Делу - время
г.Кандалакша
25 июня - 11.00
Сотрудники комитета по тарифному регулированию Мурманской области примут участие в заседании Совета депутатов Кандалакшского района по вопросу изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Мурманской области с июля 2018 года.
г.Кандалакша, ул. Первомайская, 34, IV этаж.
г.Мончегорск
27 июня – 10.00
Под председательством первого заместителя области Сергея Фирсова в помещении администрации г.Мончегорска состоится выездное совещание по вопросам защиты прав предпринимателей. В совещании также примут участие председатель Совета Мурманского регионального отделения «Опора России», глава города Мончегорска, представители Министерства промышленности и предпринимательства Мурманской области, представители юридических лиц и предприниматели.
На совещании будут обсуждены вопросы состояния законности в сфере защиты прав предпринимателей в Мончегорске.
г.Мончегорск, просп.Металлургов, 37. Администрация муниципального образования г.Мончегорск.
27 июня – 12.00-13.00
Первый заместитель прокурора области Фирсов С.А. проведёт личный прием представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по имеющимся проблемам при осуществлении предпринимательской деятельности на территории г.Мончегорска.
г.Мончегорск, ул. Комсомольская набережная, 52/9. Прокуратура г.Мончегорска. Приём будет осуществляться без предварительной записи.
г.Гаджиево
25 июня- 10.00
Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.
г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.
г.Кола
25 июня – 10.00-12.00
В прокуратуре Кольского района будет проводиться «горячая линия» по вопросу противодействия коррупции.
Приём будет осуществляться по телефону 8(81553) 3-338-73. На звонки и вопросы ответит помощник прокурора района Синдеев Сергей Владимирович.
26 июня – 10.00-12.00
В прокуратуре Кольского района будет проводиться «горячая линия» по вопросу исполнения трудового законодательства работодателями на территории Кольского района.
Приём будет осуществляться по телефону 8(81553) 3-42-07. На звонки и вопросы ответит помощник прокурора района Глебов Сергей Валерьевич.
26 июня – 15.00-17.00
Первый заместитель прокурора Мурманской области Сергей Фирсов проведёт выездной личный приём граждан в помещении прокуратуры Кольского района.
Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приёма, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
г. Кола, ул. Андрусенко, 12.
г.Мурманск
25 июня - 10.00
Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин проведет заседание антинаркотической комиссии Мурманской области. Повестка заседания: 1. Об эффективности мер, направленных на раннее выявление фактов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся образовательных организаций Мурманской области (докладчик – министерство образования и науки Мурманской области). 2. О наркологической ситуации Мурманской области в 2017 году (докладчик – министерство здравоохранения Мурманской области). 3. Об итогах реализации в 2017 году мероприятий государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы в части принятия мер по профилактике наркопотребления, лечения и реабилитации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ (докладчик – министерство здравоохранения Мурманской области). 4. Об организации учреждениями культуры и искусства Мурманской области профилактической работы в сфере антинаркотической деятельности в 2017 году (докладчик – комитет по культуре и искусству Мурманской области). 5. О деятельности антинаркотической комиссии Ловозерского района (докладчик – антинаркотическая комиссия Ловозерского района). 6. О деятельности антинаркотической комиссии муниципального образования город Апатиты (докладчик – антинаркотическая комиссия муниципального образования город Апатиты).
г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.
25 июня - 16.40
Возвращение группы детей (250 человек) с отдыха в оздоровительном лагере «Отдых дружных», г.Геленджик, п.Кабардинка.
г.Мурманск, железнодорожный вокзал, поезд 293.