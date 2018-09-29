г.Ковдор

29 сентября - 14.00

В Ковдоре состоится торжественная церемония захоронения останков советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны на Кандалакшском направлении.

На территории мемориального комплекса «Защитникам советского Заполярья» будут захоронены останки бойцов, погибших в июле-августе 1941 года в боях за Кайральский рубеж.

В 2017 году поисковый отряд «Ковдор» обнаружил останки четырех пограничников из 101-го пограничного полка НКВД и одного связиста из 104-1 стрелковой дивизии. Летом 2018 года найдены останки двух пехотинцев, воевавших в составе 122-й стрелковой дивизии. Опознать останки не удалось.

Траурный эскорт проследует от площади Ленина до улицы Сухачева. В мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, члены поисковых отрядов и военно-патриотических клубов «Граница» и «Вулкан», юнармейцы, школьники, жители Ковдорского района.

Согласно Строевому Уставу ВС РФ во время захоронения прозвучат оружейные залпы.

г.Ковдор. Территория мемориального комплекса «Защитникам советского Заполярья».

г.Апатиты

30 сентября – 12.00

Всероссийский день ходьбы. Вот уже пятую осень в нашей стране проходит Всероссийский день ходьбы – спортивный праздник, присоединиться к которому может каждый.

Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Апатиты приглашает любителей скандинавской ходьбы и желающих попробовать и научиться «ходить с палками» приглашает на физкультурно-оздоровительное мероприятие: мастер-класс от опытных инструкторов с последующим выходом на маршрут по «Дороге жизни».

г.Апатиты, ул. Ленина, 34. Площадка возле крытого катка СШ «Юность».

10 октября – 13.00-20.00

11 октября – 10.00-18.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на семинары специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики.

Семинары предназначены для специалистов органов по делам молодёжи, образования, культуры, физической культуры, а также подведомственных им учреждений.

В Апатитах пройдёт семинар по теме «Современные форматы и методы профилактической работы с молодёжью». Ведущей семинара выступит Анна Бондарчук (Хабаровск), тренер, сертифицированный коуч, модератор, фасилитатор.

Анкеты-заявки установленной формы на участие в семинарах принимаются на адрес электронной почты: fazel@mail.ru. Также необходимо продублировать заявку в АИС «Молодёжь России». Количество участников семинаров ограничено.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Молодёжный социальный центр.

ЗАТО г.Островной

29 и 30 сентября - 15.00 -19.00

Проходит эко-марафона «Сдай макулатуру – спаси дерево». Акция продлится до 30 сентября. Акция «Рябинка»: учащиеся школы № 284 посадят деревья на пришкольном участке.

ЗАТО г.Островной, ул. Адмирала Устьянцева, 1. Городской Дом культуры.

29 и 30 сентября - 16.00-19.00

Проходит эко-марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево». Акция продлится до 30 сентября.

ЗАТО г.Островной, ул.Бессонова, 2а. Школа № 284.

ЗАТО г.Североморск

30 октября – 12.00-19.30

31 октября – 10.30-19.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на семинары специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики.

Семинары предназначены для специалистов органов по делам молодёжи, образования, культуры, физической культуры, а также подведомственных им учреждений.

В ЗАТО г. Североморск состоится семинар «Личное и профессиональное развитие специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики». Ведущей семинара выступит Ксения Фёдорова, тренер пула тренеров Совета Европы, сертифицированный коуч, член наблюдательного совета Национального совета молодёжных и детских объединений России.

Анкеты-заявки установленной формы на участие в семинарах принимаются на адрес электронной почты: fazel@mail.ru. Также необходимо продублировать заявку в АИС «Молодёжь России». Количество участников семинаров ограничено.

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 10а. Центр досуга молодёжи.

г.Мурманск

29 сентября - 11.00

Областной фестиваль военно-исторической реконструкции «Огненный круг».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

29 сентября - 15.00-16.30

В Нахимовском военно-морском училище города-героя Мурманска состоится 2-я торжественная церемония посвящения в нахимовцы.

В торжественной церемонии планируют участие: командующий Северным флотом адмирал Евменов Николай Анатольевич; губернатор Мурманской области Ковтун Марина Васильевна; благочинный Мурманского округа, настоятель морского храма «Спас на водах» протоирей Андрей Амелин; глава администрации г. Мурманска Сысоев Андрей Иванович.

В 15 часов юные воспитанники произнесут торжественное обязательство нахимовца. С поздравительными номерами выступят: рота барабанщиков НВМУ г. Мурманск; коллектив народного творчества Ансамбль танца «Радость»; танцевальный коллектив НВМУ г. Мурманск; группа рукопашного боя 61-ой отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты СФ.

С 16.00 до 16.30 в фойе спального корпуса 1 курса будет проводиться торжественное вручение в присутствии родителей (законных представителей) удостоверений нахимовца, свидетельств о посвящении в нахимовцы с общей фотографией класса и персональные ноутбуки.

г.Мурманск, ул.Шевченко, 30. Нахимовское военно-морское училище города-героя Мурманска.

30 сентября – 11.00

В административном здании УФСИН России по Мурманской области будет проводится Единый кадровый день для кандидатов, принимаемых на службу в уголовно-исполнительную систему, а также для желающих обучаться в ведомственных вузах ФСИН России.

На мероприятии будут освещены вопросы о порядке поступления в высшие учебные заведения ФСИН России, о порядке приёма и прохождения службы в уголовно-исполнительной системе, о проблемных моментах при оформлении на службу, а также о социальных гарантиях сотрудников УИС.

Приглашаются все желающие проходить службу в уголовно-исполнительной системе, не имеющие ограничений для приёма на службу.

К потенциальным кандидатам предъявляются следующие требования: наличие гражданства Российской Федерации и отсутствие гражданства иного государства; возраст до 40 лет; отсутствие судимостей; образование не ниже среднего общего полного; уровень физической подготовки, позволяющий сдать нормативы, соответствующие медико-возрастной групп; годность к службе (учёбе) по состоянию здоровья и психологическим параметрам, определяемая при прохождении медицинского освидетельствования военно-врачебной комиссией; увольнение с предыдущих мест службы по положительному основанию, подтверждаемое копией (выпиской) приказа об увольнении.

При посещении мероприятия просьба иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

г.Мурманск, ул. Папанина, 17. Административное здание УФСИН России по Мурманской области. Телефон для справок в отделе кадров УФСИН России по Мурманской области (8152) 40-41-52.

1 октября - 11.30

Встреча с президентом Союза биатлонистов России, депутатом Государственной Думы РФ Владимиром Драчёвым, посвященная развитию биатлона в Мурманской области. Во встрече с президентом Союза биатлонистов России примут участие представители Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области, Центра спортивной подготовки, федерации биатлона Мурманской области, Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта.

г.Мурманск, Долина Уюта. Спорткомплекс «Долина Уюта», здание АСК, конференц-зал.

с 1 октября – 14.00-17.00

Начинает работу новый телефон «горячей линии» Министерства здравоохранения Мурманской области по вопросам оказания медицинской помощи населению региона (8152) 70-12-93. Прежний телефон «горячей линии» (8152) 486-116 продолжит работу до конца октября.

Получить консультацию можно ежедневно с понедельника по пятницу.

2 октября – 10.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска будет осуществляться приём звонков по вопросам соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Прием по телефону 52-98-30 ведёт старший помощник прокурора округа Горбатюк Олег Николаевич.

5 октября – 10.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан при предоставлении жилищно-коммунальных услуг, а также по вопросам соблюдения жилищного законодательства.

Свои вопросы можно задать помощнику прокурора округа Пановой Веронике Александровне по телефону 53-06-39.