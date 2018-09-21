г.Кировск

22 сентября – 15.00

На базе муниципального координационного центра по робототехнике МАОДО ЦДТ «Хибины» состоятся муниципальные состязания по робототехнике «Робокросс». Участникам необходимо подготовить робота, который сможет передвигаться по грунтовой поверхности в горку. Задачей робота подняться в гору за наименьшее количество времени.

Соревнования будут проходить на улице между клубом «Юный техник» и СОШ № 5.

г.Кировск, просп.Ленина, 5. Клуб «Юный техник».

г.Апатиты

21 и 22 сентября

Проходит Региональный студенческий слёт. Его организатором является Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

Слёт будет проходить в форме тренинга, на котором участники смогут получить навыки общения и работы в команде, управления групповой деятельностью, проведения эффективных встреч и собраний, навыки принятий групповых решений и разрешения конфликтов, публичных выступлений и стратегического планирования.

К участию в слёте приглашаются студенты 1-3 курсов – представители студенческого актива (студенческих советов, инициативных групп) и специалисты, курирующие студенческие советы образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций Мурманской области.

Заявки на участие в слете необходимо направлять до 11 сентября на электронный адрес: murmol@inbox.ru (тема сообщения: «СЛЕТ_название образовательной организации»), а также дублировать в АИС «Молодёжь России». В заявке необходимо указать ФИО, контактный телефон, дату рождения, наименование образовательной организации и курс обучения, а также опыт общественной деятельности, наличие инициатив и идей.

Количество участников слёта ограничено. С кандидатами на участие в слёте будет проведено собеседование.

Расходы по проживанию, питанию участников и организации слёта осуществляет организатор. Расходы по проезду до места проведения и обратно осуществляются направляющей стороной.

г.Апатиты, ул.Победы, 29а. Санаторно-гостиничный комплекс «Изовела».

23 сентября

В танцевальном зале МАУ «АГДК» состоится открытый турнир по танцевальному спорту «Осенний марафон – 2018». К участию в соревнованиях допускаются танцевальные пары по предварительной заявке на адрес электронной почты организатора турнира ninabryneva@yandex.ru (Брынева Нина Викторовна).

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ «АГДК».

25 сентября – 12.00-15.00

Состоится приём граждан по вопросам невыплаты заработной платы. В мероприятии примут участие: заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Мурманской области Байтимирова Татьяна Николаевна; старший инспектор отдела процессуального контроля Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Михайлов Валентин Александрович.

Невыплата заработной платы свыше двух месяцев (либо частичная невыплата в течение трех месяцев) является преступлением, подпадающим под действие статьи 145-1 УК РФ. Предлагаем гражданам сообщить об имеющихся фактах нарушений трудового законодательства.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 17. Следственный отдел по городу Апатиты Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области. Телефоны для записи на приём и уточнения информации: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918.

30 сентября – 12.00

Всероссийский день ходьбы. Вот уже пятую осень в нашей стране проходит Всероссийский день ходьбы – спортивный праздник, присоединиться к которому может каждый.

Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Апатиты приглашает любителей скандинавской ходьбы и желающих попробовать и научиться «ходить с палками» приглашает на физкультурно-оздоровительное мероприятие: мастер-класс от опытных инструкторов с последующим выходом на маршрут по «Дороге жизни».

г.Апатиты, ул. Ленина, 34. Площадка возле крытого катка СШ «Юность».

г.Мончегорск

21 сентября - 15.00

Посадка деревьев в Мончегорске на территории Северо-Западного микрорайона города. Посадка 100 саженцев организована Отделом по делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями администрации города Мончегорска на территории отвала опилок бывшего лесопромышленного предприятия.

г.Мончегорск, между ул. 10-й Гвардейской дивизии и коррекционной школой – бывшей школой № 4.

г.Оленегорск

21 сентября – 10.00-12.00

В рамках оказания правовой помощи населению состоится выезд мобильной приёмной прокурора Мурманской области в г.Оленегорск. Прокурор области Щербаков В.А. и работники аппарата прокуратуры области проведут личный приём граждан в здании прокуратуры Оленегорска. При обращении рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее все сведения, необходимые для оперативного рассмотрения.

Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приема, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Заявителям необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность.

г.Оленегорск, Ленинградский проспект, 4, 3-й этаж. Дополнительная информация и предварительная запись на приём осуществляется по телефону 8(81552) 5-46-56.

п.Зверосовхоз

21 сентября - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Зверосовхоз, Кильдинское шоссе, 11.

пгт.Кильдинстрой

21 сентября - 11.45

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Кильдинстрой, ул. Советская, 2.

г.Мурманск

21 сентября - 11.00

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной семинар «Особенности вокальной механики. Основные приемы вокала и способы их реализации».

Семинар-практикум для руководителей вокально-хоровых коллективов Мурманска и области проведет Мищенко Наталья Владимировна, заведующая эстрадным отделением «Вокальное исполнительство» ДМШ им. Э.С. Пастернак (ЗАТО г.Североморск).

Для участников семинара Наталья Владимировна проведет лекционные и практические занятия по темам: «Особенности вокальной механики», «Основные приемы вокала и способы их реализации», а также представит свой авторский тренинг на тему «Воздействие на аудиторию».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

21 сентября - 14.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 21; ул.Самойловой, 8; Верхнеростинское шоссе, 23, ул.Володарского, 10.

21 сентября - 14.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома и качество предоставления коммунальной услуги.

г.Мурманск, ул.Старостина, 93.

21 сентября - 15.00

Встреча заместителя губернатора Инны Погребняк и первого секретаря Всероссийской творческой организации «Союз художников России», народного художника Российской Федерации Николая Боровского. На встрече будут обсуждаться вопросы проведения в Мурманске выставки произведений художников Северо-Западного федерального округа «Российский Север».

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, музыкальная гостиная.

21 сентября - 16.00

В главном здании Мурманского областного художественного музея состоится пресс-конференция, посвященная выставке произведений художников Северо-Западного федерального округа «Российский Север».

В ней примут участие председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Борисович Ершов, Первый Секретарь Всероссийской творческой организации «Союз художников России», народный художник РФ, действительный член Российской Академии художеств, Член Президиума Российской Академии художеств, Лауреат премии Правительства РФ, профессор Николай Иванович Боровской, референт ВТОО «Союз художников России» по Северо-Западному федеральному округу, заслуженный работник культуры РФ, искусствовед Лидия Георгиевна Москалева, народный художник РФ, график, секретарь ВТОО «Союз художников России» по Северо-Западному федеральному округу Георгий Александрович Елфимов, председатель Мурманского отделения ВТОО «Союз художников России», заслуженный художник РФ Александр Георгиевич Феофилактов и директор Мурманского областного художественного музея Ольга Александровна Евтюкова.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

21 сентября - 16.00

В стенах Мурманского областного краеведческого музея состоится Комсомольское собрание для ветеранов комсомола и представителей молодежных организаций города и области, приуроченное к 100-летию Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи.

Перед участниками собрания выступят бывшие секретари комитетов комсомола с короткими сообщениями, раскрывающими роль ВЛКСМ в период защиты Заполярья, в развитии экономики и культуры Мурманской области, в шефстве над пионерией, в воспитании молодых специалистов и профессиональной подготовке молодежи. Собравшиеся смогут обсудить использование накопленного опыта работы в современных условиях.

Мероприятие станет стартом подготовки празднования столетия Мурманского комсомола в апреле 2020 года.

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

22 сентября – 11.00

День открытых дверей Центрального банка Российской Федерации (Банка России). Для посетителей подготовлены конкурсы, участие в которых поможет повысить финансовую грамотность. Гости мероприятия научатся находить признаки подлинности банкнот и пользоваться мобильным приложением «Банкноты Банка России», узнают, как распознать финансовую пирамиду, чем акция отличается от облигации и многое другое. Любители истории смогут посетить музей Отделения Мурманск с обновленной экспозицией.

г.Мурманск, ул. Профсоюзов, 11. Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

23 сентября – 14.00

В Мурманской детско-юношеской библиотеке пройдёт интеллектуальное шоу «Холодные игры.

«Холодные игры» – командная игра, посвященная кинематографу. Игра состоит из трёх туров. Одновременно могут играть до 10 команд, в команде – от 3 до 6 игроков. Участники соревнуются в эрудиции и знании кинофильмов, проявляют творческие способности. При выполнении творческих заданий игроки рисуют, поют, танцуют или выразительно читают, озвучивают эпизоды или подбирают к ним реквизит, собирают видеофрагмент как пазл. «Холодные игры» – увлекательная возможность увидеть кино с разных сторон. Автор и организатор игр – директор Междуреченского сельского дома культуры Андрей Кулыбко.

В сентябре 2018 года начинается третий сезон игр. Он посвящён мультипликации. В Областной научной библиотеке состоится игра 1/8 финала. На этом этапе к просмотру и изучению предлагаются следующие мультфильмы: «Питер Пэн» ( 1953 г .), «Снегурочка» ( 1952 г .), «Унесенные призраками» ( 2001 г .), «Спящая красавица» ( 1959 г .), «Маугли» ( 1973 г .), «Крепость» ( 2015 г .).

Участникам необходимо познакомиться с мультфильмами до участия в игре.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская детско-юношеская библиотека, литературная гостиная, 4-й этаж.

25 сентября – 9.00

В Мурманске состоится 7-й информационный рабочий семинар «Результаты сотрудничества по повышению ядерной и радиационной безопасности на Северо-Западе России». Организаторами семинара выступают Госкорпорация «Росатом», Общественный совет Госкорпорации «Росатом» и ЭПЦ «Беллона».

В числе участников семинара – представители российских, зарубежных и международных организаций, принимающих участие в разработке и реализации проектов по повышению ядерной и радиационной безопасности Северо-Западного региона РФ, заинтересованных общественных и экологических организаций, а также молодежи и студентов Мурманской области.

г.Мурманск, просп.Ленина, 82а. «AZIMUT Отель Мурманск».

27 сентября - 17.00-19.00

В Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева по инициативе Всероссийской общественной организации «Воспитатели России» при поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия» пройдёт тематический приём граждан по вопросам дошкольного образования в Мурманской области в рамках единого дня приёма родителей дошкольников.

Акция организована с целью выявления общих и системных проблем дошкольного образования в регионах для последующего партийного и депутатского реагирования, а также оперативного решения возникающих вопросов.

Тематический приём проведёт и.о. министра образования и науки Мурманской области, член партии Ирина Ковшира.

Принять участие в приёме приглашаются все желающие жители города и области. Предварительно записаться, а также узнать более подробную информацию о мероприятии можно по телефону 8(8152) 69-33-00, либо обратившись лично по адресу: г. Мурманск, просп.Ленина, 88.

28 сентября – 10.00-12.00

Прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска проводится «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан на оплату труда.

Вопросы по теме «горячей линии» можно задать помощнику прокурора округа Сухотько Юлии Николаевне, позвонив по телефону 42-38-59.

Сентябрь

Министерство здравоохранения Мурманской области в сентябре проводит приём граждан:

21 сентября - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович;

28 сентября - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, 1 этаж, кабинет 107.