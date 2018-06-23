г.Кандалакша

25 июня - 11.00

Сотрудники комитета по тарифному регулированию Мурманской области примут участие в заседании Совета депутатов Кандалакшского района по вопросу изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Мурманской области с июля 2018 года.

г.Кандалакша, ул. Первомайская, 34, IV этаж.

г.Гаджиево

25 июня- 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

г.Кола

26 июня – 15.0-17.00

Первый заместитель прокурора Мурманской области Сергей Фирсов проведёт выездной личный приём граждан в помещении прокуратуры Кольского района.

Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приёма, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

г. Кола, ул. Андрусенко, 12.

г.Мурманск

24 июня - 7.16

Возвращение группы детей (270 человек) с отдыха в оздоровительном лагере «Янтарь», г. Анапа.

г.Мурманск, железнодорожный вокзал, поезд 226.

24 июня - 14.00

Специалисты Центра медицинской профилактики проведут выездную акцию, направленную на популяризацию здорового образа жизни и профилактику ВИЧ. В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Дня молодежи России, специалисты Центра специализированных видов медицинской помощи совместно с активистами регионального отделения общественного движения «Волонтеры-медики» проведут традиционную акцию «Пусть всегда будет завтра!» в целях пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде.

г.Мурманск, площадь Пять Углов, около ТЦ «Волна».

24 июня – 14.00-18.00

Все желающие смогут пройти бесплатное анонимное обследование на ИЧ-инфекцию в мобильной лаборатории «Автобус «Доверие».

г.Мурманск, напротив сквера на ул.Ленинградской.

25 июня - 10.00

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин проведет заседание антинаркотической комиссии Мурманской области. Повестка заседания: 1. Об эффективности мер, направленных на раннее выявление фактов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся образовательных организаций Мурманской области (докладчик – министерство образования и науки Мурманской области). 2. О наркологической ситуации Мурманской области в 2017 году (докладчик – министерство здравоохранения Мурманской области). 3. Об итогах реализации в 2017 году мероприятий государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы в части принятия мер по профилактике наркопотребления, лечения и реабилитации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ (докладчик – министерство здравоохранения Мурманской области). 4. Об организации учреждениями культуры и искусства Мурманской области профилактической работы в сфере антинаркотической деятельности в 2017 году (докладчик – комитет по культуре и искусству Мурманской области). 5. О деятельности антинаркотической комиссии Ловозерского района (докладчик – антинаркотическая комиссия Ловозерского района). 6. О деятельности антинаркотической комиссии муниципального образования город Апатиты (докладчик – антинаркотическая комиссия муниципального образования город Апатиты).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

25 июня - 16.40

Возвращение группы детей (250 человек) с отдыха в оздоровительном лагере «Отдых дружных», г.Геленджик, п.Кабардинка.

г.Мурманск, железнодорожный вокзал, поезд 293.