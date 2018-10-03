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Мурманская область. Арктика03.10.18 07:50

Делу - время

гп.Никель

4-5 октября

Будут проходить VIII Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества.

гп.Никель, просп. Гвардейский, 43. Визит-центр заповедника «Пасвик».

г.Апатиты

10 октября – 13.00-20.00

11 октября – 10.00-18.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на семинары специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики.

Семинары предназначены для специалистов органов по делам молодёжи, образования, культуры, физической культуры, а также подведомственных им учреждений.

В Апатитах пройдёт семинар по теме «Современные форматы и методы профилактической работы с молодёжью». Ведущей семинара выступит Анна Бондарчук (Хабаровск), тренер, сертифицированный коуч, модератор, фасилитатор.

Анкеты-заявки установленной формы на участие в семинарах принимаются на адрес электронной почты: fazel@mail.ru. Также необходимо продублировать заявку в АИС «Молодёжь России». Количество участников семинаров ограничено.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Молодёжный социальный центр.

с.Ловозеро

3 октября - 9.00

Выездной прием специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

пгт.Молочный

3 октября - 9.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Молочный, ул. Торговая, 1а.

ЗАТО г.Североморск

30 октября – 12.00-19.30

31 октября – 10.30-19.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на семинары специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики.

Семинары предназначены для специалистов органов по делам молодёжи, образования, культуры, физической культуры, а также подведомственных им учреждений.

В ЗАТО г. Североморск состоится семинар «Личное и профессиональное развитие специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики». Ведущей семинара выступит Ксения Фёдорова, тренер пула тренеров Совета Европы, сертифицированный коуч, член наблюдательного совета Национального совета молодёжных и детских объединений России.

Анкеты-заявки установленной формы на участие в семинарах принимаются на адрес электронной почты: fazel@mail.ru. Также необходимо продублировать заявку в АИС «Молодёжь России». Количество участников семинаров ограничено.

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 10а. Центр досуга молодёжи.

г.Мурманск

октябрь – 14.00-17.00

Начинает работу новый телефон «горячей линии»  Министерства здравоохранения Мурманской области по вопросам оказания медицинской помощи населению региона (8152) 70-12-93. Прежний телефон «горячей линии» (8152) 486-116 продолжит работу до конца октября.

Получить консультацию можно ежедневно с понедельника по пятницу.

3 октября - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят качество предоставления коммунальной услуги.

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 11/2 и ул.Старостина, 7.

3 октября - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят качество предоставления коммунальной услуги и соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул.Гаджиева, 5.

3 октября -  11.00

В Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области состоится круглый стол, посвященный началу отопительного сезона в Мурманской области в 2018/2019 году.

По поручению ЦИК Партии на РОППП Д.А. Медведева возложены функции по контролю за началом отопительного сезона в регионе. С 17 сентября на базе приёмной открыта «горячая линия» по приёму обращений граждан. В ходе мероприятия будут обсуждаться особенности старта отопительного сезона в текущем году в разрезе территорий региона.

В заседании планируют принять участие: депутат Государственной Думы ФС РФ В.А. Лященко, представители Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области, Государственной жилищной инспекции Мурманской области, представители администраций муниципальных образований, общественники, партийный актив.

г.Мурманск, просп. Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области.

3 октября - 15.00

Заместитель губернатора Роман Дурягин проведёт очередное заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

На заседании будут рассмотрены вопросы реформирования пенсионного законодательства и сохранения установленного в настоящее время на территории Мурманской области уровня социальной поддержки региональных льготников.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний.

4 октября - 10.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска будет проводиться «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

На звонки и вопросы по телефону 52-97-94 ответит помощник прокурора округа Капелька Анна Юрьевна.

5 октября – 10.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска  будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан при предоставлении жилищно-коммунальных услуг, а также по вопросам соблюдения жилищного законодательства.

Свои вопросы можно задать помощнику прокурора округа Пановой Веронике Александровне  по телефону 53-06-39.

 

 

Комментарии

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