г.Апатиты

10 октября – 13.00-20.00

11 октября – 10.00-18.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на семинары специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики.

Семинары предназначены для специалистов органов по делам молодёжи, образования, культуры, физической культуры, а также подведомственных им учреждений.

В Апатитах пройдёт семинар по теме «Современные форматы и методы профилактической работы с молодёжью». Ведущей семинара выступит Анна Бондарчук (Хабаровск), тренер, сертифицированный коуч, модератор, фасилитатор.

Анкеты-заявки установленной формы на участие в семинарах принимаются на адрес электронной почты: fazel@mail.ru. Также необходимо продублировать заявку в АИС «Молодёжь России». Количество участников семинаров ограничено.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Молодёжный социальный центр.

ЗАТО г.Североморск

30 октября – 12.00-19.30

31 октября – 10.30-19.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на семинары специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики.

Семинары предназначены для специалистов органов по делам молодёжи, образования, культуры, физической культуры, а также подведомственных им учреждений.

В ЗАТО г. Североморск состоится семинар «Личное и профессиональное развитие специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики». Ведущей семинара выступит Ксения Фёдорова, тренер пула тренеров Совета Европы, сертифицированный коуч, член наблюдательного совета Национального совета молодёжных и детских объединений России.

Анкеты-заявки установленной формы на участие в семинарах принимаются на адрес электронной почты: fazel@mail.ru. Также необходимо продублировать заявку в АИС «Молодёжь России». Количество участников семинаров ограничено.

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 10а. Центр досуга молодёжи.

г.Мурманск

с 1 октября – 14.00-17.00

Начинает работу новый телефон «горячей линии» Министерства здравоохранения Мурманской области по вопросам оказания медицинской помощи населению региона (8152) 70-12-93. Прежний телефон «горячей линии» (8152) 486-116 продолжит работу до конца октября.

Получить консультацию можно ежедневно с понедельника по пятницу.

2 октября – 8.30

В Мурманске пройдёт акция «АвтоМотоДонор», организованная Мурманской региональной общественной организацией доноров «Капля жизни» совместно с Мурманской областной станцией переливания крови. В рамках акции планируется не только пополнить банк крови, но и организовать автомотопробег в поддержку массового безвозмездного донорства крови и ее компонентов.

Целями акции являются формирование позитивного отношения к донорству крови, закрепление нормы благодарности к донору, пропаганда безвозмездного донорства, здорового образа жизни, соблюдения ПДД. Данное мероприятие проводится в рамках государственной Программы развития добровольного донорства крови и её компонентов и Проекта по развитию добровольного и безвозмездного донорства в Мурманской области, который стал победителем конкурса Президентских грантов в декабре 2017 года.

г.Мурманск, старт с улицы Ленинградской до ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови».

2 октября – 10.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска будет осуществляться приём звонков по вопросам соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Приём по телефону 52-98-30 ведёт старший помощник прокурора округа Горбатюк Олег Николаевич.

5 октября – 10.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан при предоставлении жилищно-коммунальных услуг, а также по вопросам соблюдения жилищного законодательства.

Свои вопросы можно задать помощнику прокурора округа Пановой Веронике Александровне по телефону 53-06-39.