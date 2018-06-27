г.Мончегорск

27 июня – 10.00

Под председательством первого заместителя области Сергея Фирсова в помещении администрации г.Мончегорска состоится выездное совещание по вопросам защиты прав предпринимателей. В совещании также примут участие председатель Совета Мурманского регионального отделения «Опора России», глава города Мончегорска, представители Министерства промышленности и предпринимательства Мурманской области, представители юридических лиц и предприниматели.

На совещании будут обсуждены вопросы состояния законности в сфере защиты прав предпринимателей в Мончегорске.

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 37. Администрация муниципального образования г.Мончегорск.

27 июня – 12.00-13.00

Первый заместитель прокурора области Фирсов С.А. проведёт личный прием представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по имеющимся проблемам при осуществлении предпринимательской деятельности на территории г.Мончегорска.

г.Мончегорск, ул. Комсомольская набережная, 52/9. Прокуратура г.Мончегорска. Приём будет осуществляться без предварительной записи.

с.Ловозеро

27 июня - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

ЗАТО Видяево

27 июня - 10.30

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

ЗАТО Видяево, ул. Центральная, 8.

ЗАТО г.Североморск

27 июня - 9.30

Выездная проверка Госжилинспекции в Североморске, во время которой будет проверено качество предоставления услуги горячего водоснабжения в МКД.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сизова, 15.

27 июня - 14.30

Большой субботник, посвященный Дню молодёжи.

ЗАТО г.Североморск, территория городского парка.

г.Кола

27 июня – 10.00-12.00

В прокуратуре Кольского района будет проводиться «горячая линия» по вопросу защиты трудовых прав осужденных, состоящих на учёте в отделе исполнения наказаний ФКУ УИИ УФСИН России по Кольскому району.

Приём будет осуществляться по телефону 8(81553) 3-42-19. На звонки и вопросы ответит помощник прокурора района Воробьева Наталья Евгеньевна.

с.Териберка

27 июня - 12.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

Териберка, ул. Пионерская, 7, администрация.

27 июня - 14.00

Специалисты Центра социальной поддержки населения по Кольскому району проведут приём в Териберском Доме культуры.

с.Териберка, ул. Первая Пятилетка, 14. ДК.

г.Мурманск

27 июня - 9.30

Выездная проверка Госжилинспекции в Мурманске, во время которой специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул. Октябрьская, 32; ул. Старостина, 3.

27 июня - 10.00

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин проведёт заседание Координационного совета Мурманской области по научно-технической и инновационной политике. Повестка заседания: 1. О перспективах развития Федерального исследовательского центра Кольского научного центра Российской академии наук (докладчик: Кривовичев Сергей Владимирович, председатель Федерального исследовательского центра Кольского научного центра Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии наук). 2. О разработке региональной составляющей Комплексной научно-технической программы исследований, разработок, создания продуктов и услуг на 2018-2025 годы «Научный потенциал освоения и использования Арктики». (докладчик: Гогоберидзе Георгий Гививич, руководитель Международного информационно-аналитического центра междисциплинарных исследований развития Арктической зоны Российской Федерации, ведущий научный сотрудник Мурманского арктического государственного университета). 3. О грантовой поддержке исследовательской и научной деятельностей в Мурманской области (докладчик: Ларина Татьяна Михайловна, консультант отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Мурманской области). 4. О государственной поддержке инновационных компаний на территории Мурманской области (докладчик: Русскова Татьяна Витальевна, заместитель министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.