ЗАТО Видяево

9 июля - 10.30

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

ЗАТО Видяево, ул. Центральная, 8.

ЗАТО г.Североморск

9 июля – 11.30-12.30

В следственном отделе по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области состоится личный приём граждан первым заместителем руководителя следственного управления полковником юстиции Коробовым Олегом Алексеевичем.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом можно в рабочие дни по телефонам отдела по приему граждан и документационному обеспечению следственного управления: (815-2) 403-919, (815-2) 403-918.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 3.

г.Мурманск

9 июля - 11.00

Эрудит-шоу для школьников «По морям, по волнам». В мероприятии примут участие ребята, посещающие летний оздоровительный лагерь на базе мурманской школы № 43.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, I этаж, малая гостиная.

9 июля - 16.05

Выезд группы детей в детский оздоровительный лагерь «Отдых дружных», г. Геленджик, п.Кабардинка. На отдых в третьей смене лагеря отправятся 276 ребят.

г.Мурманск, железнодорожный вокзал, поезд № 293.

19 июля - 14.30

Состоится семинар – консультация по вопросам формирования, согласования и утверждения паспортов безопасности торговых объектов (территорий). Мероприятие проводится в целях комплексного исполнения требований к антитеррористической защищённости торговых объектов (территорий), утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 19.10.2017 № 1273, в частности по разработке паспортов безопасности торговых объектов (территорий).

На мероприятии выступят представители Управления МЧС России по Мурманской области, Управления Росгвардии по Мурманской области и Управления ФСБ России по Мурманской области с докладами по вопросу составления и утверждения соответствующих паспортов, а также основных проблем при их согласовании с заинтересованными лицами.

Участие в данном совещании будет особенно актуально для руководителей торговых объектов, включенных в Перечень торговых объектов, расположенных на территории Мурманской области и подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты, утвержденный распоряжением губернатора Мурманской области от 01.06.2018 № 90-РГ.

По всем вопросам участия в совещании обращаться по телефону (815 2) 486-473.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Отель «Губернский», конференц-зал.