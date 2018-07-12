г.Кандалакша

12 июля – 12.00-13.00

В следственном отделе по городу Кандалакша Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области состоится личный прием граждан руководителем следственного управления полковником юстиции Ефремовым Андреем Александровичем.

Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефонам отдела по приему граждан и документационному обеспечению следственного управления: (815-2)403-919, (815-2)403-918.

г.Кандалакша, ул. Горького, 2. Следственный отдел по городу Кандалакша Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области.

снп.Зареченск

12 июля - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

снп.Зареченск, ул. Кумская, 2.

с.Ковдозеро

12 июля - 14.30

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ковдозеро, ул. Первомайская, библиотека.

г.Гаджиево

12 июля -9.30

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

пгт.Никель

13 июля 2018 года

Заместитель прокурора Мурманской области Сергей Владимирович Резниченко проведёт выездной личный приём граждан в помещении прокуратуры Печенгского района.

Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приема, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Личный приём будет осуществляться без предварительной записи.

пос.Никель, просп. Гвардейский, 13. Прокуратура Печенгского района.

г.Кировск

14-15 июля – 11.00-18.00

Администрация Кировска проводит ежегодную торговую универсальную ярмарку выходного дня.

Будет организована реализация широкого ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров для взрослых и детей, продукции пчеловодства, мясной и рыбной продукции, саженцев и рассады, а также различных сопутствующих товаров.

Во время проведения ярмарки планируется работа выездных буфетов с широким ассортиментом продукции собственного производства.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Площадка у городского Дворца культуры.

г.Апатиты

13 июля – 14.00-16.00

Заместитель прокурора Мурманской области Юрий Алексеевич Дюжев проведёт выездной личный приём граждан в помещении прокуратуры г. Апатиты. Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приёма, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Личный приём будет проводиться без предварительной записи.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 17. Прокуратура г.Апатиты.

г.Кола

12 июля – 11.30-13.00

Заместитель прокурора Мурманской области Сергей Владимирович Резниченко проведёт выездной личный приём граждан в помещении прокуратуры Кольского района.

Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приема, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Личный приём будет проводиться без предварительной записи.

г.Кола, ул. Андрусенко, 12. Прокуратура Кольского района.

г.Мурманск

12 июля – 9.00-12.00

На Мурманской областной станции переливания крови пройдёт акция «МотоДонор». Акция организована Мурманской региональной общественной организацией доноров «Капля жизни» совместно с МОСПК и мотоциклистами Мурманска и Мурманской области.

Цель акции – привлечь внимание земляков к теме донорства крови.

Как правило, мотолюбители входят в группу риска по дорожно-транспортным происшествиям. Пострадавшим часто требуется переливание компонентов крови. В России ежегодно происходит около 200 тысяч аварий на дорогах. Став донором, участники акции смогут спасти жизни других людей.

Данное мероприятие проводится в рамках проекта по развитию добровольного и безвозмездного донорства в Мурманской области, который стал победителем конкурса президентских грантов в декабре 2017 года.

г.Мурманск, ул. Павлова, 6 корп.10. ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови».

12 июля – 12.00

В Министерстве образования и науки Мурманской области состоится пресс-конференция, посвященная завершению в регионе единого государственного экзамена в 2018 году. И.о. министра образования и науки Мурманской области И.А. Ковшира, специалисты министерства ответят на вопросы, касающиеся организации видеонаблюдения, использования печати и сканирования экзаменационных материалов непосредственно в пунктах проведения ЕГЭ, предварительных результатов ЕГЭ в 2018 году.

г.Мурманск, ул. Трудовые резервы, 4. Министерство образования и науки Мурманской области.

19 июля - 14.30

Состоится семинар – консультация по вопросам формирования, согласования и утверждения паспортов безопасности торговых объектов (территорий). Мероприятие проводится в целях комплексного исполнения требований к антитеррористической защищённости торговых объектов (территорий), утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 19.10.2017 № 1273, в частности по разработке паспортов безопасности торговых объектов (территорий).

На мероприятии выступят представители Управления МЧС России по Мурманской области, Управления Росгвардии по Мурманской области и Управления ФСБ России по Мурманской области с докладами по вопросу составления и утверждения соответствующих паспортов, а также основных проблем при их согласовании с заинтересованными лицами.

Участие в данном совещании будет особенно актуально для руководителей торговых объектов, включенных в Перечень торговых объектов, расположенных на территории Мурманской области и подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты, утвержденный распоряжением губернатора Мурманской области от 01.06.2018 № 90-РГ.

По всем вопросам участия в совещании обращаться по телефону (815 2) 486-473.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Отель «Губернский», конференц-зал.