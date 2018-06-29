Делу - время
г.Кандалакша
29 июня - 10.00
Состоится пленарное заседание I Дней российско-финляндского приграничного сотрудничества с участием заместителя губернатора. Также планируются выступления консула Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге госпожи Сари Кантолы, главы муниципального образования Кандалакшский район Михаила Павлова, мэра коммуны Кемиярви господина Атте Рантанена, мэра коммуны Салла господина Эркки Парккинена и др.
г.Кандалакша, ул. Первомайская, 34. Администрация Кандалакшского района, большой зал.
г.Апатиты
29 июня - 15.00
Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области (Региональное объединение работодателей) проводит встречу с представителями бизнес-сообщества муниципальных образований г.Апатиты и г.Кировск, а так же прилегающих территорий. Цель мероприятия - координация и повышение степени взаимодействия предприятий и организаций различных секторов экономики в решении актуальных вопросов бизнес-сообщества. На встрече планируется рассмотреть: меры поддержки субъектов МСП на территории Мурманской области; основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019 - 2021 годов.
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 2а. Здание ЦЭС» Колэнерго».
нп.Высокий
29 июня - 10.00
Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.
п.Высокий, ул. Сыромятникова, 13.
п.Шонгуй
29 июня - 10.00
Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.
п.Шонгуй, ул. Комсомольская, 4.
п.Пушной
29 июня - 11.30
Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.
п.Пушной, ул. Центральная, 14.
г.Гаджиево
29 июня - 15.00
Шуточная олимпиада в рамках 29-го Всероссийского олимпийского дня для детей «Весёлые побегушки».
г.Гаджиево, площадь им. Л. А. Матушкина.
г.Мурманск
29 июня - 10.00-12.00
Прокуратурой Октябрьского административного округа г.Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан на оплату труда.
На звонки и вопросы по телефону 42-38-59 ответит помощник прокурора округа Сухотько Юлия Николаевна.
29 июня - 16.05
Выезд группы детей на отдых в оздоровительные лагеря «Уральские самоцветы» и «Глобус», Краснодарский край. На отдых отправляются 450 детей.
г.Мурманск, железнодорожный вокзал, поезд 293.