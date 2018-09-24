г.Апатиты

24 сентября – 11.00-13.00

Прокуратурой города Апатиты будет проводиться «горячая линия» по вопросу: «Проблемные вопросы долевого строительства и проведения капитального ремонта многоквартирных домов».

На звонки и вопросы граждан отвечает помощник прокурора г. Апатиты Мунгалов Константин Александрови по телефону 8(815 55) 6-20-49.

25 сентября – 12.00-15.00

Состоится приём граждан по вопросам невыплаты заработной платы. В мероприятии примут участие: заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Мурманской области Байтимирова Татьяна Николаевна; старший инспектор отдела процессуального контроля Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Михайлов Валентин Александрович.

Невыплата заработной платы свыше двух месяцев (либо частичная невыплата в течение трех месяцев) является преступлением, подпадающим под действие статьи 145-1 УК РФ. Предлагаем гражданам сообщить об имеющихся фактах нарушений трудового законодательства.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 17. Следственный отдел по городу Апатиты Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области. Телефоны для записи на приём и уточнения информации: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918.

30 сентября – 12.00

Всероссийский день ходьбы. Вот уже пятую осень в нашей стране проходит Всероссийский день ходьбы – спортивный праздник, присоединиться к которому может каждый.

Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Апатиты приглашает любителей скандинавской ходьбы и желающих попробовать и научиться «ходить с палками» приглашает на физкультурно-оздоровительное мероприятие: мастер-класс от опытных инструкторов с последующим выходом на маршрут по «Дороге жизни».

г.Апатиты, ул. Ленина, 34. Площадка возле крытого катка СШ «Юность».

г.Мончегорск

24 сентября - 8.50

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят законность перепланировки.

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 11.

с.Териберка

24 сентября - 12.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

с.Териберка, ул. Пионерская, 14.

24 сентября - 13.45

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому район.

с.Териберка, ул. 1 Пятилетка, 14. Териберский ДК.

ЗАТО г.Островной

24-30 сентября - 15.00 -19.00

Начало эко-марафона «Сдай макулатуру – спаси дерево». Акция продлится до 30 сентября.

ЗАТО г.Островной, ул. Адмирала Устьянцева, 1. Городской Дом культуры.

24-30 сентября - 16.00-19.00

Эко-марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево». Акция продлится до 30 сентября.

ЗАТО г.Островной, ул.Бессонова, 2а. Школа № 284.

г.Кола

24 сентября - 8.50

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят законность перепланировки.

г.Кола, ул.Победы, 6.

г.Мурманск

24 сентября – 11.00

Под председательством губернатора Марины Ковтун состоится очередное заседание антинаркотической комиссии Мурманской области. С докладом об организации межведомственного взаимодействия на территории Мурманской области в части возложения на наркопотребителей, совершивших преступления либо административные правонарушения, дополнительной обязанности в виде прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании, медицинской или социальной реабилитации, выступит Сергей Орлов, заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области.

Продолжит тему межведомственного взаимодействия Светлана Романова, начальник ФКУ УИИ УФСИН России по Мурманской области. Она расскажет о том, какая проводится индивидуально-профилактическая работа с осужденными потребителями наркотиков и как используется потенциал негосударственных некоммерческих организаций в работе с осужденными. Также речь пойдет о работе, направленной на мотивацию осужденных, страдающих наркотической зависимостью, к получению сертификата на оплату услуг по прохождению программы комплексной медицинской и социальной реабилитации, которая проводится в учреждениях УФСИН на основании заключенных соглашений о взаимодействии с реабилитационными центрами «Содействие» и «Шаг за шагом».

На заседании будут рассмотрены результаты деятельности антинаркотических комиссий в муниципальных образованиях ЗАТО город Заозерск и Терский район.

С докладами по данным вопросам выступят и.о. главы администрации ЗАТО город Заозёрск – председатель Межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в ЗАТО Евгения Луковицкая и глава администрации Терского района Наталия Самойленко.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

24 сентября - 12.00

Региональный семинар «Создание безопасной психологической среды в профессиональных образовательных организациях Мурманской области».

г.Мурманск, ул. Подгорная, 80. Мурманский индустриальный колледж.

24 сентября - 14.00

В ходе визита депутата Государственной Думы РФ ФС, сопредседателя Центрального координационного совета сторонников партии «Единая Россия», члена президиума Генерального совета партии Сергея Боярского в Мурманск состоится презентация федерального проекта сторонников партии – «Центр поддержки гражданских инициатив».

В качестве модератора выступит председатель Регионального координационного совета сторонников партии, член Общественной палаты Российской Федерации и Мурманской области Юлия Величко.

«Центр поддержки гражданских инициатив» – это новый проект сторонников партии «Единая Россия», который представляет собой механизм, обеспечивающий поддержку, продвижение, масштабирование и юридическое сопровождение социально-ориентированных проектов и инициатив.

Актуальность создания Центра поддержки гражданских инициатив проявилась в результате обработки результатов, проведенных в 73 регионах, собраний «Клуба сторонников» по теме «Развитие института сторонников партии, новые смыслы и форматы работы». Центр поддержки гражданских инициатив - связующее звено между активистами, некоммерческими организациями, неформальными объединениями граждан, с одной стороны и партией «Единая Россия» – с другой.

В Мурманской области в презентации Центра поддержки гражданских инициатив примут участие порядка 80 человек, в том числе представители общественных организаций, неформальных объединений граждан, активные граждане. Часть – с уже готовыми проектами и инициативами.

г.Мурманск просп. Ленина, 82. Отель «Азимут», конференц-зал «Азимут-1», 2-й этаж.

25 сентября – 9.00

В Мурманске состоится 7-й информационный рабочий семинар «Результаты сотрудничества по повышению ядерной и радиационной безопасности на Северо-Западе России». Организаторами семинара выступают Госкорпорация «Росатом», Общественный совет Госкорпорации «Росатом» и ЭПЦ «Беллона».

В числе участников семинара – представители российских, зарубежных и международных организаций, принимающих участие в разработке и реализации проектов по повышению ядерной и радиационной безопасности Северо-Западного региона РФ, заинтересованных общественных и экологических организаций, а также молодежи и студентов Мурманской области.

г.Мурманск, просп.Ленина, 82а. «AZIMUT Отель Мурманск».

27 сентября - 17.00-19.00

В Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева по инициативе Всероссийской общественной организации «Воспитатели России» при поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия» пройдёт тематический приём граждан по вопросам дошкольного образования в Мурманской области в рамках единого дня приёма родителей дошкольников.

Акция организована с целью выявления общих и системных проблем дошкольного образования в регионах для последующего партийного и депутатского реагирования, а также оперативного решения возникающих вопросов.

Тематический приём проведёт и.о. министра образования и науки Мурманской области, член партии Ирина Ковшира.

Принять участие в приёме приглашаются все желающие жители города и области. Предварительно записаться, а также узнать более подробную информацию о мероприятии можно по телефону 8(8152) 69-33-00, либо обратившись лично по адресу: г. Мурманск, просп.Ленина, 88.

28 сентября – 10.00-12.00

Прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска проводится «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан на оплату труда.

Вопросы по теме «горячей линии» можно задать помощнику прокурора округа Сухотько Юлии Николаевне, позвонив по телефону 42-38-59.

Сентябрь

Министерство здравоохранения Мурманской области в сентябре проводит приём граждан:

28 сентября - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, 1 этаж, кабинет 107.