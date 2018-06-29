Мурманчане готовятся отметить День рыбакаДефицит кадров в сфере онкологии по СЗФО доходит до 80%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика29.06.18 07:50

Делу - время

г.Кандалакша

29 июня - 10.00

Состоится пленарное заседание I Дней российско-финляндского приграничного сотрудничества с участием заместителя губернатора. Также планируются выступления консула Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге госпожи Сари Кантолы, главы муниципального образования Кандалакшский район Михаила Павлова, мэра коммуны Кемиярви господина Атте Рантанена, мэра коммуны Салла господина Эркки Парккинена и др.

г.Кандалакша, ул. Первомайская, 34. Администрация Кандалакшского района, большой зал.

г.Апатиты

29 июня - 15.00

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области (Региональное объединение работодателей) проводит встречу с представителями бизнес-сообщества муниципальных образований г.Апатиты и г.Кировск, а так же прилегающих территорий. Цель мероприятия - координация и повышение степени взаимодействия предприятий и организаций различных секторов экономики в решении актуальных вопросов бизнес-сообщества. На встрече планируется рассмотреть: меры поддержки субъектов МСП на территории Мурманской области; основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019 - 2021 годов.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 2а. Здание ЦЭС» Колэнерго».

нп.Высокий

29 июня - 10.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

п.Высокий, ул. Сыромятникова, 13.

п.Шонгуй

29 июня - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Шонгуй, ул. Комсомольская, 4.

п.Пушной

29 июня - 11.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Пушной, ул. Центральная, 14.

г.Гаджиево

29 июня - 15.00

Шуточная олимпиада в рамках 29-го Всероссийского олимпийского дня для детей «Весёлые побегушки».

г.Гаджиево, площадь им. Л. А. Матушкина.

г.Мурманск

29 июня - 10.00-12.00

Прокуратурой Октябрьского административного округа г.Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан на оплату труда.

На звонки и вопросы по телефону 42-38-59 ответит помощник прокурора округа Сухотько Юлия Николаевна.

29 июня - 16.05

Выезд группы детей на отдых в оздоровительные лагеря «Уральские самоцветы» и «Глобус», Краснодарский край. На отдых отправляются 450 детей.

г.Мурманск, железнодорожный вокзал, поезд 293.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПЕНСОННЫЙ МУНДИАЛЬ-2
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
13.06.18: С 14 июня по 15 июля в 11 городах России будут походить игры Чемпионата мира по футболу. Как вы относитесь к мундиалю-2018?Проголосовало: 457 человек
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

Местный
28.06.18 10:19
Круто! Молодцы североморцы!
Комментарий к новости:Арктическая экспедиция Северного флота по острову Южный архипелага Новая Земля успешно завершена
Кристина
28.06.18 09:35
Как я понял из правительственных сообщений, то новый закон не будет возбранять будущим пенсионерам раньше уходить на пенсию, но они будут и получать социальную пенсию или в размере заработанной за э
Комментарий к новости:Региональные депутаты ратуют за сохранение права на досрочное назначение пенсии жителям Крайнего Севера
Артем
28.06.18 09:30
Ну, раз компания нацелена на увеличение доли выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, то это на экспорт и в Москву. Для местных останутся хвосты и плавники.
Комментарий к новости:«Русская треска» нацелилась на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+)18:30«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)19:00«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиКС РФ разъяснил правила расчёта зарплаты за работу в выходные дни-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 53 копейки, евро – почти на 10 копеек-PRO ЭнергетикуВ филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» проведены учения по ликвидации последствий массовых отключений электроснабжения-PRO ЖКХ«Мусорная реформа» залезет в кошельки россиян-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыУчителям будут теперь платить за участие в проведении государственной итоговой аттестации
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика