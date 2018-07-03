с.Ловозеро

3 июля - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Мурманск

3 июля - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят качество предоставления коммунальной услуги.

г.Мурманск, ул. Полухина, 14в; мкр.Росляково, Мохнаткина Пахта, 1.

3 июля - 10.30

Начинается аккредитация специалистов со средним профессиональным (медицинским) образованием – выпускников медицинских колледжей Мурманской области. Аккредитация проводится по четырём специальностям: «Фармация», «Лечебное дело», «Сестринское дело» и «Акушерское дело».

Всего процедуру аккредитации предстоит пройти 324 выпускникам.

г.Мурманск, ул.Баумана, 42. Мурманский областной центр повышения квалификации специалистов здравоохранения.

8 июля

Мурманск готовится отметить День рыбака. Мероприятия, приуроченные к этому празднику, стартуют уже на следующей неделе.

Так, впервые в Мурманске, состоится рыбный фестиваль «Дары моря». Он объединит три площадки: гастрономическую, торговую и информационно-развлекательную. С 5 по 8 июля в выставочном павильоне «МурманЭКСПО» будет организована дегустация рыбных блюд и деликатесов, представлен широкий ассортимент рыбы и морепродуктов. В программе фестиваля – выступление коллективов авторской песни, фотовыставка, викторины, конкурсы.

Кульминационным мероприятием станет традиционное празднование Дня рыбака на Центральном стадионе профсоюзов, которое состоится в следующее воскресенье, 8 июля. С 14.00 начнут работу интерактивные площадки, будут организованы байк-шоу и выставка автотехники.

Одним из ключевых событий празднования станет традиционное чествование лучших представителей отрасли.

В концертной программе праздника – шоу Игоря Портного с фрагментами из известных мюзиклов и выступление Вадима Самойлова, одного из основателей рок-группы «Агата Кристи».

Организаторы Дня рыбака в Мурманске – Союз рыбопромышленников Севера, холдинг «Норебо» и группа компаний «Фест».

19 июля - 14.30

Состоится семинар – консультация по вопросам формирования, согласования и утверждения паспортов безопасности торговых объектов (территорий). Мероприятие проводится в целях комплексного исполнения требований к антитеррористической защищённости торговых объектов (территорий), утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 19.10.2017 № 1273, в частности по разработке паспортов безопасности торговых объектов (территорий).

На мероприятии выступят представители Управления МЧС России по Мурманской области, Управления Росгвардии по Мурманской области и Управления ФСБ России по Мурманской области с докладами по вопросу составления и утверждения соответствующих паспортов, а также основных проблем при их согласовании с заинтересованными лицами.

Участие в данном совещании будет особенно актуально для руководителей торговых объектов, включенных в Перечень торговых объектов, расположенных на территории Мурманской области и подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты, утвержденный распоряжением губернатора Мурманской области от 01.06.2018 № 90-РГ.

По всем вопросам участия в совещании обращаться по телефону (815 2) 486-473.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Отель «Губернский», конференц-зал.