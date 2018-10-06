Делу - время
г.Кандалакша
8 октября – 14.00-16.00
Заместитель прокурора Мурманской области Сергей Владимирович Резниченко проведёт выездной личный приём граждан в помещении прокуратуры г. Кандалакша.
Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приёма, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Личный приём будет проводиться без предварительной записи.
г.Кандалакша, ул. Первомайская, 81а. Прокуратура г. Кандалакша.
г.Кировск
6 октября - 12.00
На базе Хибинской гимназии состоится муниципальная научно-практическая конференция «Молодые исследователи Хибин». Цель конференции - привлечение внимания молодёжи к более перспективным отраслям науки, развитие технических, естественных и социально-гуманитарных знаний.
Работы участников будут представлены в четырех направления: «Естественные науки», «История и краеведение», « Инженерные работы» и «Проблемы человека и общества». Участие в конференции примут обучающиеся образовательных организаций города Кировска с 4 по 11 класс.
Победители и призеры станут кандидатами на участие в научном форуме «Шаг в будущее» в городе Мурманске, который состоится с 10 по 15 ноября в городе Мурманске.
г.Кировск, ул.Олимпийская, 57а. Хибинская гимназия.
г.Апатиты
6 октября
Состоится XXV муниципальная научно-практическая конференция «Шаг в будущее». В рамках конференции будет работать 11 секций, примут участие обучающиеся всех ОО города Апатиты. Конференция предполагает демонстрацию реальных научных и инженерных достижений молодежи на выставочных экспозициях в условиях конкурсной защиты. В этом году на конференции будет представлено 80 проектов. Жюри Конференции в количестве 26 человек сформировано из ведущих ученых ФИЦ КНЦ РАН и специалистов организаций высшего и среднего профессионального образования города Апатиты.
Программа «Шаг в будущее», созданная по инициативе Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, реализуется с 1991 года (в городе Апатиты с 1993 года) при активном участии высших учебных заведений, научно-исследовательских организаций, школ, центров молодежного творчества, предприятий.
Программа «Шаг в будущее» является составной частью государственной политики в области кадрового обеспечения российской науки и направлена на поиск талантливых молодых людей по всей России. Её главная цель - привлечь внимание молодежи к наиболее перспективным областям науки, способствовать раскрытию их способностей и развитию технических, естественных и социально-гуманитарных знаний.
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 34. МБОУ СОШ № 15.
10-14 октября - 11.00-19.00
Состоится 2-я универсальная выставка-ярмарка «Осенний калейдоскоп».
С 10 по 14 октября в Апатитском городском Дворце культуры имени Егорова В.К. и на прилегающей площади состоится 2-я универсальная выставка-ярмарка товаров народного потребления «Осенний калейдоскоп».
Вашему вниманию будет представлена продукция самого широкого назначения: от одежды и обуви до предметов интерьера и продуктов питания производства России, Беларуси, Узбекистана.
На выставке можно будет приобрести богатый ассортимент товаров, среди которых: мясопродукты; колбасные изделия; кондитерские изделия; мед; чаи; стильная повседневная одежда для детей и их родителей; трикотаж с оригинальным дизайном для дома, сна и спорта; чулочно-носочный трикотаж; махровые изделия; нижнее белье, термобелье; домашний текстиль; пальто из камвольной, шерстяной, драповой, кашемировой ткани, букле, пальто из тонкого и грубого сукна, альпаки, твида, плащевой и хлопчатобумажной ткани; шубы, дубленки, изделия из меха и кожи; головные уборы; косметическая продукция.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.
10 октября – 13.00-20.00
11 октября – 10.00-18.00
Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на семинары специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики.
Семинары предназначены для специалистов органов по делам молодёжи, образования, культуры, физической культуры, а также подведомственных им учреждений.
В Апатитах пройдёт семинар по теме «Современные форматы и методы профилактической работы с молодёжью». Ведущей семинара выступит Анна Бондарчук (Хабаровск), тренер, сертифицированный коуч, модератор, фасилитатор.
Анкеты-заявки установленной формы на участие в семинарах принимаются на адрес электронной почты: fazel@mail.ru. Также необходимо продублировать заявку в АИС «Молодёжь России». Количество участников семинаров ограничено.
г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Молодёжный социальный центр.
г.Гаджиево
8 октября - 10.00
Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.
г.Гаджиево, ул.Ленина, 100.
ЗАТО г.Североморск
8 октября - 11.00
Открытие отделения дневного пребывания молодых инвалидов в Североморском комплексном центре социального обслуживания населения.
ЗАТО г.Североморск, ул. Гвардейская, 5.
30 октября – 12.00-19.30
31 октября – 10.30-19.00
Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на семинары специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики.
Семинары предназначены для специалистов органов по делам молодёжи, образования, культуры, физической культуры, а также подведомственных им учреждений.
В ЗАТО г. Североморск состоится семинар «Личное и профессиональное развитие специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики». Ведущей семинара выступит Ксения Фёдорова, тренер пула тренеров Совета Европы, сертифицированный коуч, член наблюдательного совета Национального совета молодёжных и детских объединений России.
Анкеты-заявки установленной формы на участие в семинарах принимаются на адрес электронной почты: fazel@mail.ru. Также необходимо продублировать заявку в АИС «Молодёжь России». Количество участников семинаров ограничено.
ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 10а. Центр досуга молодёжи.
г.Мурманск
октябрь – 14.00-17.00
Работает новый телефон «горячей линии» Министерства здравоохранения Мурманской области по вопросам оказания медицинской помощи населению региона (8152) 70-12-93. Прежний телефон «горячей линии» (8152) 486-116 продолжит работу до конца октября.
Получить консультацию можно ежедневно с понедельника по пятницу.
6 октября - 12.00
На территории мемориального комплекса «Долина Славы» состоится торжественная церемония захоронения останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
В рамках мероприятия пройдет траурный митинг, торжественное захоронение останков советских воинов – защитников Заполярья, обнаруженных в ходе поискового сезона 2018 года, возложение цветов к могилам. Во время поискового сезона в этом году были обнаружены останки 48 советских воинов, погибших при защите Заполярья с 1941 по 1944 годы. Церемония захоронения проводится в рамках проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.
г.Мурманск, Долина Славы.
6 октября - 13.00-14.00
При поддержке комитета по физической культуре и спорту Мурманской области состоится заседание президиума федерации футбола Мурманской области.
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта, 3-й этаж, каб. 339 (конференц-зал).
8 октября - 12.00
Пресс-конференция, посвященная проведению Фестиваля музеев Северо-Запада. В пресс-конференции примут участие: Сергей Ершов – председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области, Елена Химчук – директор Мурманского областного краеведческого музея.
Будет представлена информация о теме и участниках фестиваля, тематических мероприятиях и мастер-классах.
г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 1 этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.