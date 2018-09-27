г.Полярные Зори

27 сентября – 10.30

В атомграде дадут старт яркому и масштабному образовательному проекту. Его реализация стала возможной благодаря победе в грантовом конкурсе Фонда АТР АЭС. Организатор Фестиваля - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 5 г . Полярные Зори» получил 501 тысчу рублей на развитие одного из направлений своей работы – обучения лего-конструированию и робототехнике.

Около 170 тысяч рублей были предусмотрены на реализацию проекта в бюджете самого детского сада.

Средства направлены в первую очередь на покупку образовательных наборов по робототехнике «LEGO WeDo 2.0», планшетных компьютеров (они необходимы для программирования роботов), детских конструкторов «LEGO», мультимедийной системы и подвесного экрана.

Одним из основных мероприятия реализации проекта станет Региональный фестиваль робототехники для детей и подростков.

Его формат предусматривает проведение серии мероприятий в течение месяца.

На среду назначено торжественное открытие. 10 октября в рамках Фестиваля состоится познавательный квест-игра «Мы дети Атомграда» для детей старшего дошкольного возраста. Учеников 1-4 классов 23 октября ждет «Роболига», а учащиеся 5-11 классов определят лучшего специалиста по конструированию и программированию роботов.

Участники будут работать с самыми продвинутыми и многофункциональными наборами конструкторов серии «LegoEducation» и «LegoWedo».

30 октября на закрытии фестиваля будут представлены все созданные модели. Зрителей ждёт настоящий парад роботов.

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 5. ГДК.

г.Апатиты

30 сентября – 12.00

Всероссийский день ходьбы. Вот уже пятую осень в нашей стране проходит Всероссийский день ходьбы – спортивный праздник, присоединиться к которому может каждый.

Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Апатиты приглашает любителей скандинавской ходьбы и желающих попробовать и научиться «ходить с палками» приглашает на физкультурно-оздоровительное мероприятие: мастер-класс от опытных инструкторов с последующим выходом на маршрут по «Дороге жизни».

г.Апатиты, ул. Ленина, 34. Площадка возле крытого катка СШ «Юность».

ЗАТО г.Островной

27-30 сентября - 15.00 -19.00

Проходит эко-марафона «Сдай макулатуру – спаси дерево». Акция продлится до 30 сентября.

ЗАТО г.Островной, ул. Адмирала Устьянцева, 1. Городской Дом культуры.

27-30 сентября - 16.00-19.00

Проходит эко-марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево». Акция продлится до 30 сентября.

ЗАТО г.Островной, ул.Бессонова, 2а. Школа № 284.

ЗАТО г.Североморск

28 сентября – 9.00-18.00

В рамках проведения Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» Единого дня оказания бесплатной юридической помощи в кабинете 52 здания администрации ЗАТО г. Североморск сотрудниками правового отдела администрации будет осуществляться консультирование граждан по правовым вопросам.

ЗАТО г.Североморск, ул. Ломоносова, 4.

г.Мурманск

27 сентября - 10.00

Научно-практическая конференция «История и особенности обеспечения военной безопасности на Севере». Организаторами конференции являются Комитет по культуре и искусству Мурманской области и Мурманский областной краеведческий музей. Ожидается обсуждение актуальных вопросов изучения проблем военной истории на Кольском Севере, обороны Мурмана в досоветский период и в годы Первой мировой войны, времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, военно-стратегического положения в Арктическом регионе в начале ХХI века и другие аспекты военно-политической истории Севера.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

27 сентября - 10.00

Губернатор Марина Ковтун примет участие в выездном совместном заседании Комитета Совета Федерации по международным делам и Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, местному самоуправлению и делам Севера на тему «Обеспечение государственных интересов Российской Федерации и развитие международного сотрудничества в Арктике».

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж, зал «Азимут 1».

27 сентября - 11.00

В Доме-интернате для престарелых и инвалидов пройдёт акция «Стоп, грипп» в рамках реализации партийных проектов «Здоровое будущее» и «Старшее поколение».

В ходе мероприятия региональные координаторы партийного проекта «Здоровое будущее» и «Старшее поколение» напомнят пациентам дома-интерната о важности профилактики инфицирования. Затем медработники поликлиники № 1 г. Мурманска проведут вакцинацию всех желающих.

г.Мурманск, ул. Старостина, 103. Дом-интернат для престарелых и инвалидов.

27 сентября - 11.00-13.00

Управление Росреестра по Мурманской области проводит расширенную «горячую линию» по вопросам оформления права собственности на жилые и садовые дома по новым правилам.

На вопросы граждан ответит руководитель Управления Бойко Анна Сергеевна, а также сотрудники подразделений.

Телефоны «горячей линии»:

(8152) 44-09-39 – руководитель Управления Бойко Анна Сергеевна;

(8152) 44-49-14 – начальник отдела государственной регистрации недвижимости, ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН Молдаванцев Денис Викторович;

(8152) 44-04-34 – заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости, ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН Кукунова Элеонора Алексеевна;

(8152) 44-11-43 – заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости, ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН Истосова Марина Витальевна;

(81536) 7-33-24 - начальник Мончегорского отдела Гончаров Роман Геннадьевич;

(81552) 5-46-53 – и.о. начальника Оленегорского отдела Ростистлавина Вера Викторовна;

(81554) 6-34-22 – начальник Печенгского отдела Гришина Нина Николаевна;

(81537) 4-91-98 – начальник межмуниципального отдела по ЗАТО Североморск и Александровск Воробьев Вадим Вячеславович;

(81533) 9-51-07 – и.о. начальника Кандалакшского межмуниципального отдела Микитюк Светлана Ивановна;

(81531) 4-62-26 – и.о. начальника межмуниципального отдела по г.Кировску и г.Апатиты Пузановская Арина Вячеславовна.

27 сентября - 12.00

Состоится мастер-класс для посетителей социально-реабилитационного отделения Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения в рамках реализация партийного проекта «Старшее поколение», в ходе которого студенты МАГУ расскажут посетителям центра о приемах тренировки внимания и памяти в зрелом возрасте.

В мероприятии примут участие: председатель регионального Общественного совета партийного проекта «Старшее поколение», профессор кафедры педагогики Мурманского арктического государственного университета, кандидат педагогических наук Алексей Авдеев; студенты и преподаватели Психолого – педагогического института Мурманского арктического государственного университета.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 15.

27 сентября - 12.30

Губернатор Марина Ковтун примет участие в заседании Арктического клуба журналистов.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж, зал «Азимут 3».

27 и 28 сентября – 15.00-19.00

Организация «Природа и Молодёжь» объявляет традиционную акцию по сбору макулатуры.

По просьбе компании, принимающей бумагу на переработку, ПиМ собирает только книги, газеты, журналы, листы A4, картонные коробки, рекламные листовки, упаковки из-под сухих продуктов или косметических средств.

Для переработки не годятся горелая, мокрая бумага и картон, бумага, испачканная химическими веществами и маслами, коробки с жирными пятнами (из-под пиццы или полуфабрикатов), яичные лотки, втулки от туалетной бумаги, чеки, салфетки.

г.Мурманск, просп. Кольский 110а. Организация «Природа и Молодёжь», офис 3-31.

27 сентября - 16.00

Открытие консультационного центра для социально ориентированных некоммерческих организаций. Центр создан по инициативе Министерства экономического развития Мурманской области и Мурманского арктического государственного университета на базе молодежного центра технологического и социального предпринимательства «Коворкинг 51».

Центр будет работать регулярно – один раз в неделю в вечернее время. Планируется использовать дистанционные технологии, привлечь специалистов для консультаций в сфере бухгалтерского учета, юриспруденции, проводить обзор новостей негосударственного сектора и информирование о конкурсах субсидий и грантов, иных мероприятиях.

В рамках церемонии открытия состоится подписание договора о совместной деятельности между Министерством экономического развития Мурманской области и университетом.

г.Мурманск, ул. Капитана Егорова, 15. Молодёжный центр технологического и социального предпринимательства – вход со двора.

27 сентября - 17.00-19.00

В Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева по инициативе Всероссийской общественной организации «Воспитатели России» при поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия» пройдёт тематический приём граждан по вопросам дошкольного образования в Мурманской области в рамках единого дня приёма родителей дошкольников.

Акция организована с целью выявления общих и системных проблем дошкольного образования в регионах для последующего партийного и депутатского реагирования, а также оперативного решения возникающих вопросов.

Тематический приём проведёт и.о. министра образования и науки Мурманской области, член партии Ирина Ковшира.

Принять участие в приёме приглашаются все желающие жители города и области. Предварительно записаться, а также узнать более подробную информацию о мероприятии можно по телефону 8(8152) 69-33-00, либо обратившись лично по адресу: г. Мурманск, просп.Ленина, 88.

28 сентября – 10.00-12.00

Прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска проводится «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан на оплату труда.

Вопросы по теме «горячей линии» можно задать помощнику прокурора округа Сухотько Юлии Николаевне, позвонив по телефону 42-38-59.

28 сентября - 15.00-17.00

В Министерстве здравоохранения Мурманской области приём граждан ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, 1 этаж, кабинет 107.

29 сентября - 15.00-16.30

В Нахимовском военно-морском училище города-героя Мурманска состоится 2-я торжественная церемония посвящения в нахимовцы.

В торжественной церемонии планируют участие: командующий Северным флотом адмирал Евменов Николай Анатольевич; губернатор Мурманской области Ковтун Марина Васильевна; благочинный Мурманского округа, настоятель морского храма «Спас на водах» протоирей Андрей Амелин; глава администрации г. Мурманска Сысоев Андрей Иванович.

В 15 часов юные воспитанники произнесут торжественное обязательство нахимовца. С поздравительными номерами выступят: рота барабанщиков НВМУ г. Мурманск; коллектив народного творчества Ансамбль танца «Радость»; танцевальный коллектив НВМУ г. Мурманск; группа рукопашного боя 61-ой отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты СФ.

С 16.00 до 16.30 в фойе спального корпуса 1 курса будет проводиться торжественное вручение в присутствии родителей (законных представителей) удостоверений нахимовца, свидетельств о посвящении в нахимовцы с общей фотографией класса и персональные ноутбуки.

г.Мурманск, ул.Шевченко, 30. Нахимовское военно-морское училище города-героя Мурманска.

с 1 октября – 14.00-17.00

Начинает работу новый телефон «горячей линии» Министерства здравоохранения Мурманской области по вопросам оказания медицинской помощи населению региона (8152) 70-12-93. Прежний телефон «горячей линии» (8152) 486-116 продолжит работу до конца октября.

Получить консультацию можно ежедневно с понедельника по пятницу.

5 октября – 10.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан при предоставлении жилищно-коммунальных услуг, а также по вопросам соблюдения жилищного законодательства.

Свои вопросы можно задать помощнику прокурора округа Пановой Веронике Александровне по телефону 53-06-39.