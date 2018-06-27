Есть бюджетные места! Началась приёмная кампания – 2018 в колледжах и техникумах регионаКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Мусор старый, а вот платить за него будем по-новому!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика27.06.18 07:50

Делу - время

г.Мончегорск

27 июня – 10.00

Под председательством первого заместителя области Сергея Фирсова в помещении администрации г.Мончегорска состоится выездное совещание по вопросам защиты прав предпринимателей. В совещании также примут участие председатель Совета Мурманского регионального отделения «Опора России», глава города Мончегорска, представители Министерства промышленности и предпринимательства Мурманской области, представители юридических лиц и предприниматели.

На совещании будут обсуждены вопросы состояния законности в сфере защиты прав предпринимателей в Мончегорске.

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 37. Администрация муниципального образования г.Мончегорск.

27 июня – 12.00-13.00

Первый заместитель прокурора области Фирсов С.А. проведёт личный прием представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по имеющимся проблемам при осуществлении предпринимательской деятельности на территории г.Мончегорска.

г.Мончегорск, ул. Комсомольская набережная, 52/9. Прокуратура г.Мончегорска. Приём будет осуществляться без предварительной записи.

с.Ловозеро

27 июня - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

ЗАТО Видяево

27 июня - 10.30

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

ЗАТО Видяево, ул. Центральная, 8.

ЗАТО г.Североморск

27 июня - 9.30

Выездная проверка Госжилинспекции в Североморске, во время которой будет проверено качество предоставления услуги горячего водоснабжения  в МКД.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сизова, 15.

27 июня - 14.30

Большой субботник, посвященный Дню молодёжи.

ЗАТО г.Североморск, территория городского парка.

г.Кола

27 июня – 10.00-12.00

В прокуратуре Кольского района будет проводиться «горячая линия» по вопросу защиты трудовых прав осужденных, состоящих на учёте в отделе исполнения наказаний ФКУ УИИ УФСИН России по Кольскому району.

Приём будет осуществляться по телефону 8(81553) 3-42-19. На  звонки и вопросы ответит помощник прокурора района Воробьева Наталья Евгеньевна.

с.Териберка

27 июня - 12.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

Териберка, ул. Пионерская, 7, администрация.

27 июня - 14.00

Специалисты Центра социальной поддержки населения по Кольскому району проведут приём в Териберском Доме культуры.

с.Териберка, ул. Первая Пятилетка, 14. ДК.

г.Мурманск

27 июня - 9.30

Выездная проверка Госжилинспекции в Мурманске, во время которой специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул. Октябрьская, 32; ул. Старостина, 3.

27 июня - 10.00

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин проведёт заседание Координационного совета Мурманской области по научно-технической и инновационной политике. Повестка заседания: 1. О перспективах развития Федерального исследовательского центра Кольского научного центра Российской академии наук (докладчик: Кривовичев Сергей Владимирович, председатель Федерального исследовательского центра Кольского научного центра Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии наук). 2. О разработке региональной составляющей Комплексной научно-технической программы исследований, разработок, создания продуктов и услуг на 2018-2025 годы «Научный потенциал освоения и использования Арктики». (докладчик: Гогоберидзе Георгий Гививич, руководитель Международного информационно-аналитического центра междисциплинарных исследований развития Арктической зоны Российской Федерации, ведущий научный сотрудник Мурманского арктического государственного университета).  3. О грантовой поддержке исследовательской и научной деятельностей в Мурманской области (докладчик: Ларина Татьяна Михайловна, консультант отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Мурманской области).  4. О государственной поддержке инновационных компаний на территории Мурманской области (докладчик: Русскова Татьяна Витальевна, заместитель министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области,  средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМесто Мурманской области в пятёрке СЭР
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
13.06.18: С 14 июня по 15 июля в 11 городах России будут походить игры Чемпионата мира по футболу. Как вы относитесь к мундиалю-2018?Проголосовал: 401 человек
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

Светлана
27.06.18 07:20
что-то Угодник не торопится осчастливить мурманчан. Обещали к Дню рыбака его представить народу.
Комментарий к новости:День рыбака Мурманск встретит без Николая Чудотворца
Нина
26.06.18 17:09
Если расчёт оплаты за ТКО будет вестись с человека, то тогда во время отъезда, например, в отпуск, плата браться не должна. Это будет так?
Комментарий к новости:Депутаты пытаются понять, как наш регион перейдёт на новую систему обращения с ТКО
Сергей
26.06.18 07:12
Думаю, что нашим кривоногим, уже ничто не поможет!
Комментарий к новости:Поддержка моряков-североморцев не помогла футболистам сборной России
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире14:10«Tele Travel». Информационная программа (12+)14:30Мультфильмы (0+)15:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиРодное правительство не собирается индексировать пенсию работающим старикам-PRO ВалютуАмериканская валюта подорожала-PRO ЭнергетикуВ филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» проведены учения по ликвидации последствий массовых отключений электроснабжения-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27 июня-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыКонцепция индивидуального пенсионного капитала может стать приложением к новой пенсионной реформе
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика