с.Ловозеро

11 сентября - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

нп.Белое Море

11 сентября - 10.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

нп.Белое Море, 3.

с.Лувеньга

11 сентября - 15.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Лувеньга, пл.Мира, 7.

пос.Минькино

11 сентября - 9.45

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

пос.Минькино, 155.

ЗАТО г.Заозёрск

11 сентября - 9.45

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

ЗАТО г.Заозёрск, ул. Колышкина, 14.

Печенгский район

11 сентября – 9.00

Запланирована рабочая поездка губернатора Марины Ковтун в Печенгский район. В программе поездки – осмотр Гарнизонного Дома офицеров и стадиона в Печенге, Парка новых возможностей, Дома спорта «Дельфин» и стоматологического отделения в Заполярном.

пгт.Печенга, г.Заполярный.

г.Апатиты

19-22 сентября

Пройдёт Региональный студенческий слёт. Его организатором является Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

Слёт будет проходить в форме тренинга, на котором участники смогут получить навыки общения и работы в команде, управления групповой деятельностью, проведения эффективных встреч и собраний, навыки принятий групповых решений и разрешения конфликтов, публичных выступлений и стратегического планирования.

К участию в слёте приглашаются студенты 1-3 курсов – представители студенческого актива (студенческих советов, инициативных групп) и специалисты, курирующие студенческие советы образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций Мурманской области.

Заявки на участие в слете необходимо направлять до 11 сентября на электронный адрес: murmol@inbox.ru (тема сообщения: «СЛЕТ_название образовательной организации»), а также дублировать в АИС «Молодёжь России». В заявке необходимо указать ФИО, контактный телефон, дату рождения, наименование образовательной организации и курс обучения, а также опыт общественной деятельности, наличие инициатив и идей.

Количество участников слёта ограничено. С кандидатами на участие в слёте будет проведено собеседование.

Расходы по проживанию, питанию участников и организации слёта осуществляет организатор. Расходы по проезду до места проведения и обратно осуществляются направляющей стороной.

г.Апатиты, ул.Победы, 29а. Санаторно-гостиничный комплекс «Изовела».

пгт.Мурмаши

11 сентября - 9.00

Выездной приём специалистов и директора Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Мурмаши, ул. Мира, 10.

г.Мурманск

11 сентября - 8.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят законность перепланировки.

г.Мурманск, ул.Баумана, 43, корп.2.

11 сентября - 8.15

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят качество предоставления коммунальной услуги.

г.Мурманск, ул.Советская, 21.

11 сентября - 8.15

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят качество предоставления коммунальной услуги и соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул.Октябрьская 3; ул.Самойловой, 16; пр.Связи, 26; ул.Шевченко, 7; ул.Гагарина, 9, корп.3.

11 сентября - 11.00

Состоится заседание организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий Центральной региональной площадки VIII Всероссийского фестиваля науки НАУКА 0+ в Мурманской области. Проведет заседание заместитель губернатора Инна Погребняк.

В 2018 году Мурманская область определена Центральной региональной площадкой VIII Всероссийского фестиваля науки НАУКА 0+, о чем заключено Соглашение между Правительством Мурманской области, ПАО «ГМК «Норильский никель» и ООО «Дирекция Фестиваля науки» при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова.

В состав оргкомитета, который утвержден постановлением губернатора Мурманской области, вошли представители исполнительных органов государственной власти региона, администраций городов Мурманск, Апатиты, Полярные Зори, АО «Кольская ГМК», филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция», Кировского филиала АО «Апатит», федерального исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии наук», Мурманского арктического государственного университета и Мурманского государственного технического университета.

Проекты по популяризации науки среди самой широкой аудитории объединены под брендом «Фестиваль NAUKA 0+» с 2006 года по инициативе ректора Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, академика Виктора Садовничего, а с 2011 года Фестиваль науки получил статус Всероссийского и проводится под эгидой Министерства образования и науки Российской Федерации. Подробная информация о Всероссийском фестивале науки представлена на сайте мероприятия.

Мероприятия Центральной региональной площадки VIII Всероссийского Фестиваля науки НАУКА 0+ в Мурманской области состоятся 9 и 10 ноября 2018 года на базе Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова в Мурманске. Также будут организованы муниципальные площадки фестиваля в городах Апатиты и Полярные Зори.

На заседании организационного комитета будет представлена концепция интерактивной выставки на Центральной региональной площадке VIII Всероссийского Фестиваля науки НАУКА 0+ в Мурманске и согласован план ее подготовки и организации. Кроме того, будут обсуждаться программы проведения мероприятий VIII Всероссийского Фестиваля науки НАУКА 0+ в Апатитах и городе Полярные Зори.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж.

11 сентября - 11.00

Акция «Стоп, грипп!», приуроченная к началу вакцинации против сезонного гриппа. Специалисты Центра медицинской профилактики Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи проведут массовое мероприятие, приуроченное к началу вакцинации против сезонного гриппа.

В рамках мероприятия будут проведены скрининговые исследования: измерение артериального давления, веса, роста, расчет индекса массы тела; консультации по ведению здорового образа жизни, профилактике гриппа и другое.

г.Мурманск, ул. Морская, 9. Мурманская городская поликлиника № 2.

14 сентября - 11.00

В Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области приём граждан по личным вопросам проведёт член Совета Федерации ФС РФ Татьяна Алексеевна Кусайко.

г.Мурманск, просп.Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области.

14 сентября - 12.00

Мурманское УФАС России совместно с Управлением Роскомнадзора по Мурманской области проводит публичные обсуждения. Публичные обсуждения посвящены практике применения антимонопольного законодательства, изменений в законодательстве и интересные дела за III квартал 2018 года.

В проведении публичных обсуждений примут участие представители хозяйствующих субъектов и общественных организаций.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Конгресс-отель «Меридиан», 4-й этаж, большой конференц-зал № 1.

11 сентября - 14.30

В рамках реализации федерального проекта сторонников «Безопасный интернет» в ГАУДП Мурманской области «Институт развития образования» состоится обучающий видео-селектор с педагогами 12 муниципальных образований.

Учитывая успешный региональный опыт, было принято решение вывести направление «Безопасность детей и подростков в сети Интернет» в отдельный федеральный проект. В рамках проекта в 2018 году на федеральном уровне запланировано проведение обучающих встреч, семинаров и вебинаров по указанной тематике, а также две серии общефедеральных мероприятий.

г.Мурманск, ул. Инженерная, 2а.

22 сентября – 10.00-18.00

Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации приглашает мурманчан и жителей области на День открытых дверей. День открытых дверей Банка России – всероссийское мероприятие, проходящее во всех территориальных учреждениях банка. Его цель – повысить информированность россиян о роли Центрального банка Российской Федерации в обеспечении стабильности финансового сектора и экономики страны в целом.

«Мы приготовили для наших гостей разнообразные конкурсы, участие в которых поможет повысить финансовую грамотность. Посетители научатся находить признаки подлинности банкнот, узнают, как распознать финансовую пирамиду, чем акция отличается от облигации», - рассказал управляющий Отделением Мурманск Андрей Климов.

Кроме того, посетители смогут примерить экипировку инкассатора, посидеть за рулем инкассаторского автомобиля и сделать фото на память.

Для любителей истории распахнет свои двери музей с обновленной экспозицией, которая расскажет о событиях, оказавших влияние на становление и развитие финансовой системы Мурманской области.

Записаться на экскурсию можно в рабочие дни с 9.00 до 16.30 по телефону (8152) 680-168 - с 12 до 20 сентября.

Заряд бодрости и позитива подарит развлекательная программа команды волонтеров МАУ МП «Объединение молодежных центров».

г.Мурманск, ул. Профсоюзов, 11. В день мероприятия для прохода в здание обязательно нужен паспорт.

Сентябрь

Министерство здравоохранения Мурманской области в сентябре проводит приём граждан:

14 сентября - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» Корсаков Александр Евгеньевич;

21 сентября - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович;

28 сентября - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, 1 этаж, кабинет 107.