергей Борисович – председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области). 3. Отчёт о результатах деятельности комитета по ветеринарии Мурманской области (докладчик Касаткин Алексей Евгеньевич – председатель комитета по ветеринарии Мурманской области). 4. О выполнении в установленный срок обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1.01.2012, и устранении выявленных недостатков предоставленных жилых помещений (поручение Президента Российской Федерации от 24.05.2017 № Пр-1001ГС, пункт 3) (докладчик Кан Леонид Вильгельмович – министр строительства и территориального развития Мурманской области; содокладчик Задворных Владимир Геннадьевич – глава администрации муниципального образования гп. Кандалакша Кандалакшского района).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

22 июня - 10.30

Час памяти «Детство, опаленное войной», посвященный Дню памяти и скорби. Ребята из летнего оздоровительного лагеря при лицее № 2 услышат рассказ о Великой Отечественной войне и о жизни детей в страшные военные годы. На встрече прозвучат стихи и песни о войне, будет представлена выставка «Детство, опаленное войной».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

22 июня - 11.00

Всероссийская акция «Свеча памяти» в Мурманском областном краеведческом музее. Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Территория Победы», стартовавшего в 2017 году. Посетителям музея расскажут о боевых действиях в Заполярье в годы Великой Отечественной войны. Затем состоится шествие участников мероприятия к памятнику Анатолию Бредову.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, III этаж, экспозиция «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

22 июня - 11.00

Акция «Помним», посвященная Дню памяти и скорби, в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Ребята, посещающие летние оздоровительные лагеря при школах, гимназиях и лицеях, услышат рассказ о неимоверно тяжелых условиях, в которых жила и боролась страна в годы Великой Отечественной войны. На площади перед Дворцом участники акции отпустят в небо воздушные шары.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

22 июня - 12.00

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин примет участие в митинге, посвященном Дню памяти и скорби.

г.Мурманск, мемориал «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

22 июня - 17.00

Состоится пресс-конференция, посвященной международному пробегу электромобилей «Arcticrally». Первый заполярный пробег электрокаров организован экологическим объединением «Беллона» при поддержке правительства Мурманской области в сотрудничестве с Ассоциацией развития электромобильного, беспилотного и подключённого транспорта и инфраструктуры (г.Санкт-Петербург) и Ассоциацией электромобилей Норвегии.

г.Мурманск, ул. Книповича, 17. Отель «ParkInn Полярные Зори», II этаж, зал «Ротари».