с.Ловозеро

10 июля - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

снп.Лесозаводский

10 июля - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

снп.Лесозаводский, ул. Центральная, 1.

г.Кировск

11 июля – 11.00

Заседание Совета депутатов города Кировска. Повестка дня: 1. О внесении изменений в статью 11 решение Совета депутатов города Кировска от 22.12.2017 № 111 «О бюджете города Кировска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов». Докладчик:Евсевьева О.Л., начал­ник ФЭУ администрации города Кировска.

г.Кировск, просп.Ленина, 16. Совет депутатов города Кировска.

г.Мурманск

10 июля - 15.00

В Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области состоится тематический прием граждан по вопросам ЖКХ с участием представителей управляющих компаний г. Мурманска и начальника Государственной жилищной инспекции Мурманской области, Регионального координатора партийного проекта «Школа грамотного потребителя» А.А. Кузнецовой.

г.Мурманск, просп.Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области.

19 июля - 14.30

Состоится семинар – консультация по вопросам формирования, согласования и утверждения паспортов безопасности торговых объектов (территорий). Мероприятие проводится в целях комплексного исполнения требований к антитеррористической защищённости торговых объектов (территорий), утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 19.10.2017 № 1273, в частности по разработке паспортов безопасности торговых объектов (территорий).

На мероприятии выступят представители Управления МЧС России по Мурманской области, Управления Росгвардии по Мурманской области и Управления ФСБ России по Мурманской области с докладами по вопросу составления и утверждения соответствующих паспортов, а также основных проблем при их согласовании с заинтересованными лицами.

Участие в данном совещании будет особенно актуально для руководителей торговых объектов, включенных в Перечень торговых объектов, расположенных на территории Мурманской области и подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты, утвержденный распоряжением губернатора Мурманской области от 01.06.2018 № 90-РГ.

По всем вопросам участия в совещании обращаться по телефону (815 2) 486-473.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Отель «Губернский», конференц-зал.