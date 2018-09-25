г.Кандалакша

26 сентября – 10.30-11.30

В следственном отделе по городу Кандалакша Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области состоится личный приём граждан заместителем руководителя следственного управления полковником юстиции Степановым Кондратием Федоровичем.

Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом можно в рабочие дни по телефонам отдела по приему граждан и документационному обеспечению следственного управления: (815-2)403-919, (815-2)403-918.

г.Кандалакша, ул. Горького, 2. Следственный отдел по городу Кандалакша Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области.

г.Полярные Зори

27 сентября – 10.30

В атомграде дадут старт яркому и масштабному образовательному проекту. Его реализация стала возможной благодаря победе в грантовом конкурсе Фонда АТР АЭС. Организатор Фестиваля - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 5 г . Полярные Зори» получил 501 тысчу рублей на развитие одного из направлений своей работы – обучения лего-конструированию и робототехнике.

Около 170 тысяч рублей были предусмотрены на реализацию проекта в бюджете самого детского сада.

Средства направлены в первую очередь на покупку образовательных наборов по робототехнике «LEGO WeDo 2.0», планшетных компьютеров (они необходимы для программирования роботов), детских конструкторов «LEGO», мультимедийной системы и подвесного экрана.

Одним из основных мероприятия реализации проекта станет Региональный фестиваль робототехники для детей и подростков.

Его формат предусматривает проведение серии мероприятий в течение месяца.

На среду назначено торжественное открытие. 10 октября в рамках Фестиваля состоится познавательный квест-игра «Мы дети Атомграда» для детей старшего дошкольного возраста. Учеников 1-4 классов 23 октября ждет «Роболига», а учащиеся 5-11 классов определят лучшего специалиста по конструированию и программированию роботов.

Участники будут работать с самыми продвинутыми и многофункциональными наборами конструкторов серии «LegoEducation» и «LegoWedo».

30 октября на закрытии фестиваля будут представлены все созданные модели. Зрителей ждёт настоящий парад роботов.

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 5. ГДК.

г.Апатиты

25 сентября – 12.00-15.00

Состоится приём граждан по вопросам невыплаты заработной платы. В мероприятии примут участие: заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Мурманской области Байтимирова Татьяна Николаевна; старший инспектор отдела процессуального контроля Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Михайлов Валентин Александрович.

Невыплата заработной платы свыше двух месяцев (либо частичная невыплата в течение трех месяцев) является преступлением, подпадающим под действие статьи 145-1 УК РФ. Предлагаем гражданам сообщить об имеющихся фактах нарушений трудового законодательства.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 17. Следственный отдел по городу Апатиты Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области. Телефоны для записи на приём и уточнения информации: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918.

30 сентября – 12.00

Всероссийский день ходьбы. Вот уже пятую осень в нашей стране проходит Всероссийский день ходьбы – спортивный праздник, присоединиться к которому может каждый.

Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Апатиты приглашает любителей скандинавской ходьбы и желающих попробовать и научиться «ходить с палками» приглашает на физкультурно-оздоровительное мероприятие: мастер-класс от опытных инструкторов с последующим выходом на маршрут по «Дороге жизни».

г.Апатиты, ул. Ленина, 34. Площадка возле крытого катка СШ «Юность».

г.Мончегорск

25 сентября - 13.00

Предзащита проектов участников тренинг-курса «Шаг за шагом».

г.Мончегорск, ул. Комсомольская, 5. МФЦ «Мои документы».

с.Ловозеро

25 сентября – 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул.Пионерская, 6.

ЗАТО г.Островной

25 сентября - 14.00

День финансовой грамотности.

ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2а. Школа № 284.

25-30 сентября - 15.00 -19.00

Проходит эко-марафона «Сдай макулатуру – спаси дерево». Акция продлится до 30 сентября.

ЗАТО г.Островной, ул. Адмирала Устьянцева, 1. Городской Дом культуры.

25-30 сентября - 16.00-19.00

Проходит эко-марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево». Акция продлится до 30 сентября.

ЗАТО г.Островной, ул.Бессонова, 2а. Школа № 284.

г.Мурманск

25 сентября – 9.00

В Мурманске состоится 7-й информационный рабочий семинар «Результаты сотрудничества по повышению ядерной и радиационной безопасности на Северо-Западе России». Организаторами семинара выступают Госкорпорация «Росатом», Общественный совет Госкорпорации «Росатом» и ЭПЦ «Беллона».

В числе участников семинара – представители российских, зарубежных и международных организаций, принимающих участие в разработке и реализации проектов по повышению ядерной и радиационной безопасности Северо-Западного региона РФ, заинтересованных общественных и экологических организаций, а также молодежи и студентов Мурманской области.

г.Мурманск, просп.Ленина, 82а. «AZIMUT Отель Мурманск».

25 и 26 сентября - 9.00-13.00 и 14.00-17.00

Комитет по труду и занятости населения Мурманской области проводит очередную «горячую линию», направленную на выявление работодателей, выплачивающих заработную плату работникам ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Комитет по труду и занятости населения напоминает, что МРОТ в Мурманской области с 1 мая 2018 года исчисляется следующим образом: МРОТ РФ (11163 руб.) умножается на районный коэффициент (40-80%) и процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера (до 80%). Районный коэффициент зависит от конкретного места нахождения предприятия на территории нашего региона и формы собственности. Размер процентных надбавок зависит от стажа работы в районах Крайнего Севера.

Данный расчёт МРОТ является общеобязательным для всех работодателей Мурманской области при начислении заработной платы своим работникам.

Сообщения граждан о работодателях – нарушителях c указанием названия, адреса и ИНН организации будут приниматься по телефонам: (8152) 23-51-38, 23-49-14, 44-65-16.

25 сентября - 14.00

Пресс-конференция, посвященная Всероссийскому дню ходьбы. Участники пресс-конференции: Наталья Марковина – заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Мурманской области; Ольга Ерохина – и.о. директора Центра спортивной подготовки; Владимир Швец – главный судья соревнований; Роза Егорова – ведущий специалист комитета по физической культуре и спорту Мурманской области; Андрей Загаров – председатель Мурманского регионального общественного движения «Российская Федерация северной ходьбы»

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта». Здание АСК, конференц-зал

25 сентября – 15.30

Пройдёт расширенное заседание Совета Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области. Основным вопросом открытой части заседания станет влияние последних изменений федерального законодательства на ведение бизнеса в регионах России.

В заседании примут участие представители органов законодательной и исполнительной власти Мурманской области, представители общественных организаций, профсоюзов, малого, среднего и крупного бизнеса.

г.Мурманск, просп.Ленина, 82. «Azimut Отель Мурманск», 2-й этаж, зал «Азимут-3».

27 сентября - 17.00-19.00

В Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева по инициативе Всероссийской общественной организации «Воспитатели России» при поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия» пройдёт тематический приём граждан по вопросам дошкольного образования в Мурманской области в рамках единого дня приёма родителей дошкольников.

Акция организована с целью выявления общих и системных проблем дошкольного образования в регионах для последующего партийного и депутатского реагирования, а также оперативного решения возникающих вопросов.

Тематический приём проведёт и.о. министра образования и науки Мурманской области, член партии Ирина Ковшира.

Принять участие в приёме приглашаются все желающие жители города и области. Предварительно записаться, а также узнать более подробную информацию о мероприятии можно по телефону 8(8152) 69-33-00, либо обратившись лично по адресу: г. Мурманск, просп.Ленина, 88.

28 сентября – 10.00-12.00

Прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска проводится «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан на оплату труда.

Вопросы по теме «горячей линии» можно задать помощнику прокурора округа Сухотько Юлии Николаевне, позвонив по телефону 42-38-59.

Сентябрь

Министерство здравоохранения Мурманской области в сентябре проводит приём граждан:

28 сентября - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, 1 этаж, кабинет 107.