снп.Нивский

14 сентября - 9.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

снп.Нивский, ул. Букина, 2

сп.Алакуртти

14 сентября - 12.00

Торжественный митинг, посвященный Дню освобождения Алакуртти от немецко-фашистских захватчиков.

сп.Алакуртти, Центральное воинское захоронение.

г.Апатиты

19-22 сентября

Пройдёт Региональный студенческий слёт. Его организатором является Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

Слёт будет проходить в форме тренинга, на котором участники смогут получить навыки общения и работы в команде, управления групповой деятельностью, проведения эффективных встреч и собраний, навыки принятий групповых решений и разрешения конфликтов, публичных выступлений и стратегического планирования.

К участию в слёте приглашаются студенты 1-3 курсов – представители студенческого актива (студенческих советов, инициативных групп) и специалисты, курирующие студенческие советы образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций Мурманской области.

Заявки на участие в слете необходимо направлять до 11 сентября на электронный адрес: murmol@inbox.ru (тема сообщения: «СЛЕТ_название образовательной организации»), а также дублировать в АИС «Молодёжь России». В заявке необходимо указать ФИО, контактный телефон, дату рождения, наименование образовательной организации и курс обучения, а также опыт общественной деятельности, наличие инициатив и идей.

Количество участников слёта ограничено. С кандидатами на участие в слёте будет проведено собеседование.

Расходы по проживанию, питанию участников и организации слёта осуществляет организатор. Расходы по проезду до места проведения и обратно осуществляются направляющей стороной.

г.Апатиты, ул.Победы, 29а. Санаторно-гостиничный комплекс «Изовела».

г.Кола

14 сентября - 13.30-17.00

По инициативе Минэнерго и ЖКХ Мурманской области в рамках программы фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» состоялся конкурс студенческих работ по номинациям: «Эффективное и безопасное использование тепловой и электрической энергии», «Энергетик – профессия будущего», «Энергобезопасность».

При поддержке филиала ФГУП «Почта России» работы победителей напечатаны массовым тиражом на настоящих почтовых открытках, которые гости фестиваля «Вместе ярче» смогут отправить в города России и за рубеж.

На площадке фестиваля будет работать специальная стойка с мобильным почтовым ящиком. Консультанты помогут участникам мероприятия правильно заполнить адресные строки и примут почтовые карточки к отправке. Уникальные открытки можно будет бесплатно отправить в любую точку мира.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Центр культуры города Кола.

14 сентября - 13.30- 17.00

На площадке самого яркого события социальной кампании по пропаганде энергосбережения – фестиваля «Вместе ярче» – состоится акция по сбору отработанных лампочек «Энергосбережение начинается с меня».

Профильная организация ООО «Экопром» продолжает знакомить юных северян с правилами сбора и утилизации энергосберегающих ламп и батареек.

Гости фестиваля смогут принести с собой отработанные лампы и сдать их для дальнейшей утилизации. Цель мероприятия – привлечь внимание молодежи к вопросам утилизации опасных для окружающей среды отходов, для формирования экологически грамотного общества.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Центр культуры города Кола.

Фестиваль «Вместе ярче» будет проходить в Центре культуры города Кола

г.Мурманск

14 сентября – 10.00

В Мурманске проходит второй очный модуль Комплексной образовательной программы в сфере государственно-частного партнерства, проводимой ГЧП-Институтом по инициативе Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.

Основной целью комплексной образовательной программы является отбор и дальнейшая проработка наиболее перспективных инфраструктурных проектов Мурманской области.

В мероприятии примут участие 100 сотрудников органов государственной и муниципальной власти Мурманской области, инфраструктуры поддержки и банковского сектора.

В ходе обучения проектные команды, сформированные из числа слушателей, займутся подготовкой концепций отдельных проектов под руководством экспертов-преподавателей. По итогам второго модуля каждая команда представит первую версию концепции своих проектов с указанием правовых и финансовых параметров, укрупненного плана реализации, возможных рисков и их распределения, ожидаемого социально-экономического эффекта от проекта.

г.Мурманск, ул. Книповича, 17. Отель «Park Inn».

14 сентября - 11.00

В Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области приём граждан по личным вопросам проведёт член Совета Федерации ФС РФ Татьяна Алексеевна Кусайко.

г.Мурманск, просп.Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области.

14 сентября - 11.00

Встреча губернатора Марины Ковтун с журналистом Алексеем Венедиктовым. Основной темой встречи станет продвижение историко-культурного наследия Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 8. Деловой центр «Арктика», II этаж, зал «Берлин».

14 сентября - 12.00

Мурманское УФАС России совместно с Управлением Роскомнадзора по Мурманской области проводит публичные обсуждения. Публичные обсуждения посвящены практике применения антимонопольного законодательства, изменений в законодательстве и интересные дела за III квартал 2018 года.

В проведении публичных обсуждений примут участие представители хозяйствующих субъектов и общественных организаций.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Конгресс-отель «Меридиан», 4-й этаж, большой конференц-зал № 1.

14 сентября - 14.15

В рамках реализации федерального проекта сторонников партии «Единая России» «Безопасный интернет» в Мурманском педагогическом колледже состоится встреча со студентами и педагогами по теме «Безопасность детей и подростков в сети Интернет», приуроченная к началу учебного года.

г.Мурманск, ул. Володарского, 5.

14 сентября - 15.00

В региональном экспертном совещании ОНФ по проблеме сохранения мужского здоровья и социального долголетия. В совещании примут участие сопредседатель Регионального штаба ОНФ, член Центрального штаба ОНФ, член СФ ФС РФ Т.А. Кусайко, руководство министерства здравоохранения Мурманской области, депутаты Мурманской областной Думы, главный врач ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» А.П. Будова, главные врачи медицинских организаций Мурманской области.

Планируемые вопросы для обсуждения: повышение качества жизни мужского населения; проблема ухудшения общего состояния здоровья мужского населения региона (статистические данные); влияние мужского здоровья на демографию и экономику региона; возможная структура региональной и федеральной программы сохранения мужского здоровья и социального долголетия.

Планируемые результаты мероприятия: привлечение внимания экспертного сообщества, органов власти и СМИ к проблеме ухудшения мужского здоровья: публикации в СМИ, заинтересованность органов власти в формировании региональной программы, появление в информационном поле экспертного диалога о состоянии мужского здоровья в регионе; формирование общественных предложений по структуре региональной и федеральной программы сохранения мужского здоровья и социального долголетия (социальные, образовательные, медицинские аспекты); рекомендаций с учётом региональной специфики по улучшению демографической ситуации.

г.Мурманск, проезд Флотский, 3, вход со стороны проезжей части дороги, 1 этаж.

15 сентября - 11.00

Администрация города Мурманска приглашает всех желающих принять участие в ежегодной акции по высадке саженцев «Зелёный рекорд». Мероприятие стартует во всех округах заполярной столицы. Все участники будут обеспечены посадочным материалом, инвентарем и водой для полива.

Места проведения акции «Зелёный рекорд»:

в Октябрьском округе

– улица Маклакова, 7 (МБДОУ г. Мурманска № 131);

– улица Мира, 25 (МБДОУ г. Мурманска № 138);

– сквер на площади Пять Углов;

– сквер в районе улицы Ленинградской;

– зелёные зоны вдоль проезжей части ул. Карла Либкнехта, от проспнекта Ленина до ул. Челюскинцев;

– зеленые зоны вдоль проезжей части улицы Полярные Зори, от улицы Карла Маркса до улицы Трудовые резервы;

– улица Папанина, 3 (МБОУ ОСОШ № 53);

– аллея и сквер вдоль проспекта Ленина (сквер у памятника воинам 6-й Героической комсомольской батареи);

– сквер в районе дома № 37 по проспекту Ленина;

– улица Полярные Зори, 43/2 (МАДОУ г. Мурманска № 97);

– бульвар в районе улицы Воровского;

– бульвар в районе школы № 1 (рябиновая аллея);

в Ленинском округе

- сквер в районе улицы Хлобыстова;

– улица Александра Невского, 77, 85 (территория МБДОУ г. Мурманска № 89);

– в районе домов №№ 11-13 по улице Ушакова (со стороны главного фасада);

– в районе дома № 1а по улице Инженерной в городе Мурманске (ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 5»);

–проспект Героев-североморцев, 43а (МБДОУ г. Мурманска № 74);

в Первомайском округе

– сквер в районе пересечения проспекта Кольского – улицы Зои Космодемьянской;

– проспект Кольский, 82 (МАДОУ г. Мурманска № 45);

– проспект Кольский, 140а (МБДОУ г. Мурманска № 125);

– сквер в районе улицы Шабалина (в районе домов №№ 31, 43 по улице Шабалина).

г.Мурманск.

15 сентября - 14.00.

В рамках Всероссийской эко-акции «Генеральная уборка страны» в Мурманске проводится экоквест, организованной региональным отделением ОНФ в Мурманской области, мобильным центром «Большая перемена», при поддержке администрации г. Мурманска и комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.

Требуется: 1) собрать мусор вокруг озера Варничного (это, конечно, основная цель мероприятия); 2) повеселиться и пофотоохотиться за мусорными «артефактами»; 3) набрать как можно больше баллов за помощь природе и получить подарки!

Основные положения: 1. Эко-квест - командная игра. Количество участников от 2 до 6 человек. Участие детей до 14 лет допускается только в сопровождении взрослого. 2. Для участия необходимо подать предварительную заявку от команды в событии ЭКО-КВЕСТ | Мурманск | 15 сентября до 15 часов 14 сентября. 3. Рекомендуется приходить в удобной уличной одежде (по погоде), а также иметь хотя бы один заряженный смартфон, подключенный к Интернету.

Весь необходимый инвентарь предоставляется организаторами.

Условия игры:

1. Старт игры в 14.00, окончание - в 15.30. Всем командам необходимо прийти на общую точку сбора к 13:45, чтобы получить задание, инвентарь и ознакомиться с техникой безопасности. Игра начинается одновременно для всех команд – старт будет объявлен ведущим. Собирать мусор до объявления старта запрещено.

2. Команды самостоятельно выбирают место уборки на указанной на карте территории.

3. Обнаружив загрязненный участок, необходимо его сфотографировать и разместить в нашем событии ЭКО-КВЕСТ | Мурманск | 15 сентября с хештегом #экоквестначало.

После уборки этой территории необходимо разместить фото с хештегом #экоквестконец в комментарии под своим постом.

4. С 14.00 на точке сбора начинается приём мусора и начисление баллов.

Начисление балов: сбор мусора: (мусор принимают «скупщики» - в обозначенных на карте палатках) - 2 балла - смешанный мусор - 5 баллов - металл - 6 баллов - стекло - 7 баллов - пластик — сплющенные бутылки ПЭТ. Нахождение и доставку покрышек: от 2 до 4 баллов (в зависимости от размера). Артефакты - это вещь, которую вы находите в мусоре и считаете её достаточно интересной для вторичного использования. Вещь сдается в отдельном порядке и необходимо убедить «скупщика» в том, что она заслуживает внимания/что ее можно использовать вторично. Если у вас это получилось, то он дает вам за это баллы: от 0 до 5 баллов в результате торговли. Все артефакты участвуют в конкурсе «Лучшая находка».

Фотоохота - нужно найти и сфотографировать редких представителей флоры и фауны, зачекаться с фотографией. За фотоохоту можно получить от 1 до 10 баллов.

г.Мурманск, Долина Уюта, пересечение ул. Ломоносова и пр-да. Лыжный.

22 сентября – 10.00-18.00

Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации приглашает мурманчан и жителей области на День открытых дверей. День открытых дверей Банка России – всероссийское мероприятие, проходящее во всех территориальных учреждениях банка. Его цель – повысить информированность россиян о роли Центрального банка Российской Федерации в обеспечении стабильности финансового сектора и экономики страны в целом.

«Мы приготовили для наших гостей разнообразные конкурсы, участие в которых поможет повысить финансовую грамотность. Посетители научатся находить признаки подлинности банкнот, узнают, как распознать финансовую пирамиду, чем акция отличается от облигации», - рассказал управляющий Отделением Мурманск Андрей Климов.

Кроме того, посетители смогут примерить экипировку инкассатора, посидеть за рулем инкассаторского автомобиля и сделать фото на память.

Для любителей истории распахнет свои двери музей с обновленной экспозицией, которая расскажет о событиях, оказавших влияние на становление и развитие финансовой системы Мурманской области.

Записаться на экскурсию можно в рабочие дни с 9.00 до 16.30 по телефону (8152) 680-168 - с 12 до 20 сентября.

Заряд бодрости и позитива подарит развлекательная программа команды волонтеров МАУ МП «Объединение молодежных центров».

г.Мурманск, ул. Профсоюзов, 11. В день мероприятия для прохода в здание обязательно нужен паспорт.

27 сентября - 17.00-19.00

В Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева по инициативе Всероссийской общественной организации «Воспитатели России» при поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия» пройдёт тематический приём граждан по вопросам дошкольного образования в Мурманской области в рамках единого дня приёма родителей дошкольников.

Акция организована с целью выявления общих и системных проблем дошкольного образования в регионах для последующего партийного и депутатского реагирования, а также оперативного решения возникающих вопросов.

Тематический прием проведет и.о. министра образования и науки Мурманской области, член партии Ирина Ковшира.

Принять участие в приёме приглашаются все желающие жители города и области. Предварительно записаться, а также узнать более подробную информацию о мероприятии можно по телефону 8(8152) 69-33-00, либо обратившись лично по адресу: г. Мурманск, просп.Ленина, 88.

Сентябрь

Министерство здравоохранения Мурманской области в сентябре проводит приём граждан:

14 сентября - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» Корсаков Александр Евгеньевич;

21 сентября - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович;

28 сентября - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, 1 этаж, кабинет 107.