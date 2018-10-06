г.Кандалакша

8 октября – 14.00-16.00

Заместитель прокурора Мурманской области Сергей Владимирович Резниченко проведёт выездной личный приём граждан в помещении прокуратуры г. Кандалакша.

Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приёма, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Личный приём будет проводиться без предварительной записи.

г.Кандалакша, ул. Первомайская, 81а. Прокуратура г. Кандалакша.

г.Кировск

6 октября - 12.00

На базе Хибинской гимназии состоится муниципальная научно-практическая конференция «Молодые исследователи Хибин». Цель конференции - привлечение внимания молодёжи к более перспективным отраслям науки, развитие технических, естественных и социально-гуманитарных знаний.

Работы участников будут представлены в четырех направления: «Естественные науки», «История и краеведение», « Инженерные работы» и «Проблемы человека и общества». Участие в конференции примут обучающиеся образовательных организаций города Кировска с 4 по 11 класс.

Победители и призеры станут кандидатами на участие в научном форуме «Шаг в будущее» в городе Мурманске, который состоится с 10 по 15 ноября в городе Мурманске.

г.Кировск, ул.Олимпийская, 57а. Хибинская гимназия.

г.Апатиты

6 октября

Состоится XXV муниципальная научно-практическая конференция «Шаг в будущее». В рамках конференции будет работать 11 секций, примут участие обучающиеся всех ОО города Апатиты. Конференция предполагает демонстрацию реальных научных и инженерных достижений молодежи на выставочных экспозициях в условиях конкурсной защиты. В этом году на конференции будет представлено 80 проектов. Жюри Конференции в количестве 26 человек сформировано из ведущих ученых ФИЦ КНЦ РАН и специалистов организаций высшего и среднего профессионального образования города Апатиты.

Программа «Шаг в будущее», созданная по инициативе Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, реализуется с 1991 года (в городе Апатиты с 1993 года) при активном участии высших учебных заведений, научно-исследовательских организаций, школ, центров молодежного творчества, предприятий.

Программа «Шаг в будущее» является составной частью государственной политики в области кадрового обеспечения российской науки и направлена на поиск талантливых молодых людей по всей России. Её главная цель - привлечь внимание молодежи к наиболее перспективным областям науки, способствовать раскрытию их способностей и развитию технических, естественных и социально-гуманитарных знаний.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 34. МБОУ СОШ № 15.

10-14 октября - 11.00-19.00

Состоится 2-я универсальная выставка-ярмарка «Осенний калейдоскоп».

С 10 по 14 октября в Апатитском городском Дворце культуры имени Егорова В.К. и на прилегающей площади состоится 2-я универсальная выставка-ярмарка товаров народного потребления «Осенний калейдоскоп».

Вашему вниманию будет представлена продукция самого широкого назначения: от одежды и обуви до предметов интерьера и продуктов питания производства России, Беларуси, Узбекистана.

На выставке можно будет приобрести богатый ассортимент товаров, среди которых: мясопродукты; колбасные изделия; кондитерские изделия; мед; чаи; стильная повседневная одежда для детей и их родителей; трикотаж с оригинальным дизайном для дома, сна и спорта; чулочно-носочный трикотаж; махровые изделия; нижнее белье, термобелье; домашний текстиль; пальто из камвольной, шерстяной, драповой, кашемировой ткани, букле, пальто из тонкого и грубого сукна, альпаки, твида, плащевой и хлопчатобумажной ткани; шубы, дубленки, изделия из меха и кожи; головные уборы; косметическая продукция.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.

10 октября – 13.00-20.00

11 октября – 10.00-18.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на семинары специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики.

Семинары предназначены для специалистов органов по делам молодёжи, образования, культуры, физической культуры, а также подведомственных им учреждений.

В Апатитах пройдёт семинар по теме «Современные форматы и методы профилактической работы с молодёжью». Ведущей семинара выступит Анна Бондарчук (Хабаровск), тренер, сертифицированный коуч, модератор, фасилитатор.

Анкеты-заявки установленной формы на участие в семинарах принимаются на адрес электронной почты: fazel@mail.ru. Также необходимо продублировать заявку в АИС «Молодёжь России». Количество участников семинаров ограничено.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Молодёжный социальный центр.

г.Гаджиево

8 октября - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул.Ленина, 100.

ЗАТО г.Североморск

8 октября - 11.00

Открытие отделения дневного пребывания молодых инвалидов в Североморском комплексном центре социального обслуживания населения.

ЗАТО г.Североморск, ул. Гвардейская, 5.

30 октября – 12.00-19.30

31 октября – 10.30-19.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на семинары специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики.

Семинары предназначены для специалистов органов по делам молодёжи, образования, культуры, физической культуры, а также подведомственных им учреждений.

В ЗАТО г. Североморск состоится семинар «Личное и профессиональное развитие специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики». Ведущей семинара выступит Ксения Фёдорова, тренер пула тренеров Совета Европы, сертифицированный коуч, член наблюдательного совета Национального совета молодёжных и детских объединений России.

Анкеты-заявки установленной формы на участие в семинарах принимаются на адрес электронной почты: fazel@mail.ru. Также необходимо продублировать заявку в АИС «Молодёжь России». Количество участников семинаров ограничено.

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 10а. Центр досуга молодёжи.

г.Мурманск

октябрь – 14.00-17.00

Работает новый телефон «горячей линии» Министерства здравоохранения Мурманской области по вопросам оказания медицинской помощи населению региона (8152) 70-12-93. Прежний телефон «горячей линии» (8152) 486-116 продолжит работу до конца октября.

Получить консультацию можно ежедневно с понедельника по пятницу.

6 октября - 12.00

На территории мемориального комплекса «Долина Славы» состоится торжественная церемония захоронения останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В рамках мероприятия пройдет траурный митинг, торжественное захоронение останков советских воинов – защитников Заполярья, обнаруженных в ходе поискового сезона 2018 года, возложение цветов к могилам. Во время поискового сезона в этом году были обнаружены останки 48 советских воинов, погибших при защите Заполярья с 1941 по 1944 годы. Церемония захоронения проводится в рамках проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

г.Мурманск, Долина Славы.

6 октября - 13.00-14.00

При поддержке комитета по физической культуре и спорту Мурманской области состоится заседание президиума федерации футбола Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта, 3-й этаж, каб. 339 (конференц-зал).

8 октября - 12.00

Пресс-конференция, посвященная проведению Фестиваля музеев Северо-Запада. В пресс-конференции примут участие: Сергей Ершов – председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области, Елена Химчук – директор Мурманского областного краеведческого музея.

Будет представлена информация о теме и участниках фестиваля, тематических мероприятиях и мастер-классах.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 1 этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.