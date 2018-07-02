г.Мурманск

Мурманск готовится отметить День рыбака. Мероприятия, приуроченные к этому празднику, стартуют уже на следующей неделе.

Так, впервые в Мурманске, состоится рыбный фестиваль «Дары моря». Он объединит три площадки: гастрономическую, торговую и информационно-развлекательную. С 5 по 8 июля в выставочном павильоне «МурманЭКСПО» будет организована дегустация рыбных блюд и деликатесов, представлен широкий ассортимент рыбы и морепродуктов. В программе фестиваля – выступление коллективов авторской песни, фотовыставка, викторины, конкурсы.

Кульминационным мероприятием станет традиционное празднование Дня рыбака на Центральном стадионе профсоюзов, которое состоится в следующее воскресенье, 8 июля. С 14.00 начнут работу интерактивные площадки, будут организованы байк-шоу и выставка автотехники.

Одним из ключевых событий празднования станет традиционное чествование лучших представителей отрасли.

В концертной программе праздника – шоу Игоря Портного с фрагментами из известных мюзиклов и выступление Вадима Самойлова, одного из основателей рок-группы «Агата Кристи».

Организаторы Дня рыбака в Мурманске – Союз рыбопромышленников Севера, холдинг «Норебо» и группа компаний «Фест».