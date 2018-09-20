г.Апатиты

20-22 сентября

Пройдёт Региональный студенческий слёт. Его организатором является Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

Слёт будет проходить в форме тренинга, на котором участники смогут получить навыки общения и работы в команде, управления групповой деятельностью, проведения эффективных встреч и собраний, навыки принятий групповых решений и разрешения конфликтов, публичных выступлений и стратегического планирования.

К участию в слёте приглашаются студенты 1-3 курсов – представители студенческого актива (студенческих советов, инициативных групп) и специалисты, курирующие студенческие советы образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций Мурманской области.

Заявки на участие в слете необходимо направлять до 11 сентября на электронный адрес: murmol@inbox.ru (тема сообщения: «СЛЕТ_название образовательной организации»), а также дублировать в АИС «Молодёжь России». В заявке необходимо указать ФИО, контактный телефон, дату рождения, наименование образовательной организации и курс обучения, а также опыт общественной деятельности, наличие инициатив и идей.

Количество участников слёта ограничено. С кандидатами на участие в слёте будет проведено собеседование.

Расходы по проживанию, питанию участников и организации слёта осуществляет организатор. Расходы по проезду до места проведения и обратно осуществляются направляющей стороной.

г.Апатиты, ул.Победы, 29а. Санаторно-гостиничный комплекс «Изовела».

23 сентября

В танцевальном зале МАУ «АГДК» состоится открытый турнир по танцевальному спорту «Осенний марафон – 2018». К участию в соревнованиях допускаются танцевальные пары по предварительной заявке на адрес электронной почты организатора турнира ninabryneva@yandex.ru (Брынева Нина Викторовна).

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ «АГДК».

30 сентября – 12.00

Всероссийский день ходьбы. Вот уже пятую осень в нашей стране проходит Всероссийский день ходьбы – спортивный праздник, присоединиться к которому может каждый.

Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Апатиты приглашает любителей скандинавской ходьбы и желающих попробовать и научиться «ходить с палками» приглашает на физкультурно-оздоровительное мероприятие: мастер-класс от опытных инструкторов с последующим выходом на маршрут по «Дороге жизни».

г.Апатиты, ул. Ленина, 34. Площадка возле крытого катка СШ «Юность».

г.Оленегорск

21 сентября – 10.00-12.00

В рамках оказания правовой помощи населению состоится выезд мобильной приёмной прокурора Мурманской области в г.Оленегорск. Прокурор области Щербаков В.А. и работники аппарата прокуратуры области проведут личный приём граждан в здании прокуратуры Оленегорска. При обращении рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее все сведения, необходимые для оперативного рассмотрения.

Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приема, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Заявителям необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность.

г.Оленегорск, Ленинградский проспект, 4, 3-й этаж. Дополнительная информация и предварительная запись на приём осуществляется по телефону 8(81552) 5-46-56.

г.Мурманск

20 сентября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят качество предоставления коммунальной услуги.

г.Мурманск, ул.Подстаницкого, 10.

20 и 21 сентября - 11.00

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной семинар «Особенности вокальной механики. Основные приемы вокала и способы их реализации». Семинар-практикум для руководителей вокально-хоровых коллективов Мурманска и области проведет Мищенко Наталья Владимировна, заведующая эстрадным отделением «Вокальное исполнительство» ДМШ им. Э.С. Пастернак (ЗАТО г.Североморск).

Для участников семинара Наталья Владимировна проведет лекционные и практические занятия по темам: «Особенности вокальной механики», «Основные приемы вокала и способы их реализации», а также представит свой авторский тренинг на тему «Воздействие на аудиторию».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

20 сентября – 11.30

В актовом зале Мурманской детской клинической больницы маленькие пациенты встретятся с автором детских книг Анастасией Строкиной, пишущей для детей волшебные сказки.

Встреча организована сотрудниками Мурманской областной детско-юношеской библиотеки в рамках межведомственного проекта «Читай и выздоравливай».

Гостья расскажет, как находит сюжеты для книг, прочитает новые сказки.

Хотя встреча будет недолгой, детям останутся на добрую память хорошие воспоминания и книги в подарок.

г.Мурманск, ул. Свердлова, 18. Мурманская детская клиническая больница.

20 сентября - 12.00

Открытие областного совещания «Спортивные итоги 2017/2018 учебного года. О развитии физической культуры и спорта в 2018/2019 учебном году».

г.Мурманск, ул. Трудовых резервов, 4. Министерство образования и науки Мурманской области.

20 сентября - 14.30

Состоится заседание организационного комитета по подготовке и проведению VII Мурманской международной деловой недели. На заседании состоится обсуждение формата проведения мероприятий, включенных в программу VII ММДН.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

22 сентября – 11.00

День открытых дверей Центрального банка Российской Федерации (Банка России). Для посетителей подготовлены конкурсы, участие в которых поможет повысить финансовую грамотность. Гости мероприятия научатся находить признаки подлинности банкнот и пользоваться мобильным приложением «Банкноты Банка России», узнают, как распознать финансовую пирамиду, чем акция отличается от облигации и многое другое. Любители истории смогут посетить музей Отделения Мурманск с обновленной экспозицией.

г.Мурманск, ул. Профсоюзов, 11. Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

25 сентября – 9.00

В Мурманске состоится 7-й информационный рабочий семинар «Результаты сотрудничества по повышению ядерной и радиационной безопасности на Северо-Западе России». Организаторами семинара выступают Госкорпорация «Росатом», Общественный совет Госкорпорации «Росатом» и ЭПЦ «Беллона».

В числе участников семинара – представители российских, зарубежных и международных организаций, принимающих участие в разработке и реализации проектов по повышению ядерной и радиационной безопасности Северо-Западного региона РФ, заинтересованных общественных и экологических организаций, а также молодежи и студентов Мурманской области.

г.Мурманск, просп.Ленина, 82а. «AZIMUT Отель Мурманск».

27 сентября - 17.00-19.00

В Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева по инициативе Всероссийской общественной организации «Воспитатели России» при поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия» пройдёт тематический приём граждан по вопросам дошкольного образования в Мурманской области в рамках единого дня приёма родителей дошкольников.

Акция организована с целью выявления общих и системных проблем дошкольного образования в регионах для последующего партийного и депутатского реагирования, а также оперативного решения возникающих вопросов.

Тематический приём проведёт и.о. министра образования и науки Мурманской области, член партии Ирина Ковшира.

Принять участие в приёме приглашаются все желающие жители города и области. Предварительно записаться, а также узнать более подробную информацию о мероприятии можно по телефону 8(8152) 69-33-00, либо обратившись лично по адресу: г. Мурманск, просп.Ленина, 88.

Сентябрь

Министерство здравоохранения Мурманской области в сентябре проводит приём граждан:

21 сентября - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович;

28 сентября - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, 1 этаж, кабинет 107.