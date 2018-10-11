снп.Зареченск

11 октября - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

снп.Зареченск, ул. Кумская, 2.

с.Ковдозеро

11 октября - 14.30

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ковдозеро, ул. Первомайская, библиотека.

г.Апатиты

11-14 октября - 11.00-19.00

Состоится 2-я универсальная выставка-ярмарка «Осенний калейдоскоп».

Она проходит в Апатитском городском Дворце культуры имени Егорова В.К. и на прилегающей площади состоится 2-я универсальная выставка-ярмарка товаров народного потребления «Осенний калейдоскоп».

Вашему вниманию будет представлена продукция самого широкого назначения: от одежды и обуви до предметов интерьера и продуктов питания производства России, Беларуси, Узбекистана.

На выставке можно будет приобрести богатый ассортимент товаров, среди которых: мясопродукты; колбасные изделия; кондитерские изделия; мед; чаи; стильная повседневная одежда для детей и их родителей; трикотаж с оригинальным дизайном для дома, сна и спорта; чулочно-носочный трикотаж; махровые изделия; нижнее белье, термобелье; домашний текстиль; пальто из камвольной, шерстяной, драповой, кашемировой ткани, букле, пальто из тонкого и грубого сукна, альпаки, твида, плащевой и хлопчатобумажной ткани; шубы, дубленки, изделия из меха и кожи; головные уборы; косметическая продукция.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.

11 октября – 10.00-18.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на семинары специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики.

Семинары предназначены для специалистов органов по делам молодёжи, образования, культуры, физической культуры, а также подведомственных им учреждений.

В Апатитах пройдёт семинар по теме «Современные форматы и методы профилактической работы с молодёжью». Ведущей семинара выступит Анна Бондарчук (Хабаровск), тренер, сертифицированный коуч, модератор, фасилитатор.

Анкеты-заявки установленной формы на участие в семинарах принимаются на адрес электронной почты: fazel@mail.ru. Также необходимо продублировать заявку в АИС «Молодёжь России». Количество участников семинаров ограничено.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Молодёжный социальный центр.

г.Гаджиево

11 октября - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

ЗАТО г.Островной

11 октября - 15.00

Урок-беседа «Помнит сердце, не забудет никогда…». Встреча посвящена 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2.

ЗАТО г.Североморск

30 октября – 12.00-19.30

31 октября – 10.30-19.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на семинары специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики.

Семинары предназначены для специалистов органов по делам молодёжи, образования, культуры, физической культуры, а также подведомственных им учреждений.

В ЗАТО г. Североморск состоится семинар «Личное и профессиональное развитие специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики». Ведущей семинара выступит Ксения Фёдорова, тренер пула тренеров Совета Европы, сертифицированный коуч, член наблюдательного совета Национального совета молодёжных и детских объединений России.

Анкеты-заявки установленной формы на участие в семинарах принимаются на адрес электронной почты: fazel@mail.ru. Также необходимо продублировать заявку в АИС «Молодёжь России». Количество участников семинаров ограничено.

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 10а. Центр досуга молодёжи.

г.Мурманск

октябрь – 14.00-17.00

Работает новый телефон «горячей линии» Министерства здравоохранения Мурманской области по вопросам оказания медицинской помощи населению региона (8152) 70-12-93. Прежний телефон «горячей линии» (8152) 486-116 продолжит работу до конца октября.

Получить консультацию можно ежедневно с понедельника по пятницу.

11 октября - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят качество предоставления коммунальной услуги.

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 11/2.

11 октября - 11.00

Встреча «Страницы истории. Война в Заполярье». О поисковой работе на Кольском Севере расскажет Михаил Орешета. С 1975 года Михаил Григорьевич исследует места былых боев, восстанавливает заброшенные воинские захоронения, работает в архивах, переписывается и встречается с ветеранами Великой Отечественной войны. Благодаря ему десятки семей узнали о судьбе родных и близких, которые считались пропавшими без вести. Михаил Орешета – не только исследователь, но также писатель и рассказчик. Среди его книг: «Осиротевшие берега», «Гвоздики на скалах», «Партизанскими тропами Заполярья», «Дуэль», «Тропой партизанской памяти», «Лиинахамари», «Титовский рубеж» и другие произведения.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, III этаж, Региональный центр Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.

11 октября - 12.00

Торжественное открытие III регионального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 60. Колледж экономики и информационных технологий.

12 октября - 14.30

Торжественное закрытие III регионального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств, большой зал.