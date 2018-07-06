г.Полярный

6 июля - 10.00

В детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 1 им. М.А. Погодина» г. Полярного в рамках реализации партийного проекта «Здоровое будущее» состоится выездной «Урок здоровья» по теме: «Здоровый образ жизни глазами детей».

Также в школе в рамках реализации партийных проектов «Народный контроль» и «Крепкая семья» состоится мероприятие общественного контроля условий безопасного пребывания детей в летнем оздоровительном лагере.

г.Полярный, ул. Котельникова, 6. МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 1 им. М.А. Погодина».

ЗАТО г.Североморск

9 июля – 11.30-12.30

В следственном отделе по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области состоится личный прием граждан первым заместителем руководителя следственного управления полковником юстиции Коробовым Олегом Алексеевичем.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом можно в рабочие дни по телефонам отдела по приему граждан и документационному обеспечению следственного управления: (815-2) 403-919, (815-2) 403-918.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 3.

пгт.Мурмаши

7 июля – 13.00-14.00

Северо-Западный транспортный прокурор Олег Колесов проведёт личный приём граждан в здании аэропорта «Мурманск».

пгт.Мурмаши, Аэропорт Мурманск».

г.Мурманск

6 июля - 10.00

Состоится выездное заседание «Исторической гостиной» в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей на базе МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 22» в рамках реализации партийных проектов «Историческая память» и «Городская среда».

На заседании «Исторической гостиной» школьникам расскажут о дважды Герое Советского Союза, участнике обороны Заполярья, контр-адмирале Александре Осиповиче Шабалине, а также продемонстрируют проект строительства сквера имени Шабалина, который стал одним из победителей рейтингового голосования в рамках партпроекта «Городская среда».

г.Мурманск, ул. Копытова, 36. МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 22».

6 июля - 10.00

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин проведёт рабочее совещание по вопросу роста цен на нефтепродукты в Мурманской области. В совещании принимают участие специалисты Министерства экономического развития Мурманской области, Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области, организаций, осуществляющих торговлю нефтепродуктами, представители УФАС России по Мурманской области.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, II этаж, овальный зал.

6 июля - 15.00

Заместитель губернатора Григорий Стратий проведёт заседание оргкомитета по подготовке и проведению IV Арктического фестиваля «Териберка. Новая жизнь».

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний.

7 июля – 12.00

Несколько команд будут строить мост при помощи пачки спагетти и клеевого пистолета. Техническая задача конструкции моста - выдержать как можно больше груза. В соревновании участвуют несколько команд, в каждой команде 4 игрока.

Эти необычные и увлекательные командные соревнования по строительству мостов из спагетти организовал Музей занимательных наук «Фокус» в творческом сотрудничестве с Информационным центром по атомной энергии Мурманска и научной библиотекой.

На команду выдается пачка спагетти, 2 клеевых пистолета, платформа с крюком для испытания моста, которую нужно встроить в конструкцию, карандаши, бумага для расчётов, линейки и угольники. Построить мост нужно не более чем за 2 часа. После этого начинаются испытания конструкции на прочность. Победителем становится команда, мост которой выдержит самый большой груз.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека 1-й этаж, холл.

8 июля – 12.00-13.00

Северо-Западный транспортный прокурор Олег Колесов проведёт личный приём граждан.

г.Мурманск, ул.Коминтерна, 14. Железнодорожный вокзал «Мурманск».

8 июля

Мурманск готовится отметить День рыбака. Мероприятия, приуроченные к этому празднику, стартуют уже на следующей неделе.

Так, впервые в Мурманске, состоится рыбный фестиваль «Дары моря». Он объединит три площадки: гастрономическую, торговую и информационно-развлекательную. С 5 по 8 июля в выставочном павильоне «МурманЭКСПО» будет организована дегустация рыбных блюд и деликатесов, представлен широкий ассортимент рыбы и морепродуктов. В программе фестиваля – выступление коллективов авторской песни, фотовыставка, викторины, конкурсы.

Кульминационным мероприятием станет традиционное празднование Дня рыбака на Центральном стадионе профсоюзов, которое состоится в следующее воскресенье, 8 июля. С 14.00 начнут работу интерактивные площадки, будут организованы байк-шоу и выставка автотехники.

Одним из ключевых событий празднования станет традиционное чествование лучших представителей отрасли.

В концертной программе праздника – шоу Игоря Портного с фрагментами из известных мюзиклов и выступление Вадима Самойлова, одного из основателей рок-группы «Агата Кристи».

Организаторы Дня рыбака в Мурманске – Союз рыбопромышленников Севера, холдинг «Норебо» и группа компаний «Фест».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

19 июля - 14.30

Состоится семинар – консультация по вопросам формирования, согласования и утверждения паспортов безопасности торговых объектов (территорий). Мероприятие проводится в целях комплексного исполнения требований к антитеррористической защищённости торговых объектов (территорий), утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 19.10.2017 № 1273, в частности по разработке паспортов безопасности торговых объектов (территорий).

На мероприятии выступят представители Управления МЧС России по Мурманской области, Управления Росгвардии по Мурманской области и Управления ФСБ России по Мурманской области с докладами по вопросу составления и утверждения соответствующих паспортов, а также основных проблем при их согласовании с заинтересованными лицами.

Участие в данном совещании будет особенно актуально для руководителей торговых объектов, включенных в Перечень торговых объектов, расположенных на территории Мурманской области и подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты, утвержденный распоряжением губернатора Мурманской области от 01.06.2018 № 90-РГ.

По всем вопросам участия в совещании обращаться по телефону (815 2) 486-473.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Отель «Губернский», конференц-зал.