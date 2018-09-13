нп.Зареченск

13 сентября - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

нп.Зареченск, ул. Кумская, 2.

с.Ковдозеро

13 сентября - 14.30

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ковдозеро, ул. Первомайская, здание библиотеки.

п.Корзуново

13 сентября - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

п.Корзуново, ул. Печенгская, 25.

п.Лиинахамари

13 сентября - 10.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

п.Лиинахамари, ул. Шабалина, 2.

г.Апатиты

19-22 сентября

Пройдёт Региональный студенческий слёт. Его организатором является Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

Слёт будет проходить в форме тренинга, на котором участники смогут получить навыки общения и работы в команде, управления групповой деятельностью, проведения эффективных встреч и собраний, навыки принятий групповых решений и разрешения конфликтов, публичных выступлений и стратегического планирования.

К участию в слёте приглашаются студенты 1-3 курсов – представители студенческого актива (студенческих советов, инициативных групп) и специалисты, курирующие студенческие советы образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций Мурманской области.

Заявки на участие в слете необходимо направлять до 11 сентября на электронный адрес: murmol@inbox.ru (тема сообщения: «СЛЕТ_название образовательной организации»), а также дублировать в АИС «Молодёжь России». В заявке необходимо указать ФИО, контактный телефон, дату рождения, наименование образовательной организации и курс обучения, а также опыт общественной деятельности, наличие инициатив и идей.

Количество участников слёта ограничено. С кандидатами на участие в слёте будет проведено собеседование.

Расходы по проживанию, питанию участников и организации слёта осуществляет организатор. Расходы по проезду до места проведения и обратно осуществляются направляющей стороной.

г.Апатиты, ул.Победы, 29а. Санаторно-гостиничный комплекс «Изовела».

г.Гаджиево

13 сентября - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

г.Кола

14 сентября - 13.30-17.00

По инициативе Минэнерго и ЖКХ Мурманской области в рамках программы фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» состоялся конкурс студенческих работ по номинациям: «Эффективное и безопасное использование тепловой и электрической энергии», «Энергетик – профессия будущего», «Энергобезопасность».

При поддержке филиала ФГУП «Почта России» работы победителей напечатаны массовым тиражом на настоящих почтовых открытках, которые гости фестиваля «Вместе ярче» смогут отправить в города России и за рубеж.

На площадке фестиваля будет работать специальная стойка с мобильным почтовым ящиком. Консультанты помогут участникам мероприятия правильно заполнить адресные строки и примут почтовые карточки к отправке. Уникальные открытки можно будет бесплатно отправить в любую точку мира.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Центр культуры города Кола.

г.Мурманск

13 сентября - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят качество предоставления коммунальных услуг.

г.Мурманск, Кольский просп., 108; ул.Ивченко, 17.

13-14 сентября – 10.00

В Мурманске проходит второй очный модуль Комплексной образовательной программы в сфере государственно-частного партнерства, проводимой ГЧП-Институтом по инициативе Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.

Основной целью комплексной образовательной программы является отбор и дальнейшая проработка наиболее перспективных инфраструктурных проектов Мурманской области.

В мероприятии примут участие 100 сотрудников органов государственной и муниципальной власти Мурманской области, инфраструктуры поддержки и банковского сектора.

В ходе обучения проектные команды, сформированные из числа слушателей, займутся подготовкой концепций отдельных проектов под руководством экспертов-преподавателей. По итогам второго модуля каждая команда представит первую версию концепции своих проектов с указанием правовых и финансовых параметров, укрупненного плана реализации, возможных рисков и их распределения, ожидаемого социально-экономического эффекта от проекта.

г.Мурманск, ул. Книповича, 17. Отель «Park Inn».

13 сентября - 11.00

Заместитель губернатора Роман Дурягин проведет заседание конкурсной комиссии регионального этапа Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ. На заседании свои работы представят, в частности, Кировск, Полярные Зори, Апатиты, Кольский район, ЗАТО Североморск.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний.

13 сентября – 15.00

Состоится торжественная церемония открытия музея Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Банка России).

В церемонии примут участие управляющий Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Андрей Климов и заместитель Губернатора Мурманской области Роман Дурягин.

г.Мурманск, ул. Профсоюзов, 11.

13 сентября - 16.30

Торжественное награждение команд «Победа» и «Торговый порт», принявших участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Зелёный маршрут».

Всероссийский конкурс «Зелёный маршрут» проводится на территории Российской Федерации впервые. Организаторами выступили Минкультуры России, Минпросвещения России, Минприроды России, Росгвардия, Ростуризм, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».

Конкурс проводился с целью привлечения внимания общественности к созданию и развитию экологических троп и маршрутов в субъектах Российской Федерации.

В рамках конкурса участники 191 команды более чем из 70 регионов прошли и оценили состояние экологических троп в своих регионах, приняли участие во Всероссийском субботнике по уборке бытового и природного мусора, разработали экскурсионные программы на экологических тропах, сформировали предложения по их популяризации и развитию.

г.Мурманск, Кольский просп., 1. Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области, III этаж, актовый зал.

14 сентября - 11.00

В Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области приём граждан по личным вопросам проведёт член Совета Федерации ФС РФ Татьяна Алексеевна Кусайко.

г.Мурманск, просп.Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области.

14 сентября - 12.00

Мурманское УФАС России совместно с Управлением Роскомнадзора по Мурманской области проводит публичные обсуждения. Публичные обсуждения посвящены практике применения антимонопольного законодательства, изменений в законодательстве и интересные дела за III квартал 2018 года.

В проведении публичных обсуждений примут участие представители хозяйствующих субъектов и общественных организаций.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Конгресс-отель «Меридиан», 4-й этаж, большой конференц-зал № 1.

15 сентября - 11.00

Администрация города Мурманска приглашает всех желающих принять участие в ежегодной акции по высадке саженцев «Зеленый рекорд». Мероприятие стартует во всех округах заполярной столицы. Все участники будут обеспечены посадочным материалом, инвентарем и водой для полива.

Места проведения акции «Зеленый рекорд»:

в Октябрьском округе

– улица Маклакова, 7 (МБДОУ г. Мурманска № 131);

– улица Мира, 25 (МБДОУ г. Мурманска № 138);

– сквер на площади Пять Углов;

– сквер в районе улицы Ленинградской;

– зелёные зоны вдоль проезжей части ул. Карла Либкнехта, от проспнекта Ленина до ул. Челюскинцев;

– зеленые зоны вдоль проезжей части улицы Полярные Зори, от улицы Карла Маркса до улицы Трудовые резервы;

– улица Папанина, 3 (МБОУ ОСОШ № 53);

– аллея и сквер вдоль проспекта Ленина (сквер у памятника воинам 6-й Героической комсомольской батареи);

– сквер в районе дома № 37 по проспекту Ленина;

– улица Полярные Зори, 43/2 (МАДОУ г. Мурманска № 97);

– бульвар в районе улицы Воровского;

– бульвар в районе школы № 1 (рябиновая аллея);

в Ленинском округе

- сквер в районе улицы Хлобыстова;

– улица Александра Невского, 77, 85 (территория МБДОУ г. Мурманска № 89);

– в районе домов №№ 11-13 по улице Ушакова (со стороны главного фасада);

– в районе дома № 1а по улице Инженерной в городе Мурманске (ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 5»);

–проспект Героев-североморцев, 43а (МБДОУ г. Мурманска № 74);

в Первомайском округе

– сквер в районе пересечения проспекта Кольского – улицы Зои Космодемьянской;

– проспект Кольский, 82 (МАДОУ г. Мурманска № 45);

– проспект Кольский, 140а (МБДОУ г. Мурманска № 125);

– сквер в районе улицы Шабалина (в районе домов №№ 31, 43 по улице Шабалина).

г.Мурманск.

22 сентября – 10.00-18.00

Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации приглашает мурманчан и жителей области на День открытых дверей. День открытых дверей Банка России – всероссийское мероприятие, проходящее во всех территориальных учреждениях банка. Его цель – повысить информированность россиян о роли Центрального банка Российской Федерации в обеспечении стабильности финансового сектора и экономики страны в целом.

«Мы приготовили для наших гостей разнообразные конкурсы, участие в которых поможет повысить финансовую грамотность. Посетители научатся находить признаки подлинности банкнот, узнают, как распознать финансовую пирамиду, чем акция отличается от облигации», - рассказал управляющий Отделением Мурманск Андрей Климов.

Кроме того, посетители смогут примерить экипировку инкассатора, посидеть за рулем инкассаторского автомобиля и сделать фото на память.

Для любителей истории распахнет свои двери музей с обновленной экспозицией, которая расскажет о событиях, оказавших влияние на становление и развитие финансовой системы Мурманской области.

Записаться на экскурсию можно в рабочие дни с 9.00 до 16.30 по телефону (8152) 680-168 - с 12 до 20 сентября.

Заряд бодрости и позитива подарит развлекательная программа команды волонтеров МАУ МП «Объединение молодежных центров».

г.Мурманск, ул. Профсоюзов, 11. В день мероприятия для прохода в здание обязательно нужен паспорт.

27 сентября - 17.00-19.00

В Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева по инициативе Всероссийской общественной организации «Воспитатели России» при поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия» пройдёт тематический приём граждан по вопросам дошкольного образования в Мурманской области в рамках единого дня приёма родителей дошкольников.

Акция организована с целью выявления общих и системных проблем дошкольного образования в регионах для последующего партийного и депутатского реагирования, а также оперативного решения возникающих вопросов.

Тематический прием проведет и.о. министра образования и науки Мурманской области, член партии Ирина Ковшира.

Принять участие в приёме приглашаются все желающие жители города и области. Предварительно записаться, а также узнать более подробную информацию о мероприятии можно по телефону 8(8152) 69-33-00, либо обратившись лично по адресу: г. Мурманск, просп.Ленина, 88.

Сентябрь

Министерство здравоохранения Мурманской области в сентябре проводит приём граждан:

14 сентября - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» Корсаков Александр Евгеньевич;

21 сентября - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович;

28 сентября - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, 1 этаж, кабинет 107.