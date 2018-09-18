г.Апатиты

19-22 сентября

Пройдёт Региональный студенческий слёт. Его организатором является Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

Слёт будет проходить в форме тренинга, на котором участники смогут получить навыки общения и работы в команде, управления групповой деятельностью, проведения эффективных встреч и собраний, навыки принятий групповых решений и разрешения конфликтов, публичных выступлений и стратегического планирования.

К участию в слёте приглашаются студенты 1-3 курсов – представители студенческого актива (студенческих советов, инициативных групп) и специалисты, курирующие студенческие советы образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций Мурманской области.

Заявки на участие в слете необходимо направлять до 11 сентября на электронный адрес: murmol@inbox.ru (тема сообщения: «СЛЕТ_название образовательной организации»), а также дублировать в АИС «Молодёжь России». В заявке необходимо указать ФИО, контактный телефон, дату рождения, наименование образовательной организации и курс обучения, а также опыт общественной деятельности, наличие инициатив и идей.

Количество участников слёта ограничено. С кандидатами на участие в слёте будет проведено собеседование.

Расходы по проживанию, питанию участников и организации слёта осуществляет организатор. Расходы по проезду до места проведения и обратно осуществляются направляющей стороной.

г.Апатиты, ул.Победы, 29а. Санаторно-гостиничный комплекс «Изовела».

с.Ловозеро

18 сентября - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

ЗАТО г.Североморск

18 сентября - 8.40

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят качество предоставления коммунальной услуги.

ЗАТО г.Североморск, ул.Полярная, 8.

18 сентября - 8.40

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят качество предоставления коммунальной услуги и соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

ЗАТО г.Североморск, ул.Пионерская, 24.

г.Мурманск

18 сентября - 8.40

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят качество предоставления коммунальной услуги и соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, просп.Ленина, 84; ул.Крупской, 40а.

18 сентября - 12.00

Учебный семинар «Актуальные вопросы гастроэнтерологии в клинике внутренних болезней».

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Конгресс-отель «Меридиан», конференц-зал.

19 сентября - 10.00

Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. О промежуточных итогах подготовки к отопительному периоду 2018/2019 года (докладчик Гноевский Владимир Николаевич – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области). 2. О ходе исполнения пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 04.01.2017 № Пр-32 о реализации комплекса мероприятий по сокращению дефицита регионального бюджета и уровня государственного долга Мурманской области (докладчик Дягилева Елена Васильевна – министр финансов Мурманской области; содокладчик Мазунов Олег Анатольевич – министр имущественных отношений Мурманской области). 3. Об итогах деятельности органов местного самоуправления и стратегических задачах развития муниципального образования ЗАТО г. Североморск на среднесрочный период (докладчик Евменьков Владимир Васильевич – глава муниципального образования ЗАТО г. Североморск). 4. Отчёт о результатах деятельности Министерства экономического развития Мурманской области (докладчик Тихонова Елена Михайловна – министр экономического развития Мурманской области). 5. Об исполнении пункта 7 перечня поручений Президента Российской Федерации от 07.05.2017 № Пр-912 (докладчик Ершов Сергей Борисович – председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

27 сентября - 17.00-19.00

В Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева по инициативе Всероссийской общественной организации «Воспитатели России» при поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия» пройдёт тематический приём граждан по вопросам дошкольного образования в Мурманской области в рамках единого дня приёма родителей дошкольников.

Акция организована с целью выявления общих и системных проблем дошкольного образования в регионах для последующего партийного и депутатского реагирования, а также оперативного решения возникающих вопросов.

Тематический приём проведёт и.о. министра образования и науки Мурманской области, член партии Ирина Ковшира.

Принять участие в приёме приглашаются все желающие жители города и области. Предварительно записаться, а также узнать более подробную информацию о мероприятии можно по телефону 8(8152) 69-33-00, либо обратившись лично по адресу: г. Мурманск, просп.Ленина, 88.

Сентябрь

Министерство здравоохранения Мурманской области в сентябре проводит приём граждан:

21 сентября - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович;

28 сентября - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, 1 этаж, кабинет 107.