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Мурманская область. Арктика02.10.18 07:50

Делу - время

гп.Никель

4-5 октября

Будут проходить VIII Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества.

гп.Никель, просп. Гвардейский, 43. Визит-центр заповедника «Пасвик».

г.Апатиты

10 октября – 13.00-20.00

11 октября – 10.00-18.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на семинары специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики.

Семинары предназначены для специалистов органов по делам молодёжи, образования, культуры, физической культуры, а также подведомственных им учреждений.

В Апатитах пройдёт семинар по теме «Современные форматы и методы профилактической работы с молодёжью». Ведущей семинара выступит Анна Бондарчук (Хабаровск), тренер, сертифицированный коуч, модератор, фасилитатор.

Анкеты-заявки установленной формы на участие в семинарах принимаются на адрес электронной почты: fazel@mail.ru. Также необходимо продублировать заявку в АИС «Молодёжь России». Количество участников семинаров ограничено.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Молодёжный социальный центр.

с.Ловозеро

2 октября - 9.00

Выездной прием специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

ЗАТО г.Североморск

30 октября – 12.00-19.30

31 октября – 10.30-19.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на семинары специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики.

Семинары предназначены для специалистов органов по делам молодёжи, образования, культуры, физической культуры, а также подведомственных им учреждений.

В ЗАТО г. Североморск состоится семинар «Личное и профессиональное развитие специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики». Ведущей семинара выступит Ксения Фёдорова, тренер пула тренеров Совета Европы, сертифицированный коуч, член наблюдательного совета Национального совета молодёжных и детских объединений России.

Анкеты-заявки установленной формы на участие в семинарах принимаются на адрес электронной почты: fazel@mail.ru. Также необходимо продублировать заявку в АИС «Молодёжь России». Количество участников семинаров ограничено.

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 10а. Центр досуга молодёжи.

г.Мурманск

октябрь – 14.00-17.00

Начинает работу новый телефон «горячей линии»  Министерства здравоохранения Мурманской области по вопросам оказания медицинской помощи населению региона (8152) 70-12-93. Прежний телефон «горячей линии» (8152) 486-116 продолжит работу до конца октября.

Получить консультацию можно ежедневно с понедельника по пятницу.

2 октября – 8.30

В Мурманске пройдёт акция «АвтоМотоДонор», организованная Мурманской региональной общественной организацией доноров «Капля жизни» совместно с Мурманской областной станцией переливания крови.  В рамках акции планируется не только пополнить банк крови, но и организовать автомотопробег в поддержку массового безвозмездного донорства крови и ее компонентов.

Целями акции являются формирование позитивного отношения к донорству крови, закрепление нормы благодарности к донору, пропаганда безвозмездного донорства, здорового образа жизни, соблюдения ПДД. Данное мероприятие проводится в рамках государственной Программы развития добровольного донорства крови и её компонентов и Проекта по развитию добровольного и безвозмездного донорства в Мурманской области, который стал победителем конкурса Президентских грантов в декабре 2017 года. 

г.Мурманск, старт с улицы Ленинградской до ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови».

2 октября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома. г.Мурманск, просп.Ленина, 68; ул.Володарского, 10.

2 октября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома и качество предоставления коммунальной услуги.

г.Мурманск, ул.Лобова, 27/3; просп.Кирова, 22; ул.Книповича, 49/4.

2 октября – 10.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска будет осуществляться приём звонков по вопросам соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Приём по телефону 52-98-30  ведёт старший помощник прокурора округа Горбатюк Олег Николаевич.

2 октября - 12.00

Рабочая встреча заместителя губернатора с финской делегацией, возглавляемой руководителем компанией «Фортум» Кари Лахти. В ходе встречи будут обсуждаться перспективы реализации проекта по модернизации системы теплоснабжения Ковдорского района.

г.Мурманск, ул.Воровского, 5/23. ГДЦ «Меридиан», IV этаж, конференц-зал № 1.

2 октября - 16.00

В Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области  в рамках партпроекта «Новая школа» состоится круглый стол по теме наставничества в профессии педагога, приуроченный ко Дню учителя.

г.Мурманск, просп Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области.

2 октября - 18.00

В ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» в рамках реализации федеральных партийных проектов «Здоровое будущее» и «Крепкая семья» и родительского университета «Школа грамотного родителя» состоится презентация брошюры «Безопасное детство».

В Мурманской  области  в  рамках проекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья» открыто новое направление  работы - «Школа грамотного родителя». Инициировали такую форму  работы  сами  родители на очередном мероприятии, которое проводилось партийцами для многодетных семей.

Цель родительского университета – это повышение родительской компетенции в вопросах психологии внутрисемейных отношений, воспитания и развития ребёнка.

Мероприятия будут проходить ежемесячно. Для этого планируется  использовать  сетевой охват. Так, объявленная  тема месяца в «Школе грамотного родителя» будет обсуждаться во всех муниципальных образованиях на площадках образовательных и социальных учреждений.

Темы для обсуждения достаточно разнообразные:  правильные привычки в области здорового и безопасного питания, профилактика заболеваний у детей, взаимодействие ребенка со сверстниками и старшими детьми, внутрисемейные взаимоотношения, помощь в адаптации к детскому саду, вопросы обучения в школе.

Специфика обучения родителей в Школе основана на открытом диалоге. Ключевые формы обучения в родительском университете: тематические встречи, семинары, консультации,  мастер-классы, тренинги,   в которых будут принимать участие, как родители, так  и дети. Кроме приглашенных специалистов,  учителями станут и сами родители, которые будут делиться собственным  опытом воспитания детей.

г.Мурманск, ул. Володарского, 18. ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи».

4 октября - 10.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска будет проводиться «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

На звонки и вопросы по телефону 52-97-94 ответит помощник прокурора округа Капелька Анна Юрьевна.

5 октября – 10.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска  будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан при предоставлении жилищно-коммунальных услуг, а также по вопросам соблюдения жилищного законодательства.

Свои вопросы можно задать помощнику прокурора округа Пановой Веронике Александровне  по телефону 53-06-39.

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