п.Никель

5 июля – 12.00-13.00

В следственном отделе по городу Заполярный Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области состоится личный прием граждан первым заместителем руководителя следственного управления полковником юстиции Коробовым Олегом Алексеевичем.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом можно в рабочие дни по телефонам отдела по приему граждан и документационному обеспечению следственного управления: (815-2) 403-919, (815-2) 403-918.

п.Никель, ул. Молодёжная, 1. Следственный отдел по городу Заполярный Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области.

г.Мурманск

7 июля – 12.00

Несколько команд будут строить мост при помощи пачки спагетти и клеевого пистолета. Техническая задача конструкции моста - выдержать как можно больше груза. В соревновании участвуют несколько команд, в каждой команде 4 игрока.

Эти необычные и увлекательные командные соревнования по строительству мостов из спагетти организовал Музей занимательных наук «Фокус» в творческом сотрудничестве с Информационным центром по атомной энергии Мурманска и научной библиотекой.

На команду выдается пачка спагетти, 2 клеевых пистолета, платформа с крюком для испытания моста, которую нужно встроить в конструкцию, карандаши, бумага для расчётов, линейки и угольники. Построить мост нужно не более чем за 2 часа. После этого начинаются испытания конструкции на прочность. Победителем становится команда, мост которой выдержит самый большой груз.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека 1-й этаж, холл.

8 июля

Мурманск готовится отметить День рыбака. Мероприятия, приуроченные к этому празднику, стартуют уже на следующей неделе.

Так, впервые в Мурманске, состоится рыбный фестиваль «Дары моря». Он объединит три площадки: гастрономическую, торговую и информационно-развлекательную. С 5 по 8 июля в выставочном павильоне «МурманЭКСПО» будет организована дегустация рыбных блюд и деликатесов, представлен широкий ассортимент рыбы и морепродуктов. В программе фестиваля – выступление коллективов авторской песни, фотовыставка, викторины, конкурсы.

Кульминационным мероприятием станет традиционное празднование Дня рыбака на Центральном стадионе профсоюзов, которое состоится в следующее воскресенье, 8 июля. С 14.00 начнут работу интерактивные площадки, будут организованы байк-шоу и выставка автотехники.

Одним из ключевых событий празднования станет традиционное чествование лучших представителей отрасли.

В концертной программе праздника – шоу Игоря Портного с фрагментами из известных мюзиклов и выступление Вадима Самойлова, одного из основателей рок-группы «Агата Кристи».

Организаторы Дня рыбака в Мурманске – Союз рыбопромышленников Севера, холдинг «Норебо» и группа компаний «Фест».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

19 июля - 14.30

Состоится семинар – консультация по вопросам формирования, согласования и утверждения паспортов безопасности торговых объектов (территорий). Мероприятие проводится в целях комплексного исполнения требований к антитеррористической защищённости торговых объектов (территорий), утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 19.10.2017 № 1273, в частности по разработке паспортов безопасности торговых объектов (территорий).

На мероприятии выступят представители Управления МЧС России по Мурманской области, Управления Росгвардии по Мурманской области и Управления ФСБ России по Мурманской области с докладами по вопросу составления и утверждения соответствующих паспортов, а также основных проблем при их согласовании с заинтересованными лицами.

Участие в данном совещании будет особенно актуально для руководителей торговых объектов, включенных в Перечень торговых объектов, расположенных на территории Мурманской области и подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты, утвержденный распоряжением губернатора Мурманской области от 01.06.2018 № 90-РГ.

По всем вопросам участия в совещании обращаться по телефону (815 2) 486-473.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Отель «Губернский», конференц-зал.