г.Апатиты

30 сентября – 12.00

Всероссийский день ходьбы. Вот уже пятую осень в нашей стране проходит Всероссийский день ходьбы – спортивный праздник, присоединиться к которому может каждый.

Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Апатиты приглашает любителей скандинавской ходьбы и желающих попробовать и научиться «ходить с палками» приглашает на физкультурно-оздоровительное мероприятие: мастер-класс от опытных инструкторов с последующим выходом на маршрут по «Дороге жизни».

г.Апатиты, ул. Ленина, 34. Площадка возле крытого катка СШ «Юность».

ЗАТО г.Островной

28-30 сентября - 15.00 -19.00

Проходит эко-марафона «Сдай макулатуру – спаси дерево». Акция продлится до 30 сентября. Акция «Рябинка»: учащиеся школы № 284 посадят деревья на пришкольном участке.

ЗАТО г.Островной, ул. Адмирала Устьянцева, 1. Городской Дом культуры.

28-30 сентября - 16.00-19.00

Проходит эко-марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево». Акция продлится до 30 сентября.

ЗАТО г.Островной, ул.Бессонова, 2а. Школа № 284.

ЗАТО г.Североморск

28 сентября – 9.00-18.00

В рамках проведения Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» Единого дня оказания бесплатной юридической помощи в кабинете 52 здания администрации ЗАТО г. Североморск сотрудниками правового отдела администрации будет осуществляться консультирование граждан по правовым вопросам.

ЗАТО г.Североморск, ул. Ломоносова, 4.

п.Шонгуй

28 сентября - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Шонгуй, ул. Комсомольская, 4.

п.Пушной

28 сентября - 11.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому район.

п.Пушной, ул.Центральная, 14.

г.Мурманск

28 сентября - 8.10

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят качество предоставления коммунальной услуги.

г.Мурманск, ул.Свердлова, 8, корп.1; ул.Маяковского, 27; пер.Якорный, 12; ул.Карла Маркса, 14.

28 сентября - 8.10

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят качество предоставления коммунальной услуги и соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул.Папанина, 22.

28 сентября - 9.00

Акция «Здоровое сердце». Специалисты центра медицинской профилактики Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи проведут акцию к Всемирному дню сердца.

С целью профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы и популяризации здорового образа жизни будут проведены консультации по ведению здорового образа жизни, профилактике хронических неинфекционных заболеваний, а также флешмобы «Пообещай своему сердцу» и «Зарядка для всех», другие мероприятия.

г.Мурманск, жилой район Росляково, ул. Приморская, 2. Филиал Мурманского индустриального колледжа.

28 сентября - 9.20

Пресс-конференция, посвященная началу осенней призывной кампании 2018 года.

г.Мурманск, ул.Буркова, 4. Мурманский областной военкомат.

28 сентября – 10.00-12.00

Прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска проводится «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан на оплату труда.

Вопросы по теме «горячей линии» можно задать помощнику прокурора округа Сухотько Юлии Николаевне, позвонив по телефону 42-38-59.

28 сентября - 12.00

Заместитель губернатора Ольга Кузнецова примет участие в мероприятии, посвященном Всемирному Дню туризма. В рамках празднования 80-летия Мурманской области Министерство развития промышленности и предпринимательства региона совместно с областной научной библиотекой проводит мероприятие, посвященное Всемирному дню туризма.

Состоится презентация зонтичного бренда туристско-рекреационного кластера «Беломорье», экскурсия по книгохранению библиотеки и краеведческий квиз «В стране полуночного солнца». Будут вручены награды субъектам туриндустрии Мурманской области, внесшим значительный вклад в развитие туризма на территории отдельных муниципальных образований региона.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, холл III этажа.

28 сентября - 15.00

Заместитель губернатора Инна Погребняк проведет заседание оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

28 сентября – 15.00-19.00

Организация «Природа и Молодёжь» проводит традиционную акцию по сбору макулатуры.

По просьбе компании, принимающей бумагу на переработку, ПиМ собирает только книги, газеты, журналы, листы A4, картонные коробки, рекламные листовки, упаковки из-под сухих продуктов или косметических средств.

Для переработки не годятся горелая, мокрая бумага и картон, бумага, испачканная химическими веществами и маслами, коробки с жирными пятнами (из-под пиццы или полуфабрикатов), яичные лотки, втулки от туалетной бумаги, чеки, салфетки.

г.Мурманск, просп. Кольский 110а. Организация «Природа и Молодёжь», офис 3-31.

28 сентября - 15.00-17.00

В Министерстве здравоохранения Мурманской области приём граждан ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, 1 этаж, кабинет 107.

28 сентября - 16.00

Посвящение в кванторианцы обучающихся 0 линии детского технопарка «Кванториум-51».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

29 сентября - 15.00-16.30

В Нахимовском военно-морском училище города-героя Мурманска состоится 2-я торжественная церемония посвящения в нахимовцы.

В торжественной церемонии планируют участие: командующий Северным флотом адмирал Евменов Николай Анатольевич; губернатор Мурманской области Ковтун Марина Васильевна; благочинный Мурманского округа, настоятель морского храма «Спас на водах» протоирей Андрей Амелин; глава администрации г. Мурманска Сысоев Андрей Иванович.

В 15 часов юные воспитанники произнесут торжественное обязательство нахимовца. С поздравительными номерами выступят: рота барабанщиков НВМУ г. Мурманск; коллектив народного творчества Ансамбль танца «Радость»; танцевальный коллектив НВМУ г. Мурманск; группа рукопашного боя 61-ой отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты СФ.

С 16.00 до 16.30 в фойе спального корпуса 1 курса будет проводиться торжественное вручение в присутствии родителей (законных представителей) удостоверений нахимовца, свидетельств о посвящении в нахимовцы с общей фотографией класса и персональные ноутбуки.

г.Мурманск, ул.Шевченко, 30. Нахимовское военно-морское училище города-героя Мурманска.

30 сентября – 11.00

В административном здании УФСИН России по Мурманской области будет проводится Единый кадровый день для кандидатов, принимаемых на службу в уголовно-исполнительную систему, а также для желающих обучаться в ведомственных вузах ФСИН России.

На мероприятии будут освещены вопросы о порядке поступления в высшие учебные заведения ФСИН России, о порядке приёма и прохождения службы в уголовно-исполнительной системе, о проблемных моментах при оформлении на службу, а также о социальных гарантиях сотрудников УИС.

Приглашаются все желающие проходить службу в уголовно-исполнительной системе, не имеющие ограничений для приёма на службу.

К потенциальным кандидатам предъявляются следующие требования: наличие гражданства Российской Федерации и отсутствие гражданства иного государства; возраст до 40 лет; отсутствие судимостей; образование не ниже среднего общего полного; уровень физической подготовки, позволяющий сдать нормативы, соответствующие медико-возрастной групп; годность к службе (учёбе) по состоянию здоровья и психологическим параметрам, определяемая при прохождении медицинского освидетельствования военно-врачебной комиссией; увольнение с предыдущих мест службы по положительному основанию, подтверждаемое копией (выпиской) приказа об увольнении.

При посещении мероприятия просьба иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

г.Мурманск, ул. Папанина, 17. Административное здание УФСИН России по Мурманской области. Телефон для справок в отделе кадров УФСИН России по Мурманской области (8152) 40-41-52.

с 1 октября – 14.00-17.00

Начинает работу новый телефон «горячей линии» Министерства здравоохранения Мурманской области по вопросам оказания медицинской помощи населению региона (8152) 70-12-93. Прежний телефон «горячей линии» (8152) 486-116 продолжит работу до конца октября.

Получить консультацию можно ежедневно с понедельника по пятницу.

5 октября – 10.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан при предоставлении жилищно-коммунальных услуг, а также по вопросам соблюдения жилищного законодательства.

Свои вопросы можно задать помощнику прокурора округа Пановой Веронике Александровне по телефону 53-06-39.