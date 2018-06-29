г.Кандалакша

29 июня - 10.00

Состоится пленарное заседание I Дней российско-финляндского приграничного сотрудничества с участием заместителя губернатора. Также планируются выступления консула Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге госпожи Сари Кантолы, главы муниципального образования Кандалакшский район Михаила Павлова, мэра коммуны Кемиярви господина Атте Рантанена, мэра коммуны Салла господина Эркки Парккинена и др.

г.Кандалакша, ул. Первомайская, 34. Администрация Кандалакшского района, большой зал.

г.Апатиты

29 июня - 15.00

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области (Региональное объединение работодателей) проводит встречу с представителями бизнес-сообщества муниципальных образований г.Апатиты и г.Кировск, а так же прилегающих территорий. Цель мероприятия - координация и повышение степени взаимодействия предприятий и организаций различных секторов экономики в решении актуальных вопросов бизнес-сообщества. На встрече планируется рассмотреть: меры поддержки субъектов МСП на территории Мурманской области; основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019 - 2021 годов.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 2а. Здание ЦЭС» Колэнерго».

нп.Высокий

29 июня - 10.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

п.Высокий, ул. Сыромятникова, 13.

п.Шонгуй

29 июня - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Шонгуй, ул. Комсомольская, 4.

п.Пушной

29 июня - 11.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Пушной, ул. Центральная, 14.

г.Гаджиево

29 июня - 15.00

Шуточная олимпиада в рамках 29-го Всероссийского олимпийского дня для детей «Весёлые побегушки».

г.Гаджиево, площадь им. Л. А. Матушкина.

г.Мурманск

29 июня - 10.00-12.00

Прокуратурой Октябрьского административного округа г.Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан на оплату труда.

На звонки и вопросы по телефону 42-38-59 ответит помощник прокурора округа Сухотько Юлия Николаевна.

29 июня - 16.05

Выезд группы детей на отдых в оздоровительные лагеря «Уральские самоцветы» и «Глобус», Краснодарский край. На отдых отправляются 450 детей.

г.Мурманск, железнодорожный вокзал, поезд 293.