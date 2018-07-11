г.Кандалакша

12 июля – 12.00-13.00

В следственном отделе по городу Кандалакша Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области состоится личный прием граждан руководителем следственного управления полковником юстиции Ефремовым Андреем Александровичем.

Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефонам отдела по приему граждан и документационному обеспечению следственного управления: (815-2)403-919, (815-2)403-918.

г.Кандалакша, ул. Горького, 2. Следственный отдел по городу Кандалакша Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области.

с.Ловозеро

11 июля - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

с.Алакуртти

11 июля - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Алакуртти, ул. Содружества, 5.

г.Полярный

11 июля -15.00

Выездной приём директора Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Полярный, ул. Сивко, 1.

г.Кировск

11 июля – 11.00

Заседание Совета депутатов города Кировска. Повестка дня: 1. О внесении изменений в статью 11 решение Совета депутатов города Кировска от 22.12.2017 № 111 «О бюджете города Кировска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов». Докладчик:Евсевьева О.Л., начал­ник ФЭУ администрации города Кировска.

г.Кировск, просп.Ленина, 16. Совет депутатов города Кировска.

г.Мурманск

11 июля - 10.00

В Мурманске состоится мероприятие общественного контроля за соблюдением норм действующего законодательства в деятельности микрофинансовых организаций на территории Мурманской области в рамках реализации партийного проекта «Народный контроль».

г.Мурманск.

12 июля – 9.00-12.00

На Мурманской областной станции переливания крови пройдёт акция «МотоДонор». Акция организована Мурманской региональной общественной организацией доноров «Капля жизни» совместно с МОСПК и мотоциклистами Мурманска и Мурманской области.

Цель акции – привлечь внимание земляков к теме донорства крови.

Как правило, мотолюбители входят в группу риска по дорожно-транспортным происшествиям. Пострадавшим часто требуется переливание компонентов крови. В России ежегодно происходит около 200 тысяч аварий на дорогах. Став донором, участники акции смогут спасти жизни других людей.

Данное мероприятие проводится в рамках проекта по развитию добровольного и безвозмездного донорства в Мурманской области, который стал победителем конкурса президентских грантов в декабре 2017 года.

г.Мурманск, ул. Павлова, 6 корп.10. ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови».

12 июля – 12.00

В Министерстве образования и науки Мурманской области состоится пресс-конференция, посвященная завершению в регионе единого государственного экзамена в 2018 году. И.о. министра образования и науки Мурманской области И.А. Ковшира, специалисты министерства ответят на вопросы, касающиеся организации видеонаблюдения, использования печати и сканирования экзаменационных материалов непосредственно в пунктах проведения ЕГЭ, предварительных результатов ЕГЭ в 2018 году.

г.Мурманск, ул. Трудовые резервы, 4. Министерство образования и науки Мурманской области.

19 июля - 14.30

Состоится семинар – консультация по вопросам формирования, согласования и утверждения паспортов безопасности торговых объектов (территорий). Мероприятие проводится в целях комплексного исполнения требований к антитеррористической защищённости торговых объектов (территорий), утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 19.10.2017 № 1273, в частности по разработке паспортов безопасности торговых объектов (территорий).

На мероприятии выступят представители Управления МЧС России по Мурманской области, Управления Росгвардии по Мурманской области и Управления ФСБ России по Мурманской области с докладами по вопросу составления и утверждения соответствующих паспортов, а также основных проблем при их согласовании с заинтересованными лицами.

Участие в данном совещании будет особенно актуально для руководителей торговых объектов, включенных в Перечень торговых объектов, расположенных на территории Мурманской области и подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты, утвержденный распоряжением губернатора Мурманской области от 01.06.2018 № 90-РГ.

По всем вопросам участия в совещании обращаться по телефону (815 2) 486-473.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Отель «Губернский», конференц-зал.