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Мурманская область. Арктика26.06.18 07:50

Делу - время

г.Кировск

26 июня - 11.00

Сотрудники комитета по тарифному регулированию Мурманской области примут участие в заседании Совета депутатов города Кировска по вопросу изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Мурманской области с июля 2018 года.

г.Кировск, ул. Ленина, 16. Совет депутатов города Кировска.

г.Мончегорск

27 июня – 10.00

Под председательством первого заместителя области Сергея Фирсова в помещении администрации г.Мончегорска состоится выездное совещание по вопросам защиты прав предпринимателей. В совещании также примут участие председатель Совета Мурманского регионального отделения «Опора России», глава города Мончегорска, представители Министерства промышленности и предпринимательства Мурманской области, представители юридических лиц и предприниматели.

На совещании будут обсуждены вопросы состояния законности в сфере защиты прав предпринимателей в Мончегорске.

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 37. Администрация муниципального образования г.Мончегорск.

27 июня – 12.00-13.00

Первый заместитель прокурора области Фирсов С.А. проведёт личный приём представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по имеющимся проблемам при осуществлении предпринимательской деятельности на территории г.Мончегорска.

г.Мончегорск, ул. Комсомольская набережная, 52/9. Прокуратура г.Мончегорска. Приём будет осуществляться без предварительной записи.

с.Ловозеро

26 июня - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Кола

26 июня – 10.00-12.00

В прокуратуре Кольского района будет проводиться «горячая линия» по вопросу исполнения трудового законодательства работодателями на территории Кольского района.

Приём будет осуществляться по телефону 8(81553) 3-42-07. На звонки и вопросы ответит помощник прокурора района Глебов Сергей Валерьевич.

26 июня – 15.00-17.00

Первый заместитель прокурора Мурманской области Сергей Фирсов проведёт выездной личный приём граждан в помещении прокуратуры Кольского района.

Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приёма, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

г. Кола, ул. Андрусенко,  12.

27 июня - 10.00-12.00

В прокуратуре Кольского района будет проводиться «горячая линия» по вопросу защиты трудовых прав осужденных, состоящих на учёте в отделе исполнения наказаний ФКУ УИИ УФСИН России по Кольскому району.

Приём будет осуществляться по телефону 8(81553) 3-42-19. На  звонки и вопросы ответит помощник прокурора района Воробьева Наталья Евгеньевна.

г.Мурманск

26 июня - 12.00

Запуск новых часов в главном здании Мурманского областного художественного музея. Часы были изготовлены в Казани часовым заводом «Наше время», они смогут работать при температурах от -50° до +40° и при высокой влажности.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

26 июня - 16.00

Торжественная отправка призывников Мурманской области для прохождения военной службы на Северном флоте. Для прохождения военной службы на Северный флот отправляются 23 призывника.

г.Мурманск, мемориальный комплекс «Морякам, погибшим в мирное время» – на спуске между улицей Челюскинцев и проспектом Героев-североморцев.

 

 

Комментарии

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