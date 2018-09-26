г.Кандалакша

26 сентября – 10.30-11.30

В следственном отделе по городу Кандалакша Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области состоится личный приём граждан заместителем руководителя следственного управления полковником юстиции Степановым Кондратием Федоровичем.

Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом можно в рабочие дни по телефонам отдела по приему граждан и документационному обеспечению следственного управления: (815-2)403-919, (815-2)403-918.

г.Кандалакша, ул. Горького, 2. Следственный отдел по городу Кандалакша Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области.

г.Полярные Зори

27 сентября – 10.30

В атомграде дадут старт яркому и масштабному образовательному проекту. Его реализация стала возможной благодаря победе в грантовом конкурсе Фонда АТР АЭС. Организатор Фестиваля - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 5 г . Полярные Зори» получил 501 тысчу рублей на развитие одного из направлений своей работы – обучения лего-конструированию и робототехнике.

Около 170 тысяч рублей были предусмотрены на реализацию проекта в бюджете самого детского сада.

Средства направлены в первую очередь на покупку образовательных наборов по робототехнике «LEGO WeDo 2.0», планшетных компьютеров (они необходимы для программирования роботов), детских конструкторов «LEGO», мультимедийной системы и подвесного экрана.

Одним из основных мероприятия реализации проекта станет Региональный фестиваль робототехники для детей и подростков.

Его формат предусматривает проведение серии мероприятий в течение месяца.

На среду назначено торжественное открытие. 10 октября в рамках Фестиваля состоится познавательный квест-игра «Мы дети Атомграда» для детей старшего дошкольного возраста. Учеников 1-4 классов 23 октября ждет «Роболига», а учащиеся 5-11 классов определят лучшего специалиста по конструированию и программированию роботов.

Участники будут работать с самыми продвинутыми и многофункциональными наборами конструкторов серии «LegoEducation» и «LegoWedo».

30 октября на закрытии фестиваля будут представлены все созданные модели. Зрителей ждёт настоящий парад роботов.

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 5. ГДК.

г.Апатиты

30 сентября – 12.00

Всероссийский день ходьбы. Вот уже пятую осень в нашей стране проходит Всероссийский день ходьбы – спортивный праздник, присоединиться к которому может каждый.

Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Апатиты приглашает любителей скандинавской ходьбы и желающих попробовать и научиться «ходить с палками» приглашает на физкультурно-оздоровительное мероприятие: мастер-класс от опытных инструкторов с последующим выходом на маршрут по «Дороге жизни».

г.Апатиты, ул. Ленина, 34. Площадка возле крытого катка СШ «Юность».

с.Ловозеро

26 сентября - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул.Пионерская, 6.

ЗАТО г.Островной

26-30 сентября - 15.00 -19.00

Проходит эко-марафона «Сдай макулатуру – спаси дерево». Акция продлится до 30 сентября.

ЗАТО г.Островной, ул. Адмирала Устьянцева, 1. Городской Дом культуры.

26-30 сентября - 16.00-19.00

Проходит эко-марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево». Акция продлится до 30 сентября.

ЗАТО г.Островной, ул.Бессонова, 2а. Школа № 284.

ЗАТО г.Североморск

28 сентября – 9.00-18.00

В рамках проведения Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» Единого дня оказания бесплатной юридической помощи в кабинете 52 здания администрации ЗАТО г. Североморск сотрудниками правового отдела администрации будет осуществляться консультирование граждан по правовым вопросам.

ЗАТО г.Североморск, ул. Ломоносова, 4.

г.Мурманск

26 сентября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят законность перепланировки.

г.Мурманск, ул.Полярные Зори, 23.

26 сентября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят законность перепланировки, соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул.Пушкинская, 5.

26 сентября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят законность перепланировки, соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома и качество предоставления коммунальной услуги.

г.Мурманск, ул.Володарского, 2б.

26 сентября - 9.00-13.00 и 14.00-17.00

Комитет по труду и занятости населения Мурманской области проводит очередную «горячую линию», направленную на выявление работодателей, выплачивающих заработную плату работникам ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Комитет по труду и занятости населения напоминает, что МРОТ в Мурманской области с 1 мая 2018 года исчисляется следующим образом: МРОТ РФ (11163 руб.) умножается на районный коэффициент (40-80%) и процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера (до 80%). Районный коэффициент зависит от конкретного места нахождения предприятия на территории нашего региона и формы собственности. Размер процентных надбавок зависит от стажа работы в районах Крайнего Севера.

Данный расчёт МРОТ является общеобязательным для всех работодателей Мурманской области при начислении заработной платы своим работникам.

Сообщения граждан о работодателях – нарушителях c указанием названия, адреса и ИНН организации будут приниматься по телефонам: (8152) 23-51-38, 23-49-14, 44-65-16.

26 сентября - 12.00

Пресс-конференция, приуроченная к проведению научно-практической конференции «История и особенности обеспечения военной безопасности на Севере». В пресс-конференции примут участие: Сергей Ершов – председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области; Елена Химчук – директор Мурманского областного краеведческого музея. На пресс-конференции будет представлена информация о ходе Мурманских научных чтений, темах и составе участников.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

27 сентября - 11.00-13.00

Управление Росреестра по Мурманской области проводит расширенную «горячую линию» по вопросам оформления права собственности на жилые и садовые дома по новым правилам.

На вопросы граждан ответит руководитель Управления Бойко Анна Сергеевна, а также сотрудники подразделений.

Телефоны «горячей линии»:

(8152) 44-09-39 – руководитель Управления Бойко Анна Сергеевна;

(8152) 44-49-14 – начальник отдела государственной регистрации недвижимости, ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН Молдаванцев Денис Викторович;

(8152) 44-04-34 – заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости, ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН Кукунова Элеонора Алексеевна;

(8152) 44-11-43 – заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости, ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН Истосова Марина Витальевна;

(81536) 7-33-24 - начальник Мончегорского отдела Гончаров Роман Геннадьевич;

(81552) 5-46-53 – и.о. начальника Оленегорского отдела Ростистлавина Вера Викторовна;

(81554) 6-34-22 – начальник Печенгского отдела Гришина Нина Николаевна;

(81537) 4-91-98 – начальник межмуниципального отдела по ЗАТО Североморск и Александровск Воробьев Вадим Вячеславович;

(81533) 9-51-07 – и.о. начальника Кандалакшского межмуниципального отдела Микитюк Светлана Ивановна;

(81531) 4-62-26 – и.о. начальника межмуниципального отдела по г.Кировску и г.Апатиты Пузановская Арина Вячеславовна.

27 и 28 сентября – 15.00-19.00

Организация «Природа и Молодёжь» объявляет традиционную акцию по сбору макулатуры.

По просьбе компании, принимающей бумагу на переработку, ПиМ собирает только книги, газеты, журналы, листы A4, картонные коробки, рекламные листовки, упаковки из-под сухих продуктов или косметических средств.

Для переработки не годятся горелая, мокрая бумага и картон, бумага, испачканная химическими веществами и маслами, коробки с жирными пятнами (из-под пиццы или полуфабрикатов), яичные лотки, втулки от туалетной бумаги, чеки, салфетки.

г.Мурманск, просп. Кольский 110а. Организация «Природа и Молодёжь», офис 3-31.

27 сентября - 17.00-19.00

В Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева по инициативе Всероссийской общественной организации «Воспитатели России» при поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия» пройдёт тематический приём граждан по вопросам дошкольного образования в Мурманской области в рамках единого дня приёма родителей дошкольников.

Акция организована с целью выявления общих и системных проблем дошкольного образования в регионах для последующего партийного и депутатского реагирования, а также оперативного решения возникающих вопросов.

Тематический приём проведёт и.о. министра образования и науки Мурманской области, член партии Ирина Ковшира.

Принять участие в приёме приглашаются все желающие жители города и области. Предварительно записаться, а также узнать более подробную информацию о мероприятии можно по телефону 8(8152) 69-33-00, либо обратившись лично по адресу: г. Мурманск, просп.Ленина, 88.

28 сентября – 10.00-12.00

Прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска проводится «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан на оплату труда.

Вопросы по теме «горячей линии» можно задать помощнику прокурора округа Сухотько Юлии Николаевне, позвонив по телефону 42-38-59.

28 сентября - 15.00-17.00

В Министерстве здравоохранения Мурманской области приём граждан ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, 1 этаж, кабинет 107.

29 сентября - 15.00-16.30

В Нахимовском военно-морском училище города-героя Мурманска состоится 2-я торжественная церемония посвящения в нахимовцы.

В торжественной церемонии планируют участие: командующий Северным флотом адмирал Евменов Николай Анатольевич; губернатор Мурманской области Ковтун Марина Васильевна; благочинный Мурманского округа, настоятель морского храма «Спас на водах» протоирей Андрей Амелин; глава администрации г. Мурманска Сысоев Андрей Иванович.

В 15 часов юные воспитанники произнесут торжественное обязательство нахимовца. С поздравительными номерами выступят: рота барабанщиков НВМУ г. Мурманск; коллектив народного творчества Ансамбль танца «Радость»; танцевальный коллектив НВМУ г. Мурманск; группа рукопашного боя 61-ой отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты СФ.

С 16.00 до 16.30 в фойе спального корпуса 1 курса будет проводиться торжественное вручение в присутствии родителей (законных представителей) удостоверений нахимовца, свидетельств о посвящении в нахимовцы с общей фотографией класса и персональные ноутбуки.

г.Мурманск, ул.Шевченко, 30. Нахимовское военно-морское училище города-героя Мурманска.

с 1 октября – 14.00-17.00

Начинает работу новый телефон «горячей линии» Министерства здравоохранения Мурманской области по вопросам оказания медицинской помощи населению региона (8152) 70-12-93. Прежний телефон «горячей линии» (8152) 486-116 продолжит работу до конца октября.

Получить консультацию можно ежедневно с понедельника по пятницу.