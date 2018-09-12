г.Кандалакша

12 сентября - 17.00

Инспектор дорожно-патрульной службы проведёт беседу с подростками о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

г.Кандалакша, ул. Спекова, 4. Подростково-молодёжный клуб «Метеор».

сп.Алакуртти

12 сентября - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

сп.Алакуртти, ул. Содружества, 12.

с.Ловозеро

12 сентября - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

пгт.Печенга

12 сентября - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

пгт.Печенга, Печенгское шоссе, 3.

г.Апатиты

19-22 сентября

Пройдёт Региональный студенческий слёт. Его организатором является Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

Слёт будет проходить в форме тренинга, на котором участники смогут получить навыки общения и работы в команде, управления групповой деятельностью, проведения эффективных встреч и собраний, навыки принятий групповых решений и разрешения конфликтов, публичных выступлений и стратегического планирования.

К участию в слёте приглашаются студенты 1-3 курсов – представители студенческого актива (студенческих советов, инициативных групп) и специалисты, курирующие студенческие советы образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций Мурманской области.

Заявки на участие в слете необходимо направлять до 11 сентября на электронный адрес: murmol@inbox.ru (тема сообщения: «СЛЕТ_название образовательной организации»), а также дублировать в АИС «Молодёжь России». В заявке необходимо указать ФИО, контактный телефон, дату рождения, наименование образовательной организации и курс обучения, а также опыт общественной деятельности, наличие инициатив и идей.

Количество участников слёта ограничено. С кандидатами на участие в слёте будет проведено собеседование.

Расходы по проживанию, питанию участников и организации слёта осуществляет организатор. Расходы по проезду до места проведения и обратно осуществляются направляющей стороной.

г.Апатиты, ул.Победы, 29а. Санаторно-гостиничный комплекс «Изовела».

г.Мурманск

12 сентября - 9.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома. г.Мурманск, ул. Хлобыстова, 20, корп.2; ул.Журбы, 4; ул.Софьи Перовской, 19.

12-14 сентября – 10.00

В Мурманске будет проходить второй очный модуль Комплексной образовательной программы в сфере государственно-частного партнерства, проводимой ГЧП-Институтом по инициативе Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.

Основной целью комплексной образовательной программы является отбор и дальнейшая проработка наиболее перспективных инфраструктурных проектов Мурманской области.

В мероприятии примут участие 100 сотрудников органов государственной и муниципальной власти Мурманской области, инфраструктуры поддержки и банковского сектора.

В ходе обучения проектные команды, сформированные из числа слушателей, займутся подготовкой концепций отдельных проектов под руководством экспертов-преподавателей. По итогам второго модуля каждая команда представит первую версию концепции своих проектов с указанием правовых и финансовых параметров, укрупненного плана реализации, возможных рисков и их распределения, ожидаемого социально-экономического эффекта от проекта.

г.Мурманск, ул. Книповича, 17. Отель «Park Inn».

12 сентября - 12.00

Пресс-конференция, посвященная региональному старту Всероссийского дня бега «Кросс нации» и областной военно-спортивной игре допризывной молодёжи «Зарница».

В пресс-конференции принимают участие: Светлана Наумова – председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области; Владимир Лебедев – директор Центра спортивной подготовки; Владимир Швец – главный судья «Кросса нации»; Роза Егорова – ведущий специалист комитета по физической культуре и спорту Мурманской области, модератор «Зарницы».

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта», здание АСК, конференц-зал.

12 сентября – 12.30

Губернатор Марина Ковтун осмотрит ход капитального ремонта домов – объектов культурного наследия в Мурманске.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 9 и 11.

12 сентября - 15.00

В ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» в рамках реализации федерального партийного проекта «Здоровое будущее» пройдёт очередной «День юного специалиста».

«День юного специалиста» - акция профориентационного характера в рамках партпроекта «Здоровое будущее», в которой участвуют учащиеся химико-биологических классов образовательных учреждений г. Мурманска. Тема очередного занятия: «Почему я стал анестезиологом-реаниматологом». Также в рамках встречи будет проведена небольшая экскурсия для школьников по больнице с посещением соответствующих отделений.

г.Мурманск, ул. Володарского, 18. ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»

13 сентября – 15.00

Состоится торжественная церемония открытия музея Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Банка России).

В церемонии примут участие управляющий Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Андрей Климов и заместитель Губернатора Мурманской области Роман Дурягин.

г.Мурманск, ул. Профсоюзов, 11.

14 сентября - 11.00

В Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области приём граждан по личным вопросам проведёт член Совета Федерации ФС РФ Татьяна Алексеевна Кусайко.

г.Мурманск, просп.Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области.

14 сентября - 12.00

Мурманское УФАС России совместно с Управлением Роскомнадзора по Мурманской области проводит публичные обсуждения. Публичные обсуждения посвящены практике применения антимонопольного законодательства, изменений в законодательстве и интересные дела за III квартал 2018 года.

В проведении публичных обсуждений примут участие представители хозяйствующих субъектов и общественных организаций.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Конгресс-отель «Меридиан», 4-й этаж, большой конференц-зал № 1.

22 сентября – 10.00-18.00

Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации приглашает мурманчан и жителей области на День открытых дверей. День открытых дверей Банка России – всероссийское мероприятие, проходящее во всех территориальных учреждениях банка. Его цель – повысить информированность россиян о роли Центрального банка Российской Федерации в обеспечении стабильности финансового сектора и экономики страны в целом.

«Мы приготовили для наших гостей разнообразные конкурсы, участие в которых поможет повысить финансовую грамотность. Посетители научатся находить признаки подлинности банкнот, узнают, как распознать финансовую пирамиду, чем акция отличается от облигации», - рассказал управляющий Отделением Мурманск Андрей Климов.

Кроме того, посетители смогут примерить экипировку инкассатора, посидеть за рулем инкассаторского автомобиля и сделать фото на память.

Для любителей истории распахнет свои двери музей с обновленной экспозицией, которая расскажет о событиях, оказавших влияние на становление и развитие финансовой системы Мурманской области.

Записаться на экскурсию можно в рабочие дни с 9.00 до 16.30 по телефону (8152) 680-168 - с 12 до 20 сентября.

Заряд бодрости и позитива подарит развлекательная программа команды волонтеров МАУ МП «Объединение молодежных центров».

г.Мурманск, ул. Профсоюзов, 11. В день мероприятия для прохода в здание обязательно нужен паспорт.

Сентябрь

Министерство здравоохранения Мурманской области в сентябре проводит приём граждан:

14 сентября - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» Корсаков Александр Евгеньевич;

21 сентября - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович;

28 сентября - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, 1 этаж, кабинет 107.