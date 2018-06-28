Делу - время
г.Кандалакша
29 июня - 10.00
Состоится пленарное заседание I Дней российско-финляндского приграничного сотрудничества с участием заместителя губернатора. Также планируются выступления консула Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге госпожи Сари Кантолы, главы муниципального образования Кандалакшский район Михаила Павлова, мэра коммуны Кемиярви господина Атте Рантанена, мэра коммуны Салла господина Эркки Парккинена и др.
г.Кандалакша, ул. Первомайская, 34. Администрация Кандалакшского района, большой зал.
г.Полярный
28 июня - 9.30
Выездные проверки Госжилинспекции в Полярном. Специалисты проверят качество предоставления услуги горячего водоснабжения, соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.
г.Полярный, ул. Душенова, 9.
г.Мурманск
28 июня - 9.30
Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят качество предоставления услуги горячего водоснабжения.
г.Мурманск, ул. Чехова, 4.
28 июня - 9.30
Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят качество предоставления услуги горячего водоснабжения, соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.
г.Мурманск, ул. Нахимова, 15; ул. Октябрьская, 1; пер. Русанова, 1.
29 июня - 10.00-12.00
Прокуратурой Октябрьского административного округа г.Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан на оплату труда.
На звонки и вопросы по телефону 42-38-59 ответит помощник прокурора округа Сухотько Юлия Николаевна.