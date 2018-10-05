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Мурманская область. Арктика05.10.18 07:50

Делу - время

г.Кандалакша

8 октября – 14.00-16.00

Заместитель прокурора Мурманской области Сергей Владимирович Резниченко проведёт выездной личный приём граждан в помещении прокуратуры г. Кандалакша.

Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приёма, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Личный приём будет проводиться без предварительной записи.

г.Кандалакша, ул. Первомайская, 81а. Прокуратура г. Кандалакша.

гп.Никель

5 октября

Проходят VIII Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества.

гп.Никель, просп. Гвардейский, 43. Визит-центр заповедника «Пасвик».

г.Апатиты

5 октября -  15.00

Пройдёт церемония чествования педагогических работников в связи с празднованием Дня учителя и Дня воспитателя и всех дошкольных работников (27 сентября). В программе мероприятия вручение ведомственных наград, концертная программа. 

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 15а. МБУДО ДДТ.

6 октября

Состоится XXV муниципальная научно-практическая конференция «Шаг в будущее». В рамках конференции будет работать 11 секций, примут участие обучающиеся всех ОО города Апатиты. Конференция  предполагает демонстрацию реальных научных и инженерных достижений молодежи на выставочных экспозициях в условиях конкурсной защиты. В этом году на конференции будет представлено 80 проектов. Жюри Конференции  в количестве 26 человек сформировано из ведущих ученых ФИЦ КНЦ РАН и специалистов организаций высшего и среднего профессионального образования  города Апатиты.

Программа «Шаг в будущее», созданная по инициативе Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, реализуется с 1991 года  (в городе Апатиты с 1993 года)  при активном участии высших учебных заведений, научно-исследовательских организаций, школ, центров молодежного творчества, предприятий.

Программа «Шаг в будущее» является составной частью государственной политики в области кадрового обеспечения российской науки и направлена на поиск талантливых молодых людей по всей России. Её главная цель - привлечь внимание молодежи к наиболее перспективным областям науки, способствовать раскрытию их способностей и развитию технических, естественных и социально-гуманитарных знаний.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 34. МБОУ СОШ № 15.

10 октября – 13.00-20.00

11 октября – 10.00-18.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на семинары специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики.

Семинары предназначены для специалистов органов по делам молодёжи, образования, культуры, физической культуры, а также подведомственных им учреждений.

В Апатитах пройдёт семинар по теме «Современные форматы и методы профилактической работы с молодёжью». Ведущей семинара выступит Анна Бондарчук (Хабаровск), тренер, сертифицированный коуч, модератор, фасилитатор.

Анкеты-заявки установленной формы на участие в семинарах принимаются на адрес электронной почты: fazel@mail.ru. Также необходимо продублировать заявку в АИС «Молодёжь России». Количество участников семинаров ограничено.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Молодёжный социальный центр.

ЗАТО г.Североморск

30 октября – 12.00-19.30

31 октября – 10.30-19.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на семинары специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики.

Семинары предназначены для специалистов органов по делам молодёжи, образования, культуры, физической культуры, а также подведомственных им учреждений.

В ЗАТО г. Североморск состоится семинар «Личное и профессиональное развитие специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики». Ведущей семинара выступит Ксения Фёдорова, тренер пула тренеров Совета Европы, сертифицированный коуч, член наблюдательного совета Национального совета молодёжных и детских объединений России.

Анкеты-заявки установленной формы на участие в семинарах принимаются на адрес электронной почты: fazel@mail.ru. Также необходимо продублировать заявку в АИС «Молодёжь России». Количество участников семинаров ограничено.

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 10а. Центр досуга молодёжи.

г.Мурманск

октябрь – 14.00-17.00

Работает новый телефон «горячей линии»  Министерства здравоохранения Мурманской области по вопросам оказания медицинской помощи населению региона (8152) 70-12-93. Прежний телефон «горячей линии» (8152) 486-116 продолжит работу до конца октября.

Получить консультацию можно ежедневно с понедельника по пятницу.

5 октября – 10.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска  будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан при предоставлении жилищно-коммунальных услуг, а также по вопросам соблюдения жилищного законодательства.

Свои вопросы можно задать помощнику прокурора округа Пановой Веронике Александровне  по телефону 53-06-39.

5 октября - 12.00

Информационный час «Ваш помощник Интернет». Пожилых людей ждёт знакомство с полезными и интересными сайтами для людей старшего поколения.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 15. Социально-реабилитационное отделение для престарелых и инвалидов.

5 октября - 14.30

Информационный час «Ваш помощник Интернет». Пожилых людей ждёт знакомство с полезными и интересными сайтами для людей старшего поколения.

г.Мурманск, ул. Старостина, 106. Дом-интернат для престарелых и инвалидов.

5 октября - 14.30

Церемония вручения удостоверений о повышении квалификации в рамках комплексной программы по государственно-частному партнерству для представителей органов государственной и муниципальной власти Мурманской области.

Финальный очный модуль Комплексной образовательной программы в сфере государственно-частного партнерства проводился ГЧП-Институтом по инициативе Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. В мероприятии приняли участие порядка 100 сотрудников органов государственной и муниципальной власти Мурманской области, инфраструктуры поддержки и банковского сектора. В ходе обучения слушатели обсудили особенности конкурсного отбора частных партнеров в проектах ГЧП и проведения постконкурсных переговоров, налоговые и бюджетные аспекты реализации проектов на примере концессионных соглашений и соглашений о ГЧП, ознакомились с методиками проведения оценки эффективности и обоснования сравнительного преимущества.

г.Мурманск, ул.Воровского, 5/23. ДЦ «Меридиан», IV этаж.

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