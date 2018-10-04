В Мурманской области отмечен рост цен на топливо и у оптовиков, и на АЗСЦентр Мурманска отдают под праздник
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Мурманская область. Арктика04.10.18 07:50

Делу - время

гп.Никель

4-5 октября

Будут проходить VIII Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества.

гп.Никель, просп. Гвардейский, 43. Визит-центр заповедника «Пасвик».

г.Апатиты

5 октября -  15.00

Пройдёт церемония чествования педагогических работников в связи с празднованием Дня учителя и Дня воспитателя и всех дошкольных работников (27 сентября). В программе мероприятия вручение ведомственных наград, концертная программа. 

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 15а. МБУДО ДДТ.

6 октября

Состоится XXV муниципальная научно-практическая конференция «Шаг в будущее». В рамках конференции будет работать 11 секций, примут участие обучающиеся всех ОО города Апатиты. Конференция  предполагает демонстрацию реальных научных и инженерных достижений молодежи на выставочных экспозициях в условиях конкурсной защиты. В этом году на конференции будет представлено 80 проектов. Жюри Конференции  в количестве 26 человек сформировано из ведущих ученых ФИЦ КНЦ РАН и специалистов организаций высшего и среднего профессионального образования  города Апатиты.

Программа «Шаг в будущее», созданная по инициативе Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, реализуется с 1991 года  (в городе Апатиты с 1993 года)  при активном участии высших учебных заведений, научно-исследовательских организаций, школ, центров молодежного творчества, предприятий.

Программа «Шаг в будущее» является составной частью государственной политики в области кадрового обеспечения российской науки и направлена на поиск талантливых молодых людей по всей России. Её главная цель - привлечь внимание молодежи к наиболее перспективным областям науки, способствовать раскрытию их способностей и развитию технических, естественных и социально-гуманитарных знаний.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 34. МБОУ СОШ № 15.

10 октября – 13.00-20.00

11 октября – 10.00-18.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на семинары специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики.

Семинары предназначены для специалистов органов по делам молодёжи, образования, культуры, физической культуры, а также подведомственных им учреждений.

В Апатитах пройдёт семинар по теме «Современные форматы и методы профилактической работы с молодёжью». Ведущей семинара выступит Анна Бондарчук (Хабаровск), тренер, сертифицированный коуч, модератор, фасилитатор.

Анкеты-заявки установленной формы на участие в семинарах принимаются на адрес электронной почты: fazel@mail.ru. Также необходимо продублировать заявку в АИС «Молодёжь России». Количество участников семинаров ограничено.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Молодёжный социальный центр.

г.Гаджиево

4 октября - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

ЗАТО г.Североморск

30 октября – 12.00-19.30

31 октября – 10.30-19.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на семинары специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики.

Семинары предназначены для специалистов органов по делам молодёжи, образования, культуры, физической культуры, а также подведомственных им учреждений.

В ЗАТО г. Североморск состоится семинар «Личное и профессиональное развитие специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики». Ведущей семинара выступит Ксения Фёдорова, тренер пула тренеров Совета Европы, сертифицированный коуч, член наблюдательного совета Национального совета молодёжных и детских объединений России.

Анкеты-заявки установленной формы на участие в семинарах принимаются на адрес электронной почты: fazel@mail.ru. Также необходимо продублировать заявку в АИС «Молодёжь России». Количество участников семинаров ограничено.

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 10а. Центр досуга молодёжи.

г.Мурманск

октябрь – 14.00-17.00

Работает новый телефон «горячей линии»  Министерства здравоохранения Мурманской области по вопросам оказания медицинской помощи населению региона (8152) 70-12-93. Прежний телефон «горячей линии» (8152) 486-116 продолжит работу до конца октября.

Получить консультацию можно ежедневно с понедельника по пятницу.

4 октября - 10.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска будет проводиться «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

На звонки и вопросы по телефону 52-97-94 ответит помощник прокурора округа Капелька Анна Юрьевна.

4 октября - 12.00

В канун Дня учителя заместитель губернатора Инна Погребняк встретится с педагогами Мурманской области.

Во встрече участвуют представители учительства городов Мурманска, Оленегорска, Мончегорска, Полярные Зори, Кандалакшского района, ЗАТО Александровск и ЗАТО г. Североморск, педагоги-наставники победителей Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!», учителя-победителями и призеры конкурсного отбора на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций Мурманской области.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, II этаж, овальный зал.

5 октября – 10.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска  будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан при предоставлении жилищно-коммунальных услуг, а также по вопросам соблюдения жилищного законодательства.

Свои вопросы можно задать помощнику прокурора округа Пановой Веронике Александровне  по телефону 53-06-39.

Комментарии

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Последние комментарии

Наталия
04.10.18 02:54
Пишите лучше сразу Папе Римскому. Как же заколебало уже это Норебо своими проблемами, везде это Норебо.
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04.10.18 00:12
Орлов уже купил А-ТВ или в процессе? Такие обыски идут при любом возбужденном уголовном деле. Что то не видно журналистов А-ТВ, защищающих небольшие коллективы во время подобных мероприятий. Лучше бы
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