Делу - время
г.Кандалакша
8 октября – 14.00-16.00
Заместитель прокурора Мурманской области Сергей Владимирович Резниченко проведёт выездной личный приём граждан в помещении прокуратуры г. Кандалакша.
Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приёма, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Личный приём будет проводиться без предварительной записи.
г.Кандалакша, ул. Первомайская, 81а. Прокуратура г. Кандалакша.
гп.Никель
5 октября
Проходят VIII Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества.
гп.Никель, просп. Гвардейский, 43. Визит-центр заповедника «Пасвик».
г.Апатиты
5 октября - 15.00
Пройдёт церемония чествования педагогических работников в связи с празднованием Дня учителя и Дня воспитателя и всех дошкольных работников (27 сентября). В программе мероприятия вручение ведомственных наград, концертная программа.
г.Апатиты, ул.Фестивальная, 15а. МБУДО ДДТ.
6 октября
Состоится XXV муниципальная научно-практическая конференция «Шаг в будущее». В рамках конференции будет работать 11 секций, примут участие обучающиеся всех ОО города Апатиты. Конференция предполагает демонстрацию реальных научных и инженерных достижений молодежи на выставочных экспозициях в условиях конкурсной защиты. В этом году на конференции будет представлено 80 проектов. Жюри Конференции в количестве 26 человек сформировано из ведущих ученых ФИЦ КНЦ РАН и специалистов организаций высшего и среднего профессионального образования города Апатиты.
Программа «Шаг в будущее», созданная по инициативе Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, реализуется с 1991 года (в городе Апатиты с 1993 года) при активном участии высших учебных заведений, научно-исследовательских организаций, школ, центров молодежного творчества, предприятий.
Программа «Шаг в будущее» является составной частью государственной политики в области кадрового обеспечения российской науки и направлена на поиск талантливых молодых людей по всей России. Её главная цель - привлечь внимание молодежи к наиболее перспективным областям науки, способствовать раскрытию их способностей и развитию технических, естественных и социально-гуманитарных знаний.
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 34. МБОУ СОШ № 15.
10 октября – 13.00-20.00
11 октября – 10.00-18.00
Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на семинары специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики.
Семинары предназначены для специалистов органов по делам молодёжи, образования, культуры, физической культуры, а также подведомственных им учреждений.
В Апатитах пройдёт семинар по теме «Современные форматы и методы профилактической работы с молодёжью». Ведущей семинара выступит Анна Бондарчук (Хабаровск), тренер, сертифицированный коуч, модератор, фасилитатор.
Анкеты-заявки установленной формы на участие в семинарах принимаются на адрес электронной почты: fazel@mail.ru. Также необходимо продублировать заявку в АИС «Молодёжь России». Количество участников семинаров ограничено.
г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Молодёжный социальный центр.
ЗАТО г.Североморск
30 октября – 12.00-19.30
31 октября – 10.30-19.00
Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на семинары специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики.
Семинары предназначены для специалистов органов по делам молодёжи, образования, культуры, физической культуры, а также подведомственных им учреждений.
В ЗАТО г. Североморск состоится семинар «Личное и профессиональное развитие специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики». Ведущей семинара выступит Ксения Фёдорова, тренер пула тренеров Совета Европы, сертифицированный коуч, член наблюдательного совета Национального совета молодёжных и детских объединений России.
Анкеты-заявки установленной формы на участие в семинарах принимаются на адрес электронной почты: fazel@mail.ru. Также необходимо продублировать заявку в АИС «Молодёжь России». Количество участников семинаров ограничено.
ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 10а. Центр досуга молодёжи.
г.Мурманск
октябрь – 14.00-17.00
Работает новый телефон «горячей линии» Министерства здравоохранения Мурманской области по вопросам оказания медицинской помощи населению региона (8152) 70-12-93. Прежний телефон «горячей линии» (8152) 486-116 продолжит работу до конца октября.
Получить консультацию можно ежедневно с понедельника по пятницу.
5 октября – 10.00-13.00
Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан при предоставлении жилищно-коммунальных услуг, а также по вопросам соблюдения жилищного законодательства.
Свои вопросы можно задать помощнику прокурора округа Пановой Веронике Александровне по телефону 53-06-39.
5 октября - 12.00
Информационный час «Ваш помощник Интернет». Пожилых людей ждёт знакомство с полезными и интересными сайтами для людей старшего поколения.
г.Мурманск, ул. Шевченко, 15. Социально-реабилитационное отделение для престарелых и инвалидов.
5 октября - 14.30
Информационный час «Ваш помощник Интернет». Пожилых людей ждёт знакомство с полезными и интересными сайтами для людей старшего поколения.
г.Мурманск, ул. Старостина, 106. Дом-интернат для престарелых и инвалидов.
5 октября - 14.30
Церемония вручения удостоверений о повышении квалификации в рамках комплексной программы по государственно-частному партнерству для представителей органов государственной и муниципальной власти Мурманской области.
Финальный очный модуль Комплексной образовательной программы в сфере государственно-частного партнерства проводился ГЧП-Институтом по инициативе Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. В мероприятии приняли участие порядка 100 сотрудников органов государственной и муниципальной власти Мурманской области, инфраструктуры поддержки и банковского сектора. В ходе обучения слушатели обсудили особенности конкурсного отбора частных партнеров в проектах ГЧП и проведения постконкурсных переговоров, налоговые и бюджетные аспекты реализации проектов на примере концессионных соглашений и соглашений о ГЧП, ознакомились с методиками проведения оценки эффективности и обоснования сравнительного преимущества.
г.Мурманск, ул.Воровского, 5/23. ДЦ «Меридиан», IV этаж.