с.Алакуртти

10 октября - 11.00

Вездной приё специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Алакуртти, ул. Содружества, 5.

г.Апатиты

10-14 октября - 11.00-19.00

Состоится 2-я универсальная выставка-ярмарка «Осенний калейдоскоп».

С 10 по 14 октября в Апатитском городском Дворце культуры имени Егорова В.К. и на прилегающей площади состоится 2-я универсальная выставка-ярмарка товаров народного потребления «Осенний калейдоскоп».

Вашему вниманию будет представлена продукция самого широкого назначения: от одежды и обуви до предметов интерьера и продуктов питания производства России, Беларуси, Узбекистана.

На выставке можно будет приобрести богатый ассортимент товаров, среди которых: мясопродукты; колбасные изделия; кондитерские изделия; мед; чаи; стильная повседневная одежда для детей и их родителей; трикотаж с оригинальным дизайном для дома, сна и спорта; чулочно-носочный трикотаж; махровые изделия; нижнее белье, термобелье; домашний текстиль; пальто из камвольной, шерстяной, драповой, кашемировой ткани, букле, пальто из тонкого и грубого сукна, альпаки, твида, плащевой и хлопчатобумажной ткани; шубы, дубленки, изделия из меха и кожи; головные уборы; косметическая продукция.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.

10 октября – 13.00-20.00

11 октября – 10.00-18.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на семинары специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики.

Семинары предназначены для специалистов органов по делам молодёжи, образования, культуры, физической культуры, а также подведомственных им учреждений.

В Апатитах пройдёт семинар по теме «Современные форматы и методы профилактической работы с молодёжью». Ведущей семинара выступит Анна Бондарчук (Хабаровск), тренер, сертифицированный коуч, модератор, фасилитатор.

Анкеты-заявки установленной формы на участие в семинарах принимаются на адрес электронной почты: fazel@mail.ru. Также необходимо продублировать заявку в АИС «Молодёжь России». Количество участников семинаров ограничено.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Молодёжный социальный центр.

с.Ловозеро

10 октября - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

ЗАТО г.Североморск

30 октября – 12.00-19.30

31 октября – 10.30-19.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на семинары специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики.

Семинары предназначены для специалистов органов по делам молодёжи, образования, культуры, физической культуры, а также подведомственных им учреждений.

В ЗАТО г. Североморск состоится семинар «Личное и профессиональное развитие специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики». Ведущей семинара выступит Ксения Фёдорова, тренер пула тренеров Совета Европы, сертифицированный коуч, член наблюдательного совета Национального совета молодёжных и детских объединений России.

Анкеты-заявки установленной формы на участие в семинарах принимаются на адрес электронной почты: fazel@mail.ru. Также необходимо продублировать заявку в АИС «Молодёжь России». Количество участников семинаров ограничено.

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 10а. Центр досуга молодёжи.

Кольский район

10 октября - 12.00

Региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Победа», посвященной 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Состязания проходят на стрельбище Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области и Пограничного управления ФСБ России по Западному Арктическому району.

Кольский район, автодорога Р-21 «Кола», 7 км .

г.Мурманск

октябрь – 14.00-17.00

Работает новый телефон «горячей линии» Министерства здравоохранения Мурманской области по вопросам оказания медицинской помощи населению региона (8152) 70-12-93. Прежний телефон «горячей линии» (8152) 486-116 продолжит работу до конца октября.

Получить консультацию можно ежедневно с понедельника по пятницу.

10 октября - 10.00

Заседание комиссии по государственной поддержке инновационной деятельности в Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, II этаж.

10 октября - 12.00

Курсы финансовой грамотности в областной научной библиотеке. На очередной встрече студенты Мурманского арктического государственного университета, Мурманской академии экономики и управления, а также колледжа экономики, управления, права и информационных технологий будут изучать защитный комплекс банкнот и монет Банка России. О трех уровнях защитного комплекса банкнот – публичном, кассовом и экспертном – расскажет начальник экономического отдела Центрального банка Михаил Старичков.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, III этаж, Региональный центр Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.

10 октября - 15.00

Заместитель губернатора Ольга Кузнецова проведёт заседание рабочей группы Программно-целевого совета Мурманской области «Устойчивый экономический рост».

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний.

10 октября - 15.50

Предзащита бизнес-проектов участников программы для начинающих предпринимателей «Шаг за шагом».

г.Мурманск, ул. Егорова, 16. Мурманский арктический государственный университет, ауд. 206.