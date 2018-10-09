г.Апатиты

10-14 октября - 11.00-19.00

Состоится 2-я универсальная выставка-ярмарка «Осенний калейдоскоп».

С 10 по 14 октября в Апатитском городском Дворце культуры имени Егорова В.К. и на прилегающей площади состоится 2-я универсальная выставка-ярмарка товаров народного потребления «Осенний калейдоскоп».

Вашему вниманию будет представлена продукция самого широкого назначения: от одежды и обуви до предметов интерьера и продуктов питания производства России, Беларуси, Узбекистана.

На выставке можно будет приобрести богатый ассортимент товаров, среди которых: мясопродукты; колбасные изделия; кондитерские изделия; мед; чаи; стильная повседневная одежда для детей и их родителей; трикотаж с оригинальным дизайном для дома, сна и спорта; чулочно-носочный трикотаж; махровые изделия; нижнее белье, термобелье; домашний текстиль; пальто из камвольной, шерстяной, драповой, кашемировой ткани, букле, пальто из тонкого и грубого сукна, альпаки, твида, плащевой и хлопчатобумажной ткани; шубы, дубленки, изделия из меха и кожи; головные уборы; косметическая продукция.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.

10 октября – 13.00-20.00

11 октября – 10.00-18.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на семинары специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики.

Семинары предназначены для специалистов органов по делам молодёжи, образования, культуры, физической культуры, а также подведомственных им учреждений.

В Апатитах пройдёт семинар по теме «Современные форматы и методы профилактической работы с молодёжью». Ведущей семинара выступит Анна Бондарчук (Хабаровск), тренер, сертифицированный коуч, модератор, фасилитатор.

Анкеты-заявки установленной формы на участие в семинарах принимаются на адрес электронной почты: fazel@mail.ru. Также необходимо продублировать заявку в АИС «Молодёжь России». Количество участников семинаров ограничено.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Молодёжный социальный центр.

с.Ловозеро

9 октября - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

ЗАТО г.Островной

9 октября - 17.00

Тематическая встреча для школьников в ЗАТО г.Островной. Сотрудники полиции поговорят с ребятами о профилактике терроризма, экстремизма и безопасности в сети Интернет.

ЗАТО г.Островной, ул.Бессонова, 2а. Школа № 284.

ЗАТО г.Североморск

30 октября – 12.00-19.30

31 октября – 10.30-19.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на семинары специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики.

Семинары предназначены для специалистов органов по делам молодёжи, образования, культуры, физической культуры, а также подведомственных им учреждений.

В ЗАТО г. Североморск состоится семинар «Личное и профессиональное развитие специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики». Ведущей семинара выступит Ксения Фёдорова, тренер пула тренеров Совета Европы, сертифицированный коуч, член наблюдательного совета Национального совета молодёжных и детских объединений России.

Анкеты-заявки установленной формы на участие в семинарах принимаются на адрес электронной почты: fazel@mail.ru. Также необходимо продублировать заявку в АИС «Молодёжь России». Количество участников семинаров ограничено.

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 10а. Центр досуга молодёжи.

пгт.Мурмаши

9 октября - 11.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурмашах. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

пгт.Мурмаши, ул. Причальная, 3.

г.Мурманск

октябрь – 14.00-17.00

Работает новый телефон «горячей линии» Министерства здравоохранения Мурманской области по вопросам оказания медицинской помощи населению региона (8152) 70-12-93. Прежний телефон «горячей линии» (8152) 486-116 продолжит работу до конца октября.

Получить консультацию можно ежедневно с понедельника по пятницу.

9 октября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, просп. Кольский, 39; ул. Гаджиева, 2/47; ул. Александрова, 30/3.

9 октября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома и качество предоставления коммунальной услуги.

г.Мурманск, ул. Халтурина, 44; ул. Октябрьская, 8; просп. Героев-североморцев, 48.

9 октября - 14.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул. Гагарина, 9/2; просп. Героев-североморцев, 68; просп. Кольский, 2.

9 октября - 14.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома и качество предоставления коммунальной услуги.

г.Мурманск, ул. Буркова, 29; ул. Радищева, 14.

9 октября - 15.00

Подписание Протокола о намерениях по сотрудничеству между Министерством образования и науки Мурманской области и Управлением образования Губернии Финнмарк.

г.Мурманск, ул. Трудовые резервы, 4. Министерство образования и науки Мурманской области, II этаж, конференц-зал.

9 октября - 16.00

Заседание Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области». Повестка заседания: 1. О реализации проектов в рамках программы «Умный город» на территории Мурманской области. Энергосервисные проекты, как элементы «Умного города» (докладчики: Бондарович Юлия Михайловна – и.о. директора Мурманского филиала ПАО Ростелеком, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами; Терехова Оксана Ивановна – директор филиала ПАО «МТС» в Мурманской области; Чуйко Владимир Кондратьевич – руководитель Мурманского регионального отделения Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон»). 2. О планируемых изменениях в законодательстве Мурманской области в сфере регулирования численности безнадзорных животных (докладчик Гомерова Виктория Борисовна – заместитель председателя Комитета по ветеринарии Мурманской области). 3. О проекте новой редакции Стратегии социально-экономического развития Мурманской области на период до 2025 года (докладчик Тихонова Елена Михайловна – министр экономического развития Мурманской области). 4. Награждение Благодарственными письмами Губернатора Мурманской области за успешное проведение социальной и экономической политики муниципального образования и по итогам участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика в сфере по номинации «муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» (докладчик Дурягин Роман Анатольевич – заместитель Губернатора Мурманской области). 5. Разное.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

9 октября - 17.00

Заседание Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания. На заседании планируется избрать председателя и заместителя председателя Общественного совета. Состоится обсуждение предстоящих проверок качества оказания условий оказания услуг в организациях социального обслуживания, подлежащих независимой оценке качества в 2018 году. Будет определен перечень организаций социального обслуживания, в отношении которых в 2019 году будет проводиться независимая оценка качества.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а. Министерство социального развития Мурманской области, каб.111.