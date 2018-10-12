г.Кандалакша

12 октября - 11.00

13 октября - 10.00

Муниципальный молодёжный добровольческий форум «#ЯВолонтёрКандалакши».

г.Кандалакша, ул. Комсомольская, 10. Центр «Ровесник».

снп.Лесозаводский

12 октября - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

снп.Лесозаводский, ул. Центральная, 1.

г.Апатиты

12-14 октября - 11.00-19.00

Состоится 2-я универсальная выставка-ярмарка «Осенний калейдоскоп».

Она проходит в Апатитском городском Дворце культуры имени Егорова В.К. и на прилегающей площади состоится 2-я универсальная выставка-ярмарка товаров народного потребления «Осенний калейдоскоп».

Вашему вниманию будет представлена продукция самого широкого назначения: от одежды и обуви до предметов интерьера и продуктов питания производства России, Беларуси, Узбекистана.

На выставке можно будет приобрести богатый ассортимент товаров, среди которых: мясопродукты; колбасные изделия; кондитерские изделия; мед; чаи; стильная повседневная одежда для детей и их родителей; трикотаж с оригинальным дизайном для дома, сна и спорта; чулочно-носочный трикотаж; махровые изделия; нижнее белье, термобелье; домашний текстиль; пальто из камвольной, шерстяной, драповой, кашемировой ткани, букле, пальто из тонкого и грубого сукна, альпаки, твида, плащевой и хлопчатобумажной ткани; шубы, дубленки, изделия из меха и кожи; головные уборы; косметическая продукция.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.

ЗАТО г.Североморск

30 октября – 12.00-19.30

31 октября – 10.30-19.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на семинары специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики.

Семинары предназначены для специалистов органов по делам молодёжи, образования, культуры, физической культуры, а также подведомственных им учреждений.

В ЗАТО г. Североморск состоится семинар «Личное и профессиональное развитие специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики». Ведущей семинара выступит Ксения Фёдорова, тренер пула тренеров Совета Европы, сертифицированный коуч, член наблюдательного совета Национального совета молодёжных и детских объединений России.

Анкеты-заявки установленной формы на участие в семинарах принимаются на адрес электронной почты: fazel@mail.ru. Также необходимо продублировать заявку в АИС «Молодёжь России». Количество участников семинаров ограничено.

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 10а. Центр досуга молодёжи.

г.Мурманск

октябрь – 14.00-17.00

Работает новый телефон «горячей линии» Министерства здравоохранения Мурманской области по вопросам оказания медицинской помощи населению региона (8152) 70-12-93. Прежний телефон «горячей линии» (8152) 486-116 продолжит работу до конца октября.

Получить консультацию можно ежедневно с понедельника по пятницу.

12 октября - 10.00

Научно-практическая конференция, посвященная развитию урологии в Мурманской области.Откроют работу конференции первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Эдуард Гончаров и главный внештатный специалист-уролог Мнистерства здравоохранения Мурманской области, заведующий онкоурологическим отделением Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина Дмитрий Темкин.

В работе конференции примет участие д.м.н., профессор кафедры урологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, член правления Российского общества урологов, член Российского общества онкоурологов и Европейской Ассоциации урологов Андрей Новиков.

г.Мурманск, ул. Павлова, 6.Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина, конференц-зал.

12 октября - 10.30

Заместитель губернатора проведёт заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области. На заседании Штаба будут рассмотрены вопросы готовности субъектов электроэнергетики Мурманской области к прохождению осенне-зимнего периода 2018/2019 годов, обеспечения надежного электроснабжения потребителей с.п. Териберка, взаимодействия органов местного самоуправления, территориальных сетевых организаций при ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом комплексе филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго».

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

12 октября - 11.00

Состоится круглый стол на тему: «Новые подходы в обращении с твёрдыми коммунальными отходами на территории Мурманской области. Вопросы предпринимательского сообщества и жителей региона».

В ходе мероприятия участники круглого стола обсудят особенности введения нового порядка по обращению с твёрдыми бытовыми отходами на территории Мурманской области, а также единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Особенно остро этот вопрос стоит для предпринимательского сообщества, которое при введении данного порядка и тарифов столкнется со значительным ростом платежей за услугу утилизации твердых коммунальных отходов.

Цель круглого стола – в формате «вопрос-ответ» разъяснить предпринимателям и жителям региона данные нововведения.

В мероприятии примут участие: председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Губинский В.А., министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Филиппов Д.Д., министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Руусалеп Д.А., начальник ГЖИ Мурманской области Кузнецова А.А., уполномоченный по делам предпринимателей в Мурманской области Барышев Д.Д., руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области Чеченина С.А., представители филиала «КолАтомЭнергоСбыт», мурманского филиала АО «Управление отходами», ООО «УК «Центр по обращению с отходами», а также депутаты регионального парламента, предприниматели Мурманской области.

г.Мурманск, просп.Ленина, 88. Региональная общественная приемной председателя партии Д.А. Медведева.

12 октября – 12.00

Состоится круглый стол, посвященный старту проекта «Великие имена России». В круглом столе примут участие: Сахаров Андрей Владимирович, заместитель министра Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям; Величко Юлия Владимировна, председатель регионального Координационного совета сторонников партии «Единая Россия», член Общественной палаты Российской Федерации и Мурманской области; Шадрина Ирина Михайловна, первый проректор МАГУ; Агарков Сергей Анатольевич, ректор МГТУ; Гуменной Игорь Юрьевич, атаман Мурманского городского казачьго общества; Гой Елена Алексеевна, президент Общественной организации Мурманской области «Ассоциация кольских саамов»; Гапонова Ирина Сергеевна, уководитель регионального отделения «Волонтеры Победы»; Михайлов Евгений, представитель Мурманского областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

г.Мурманск, просп. Кирова, 46. Пресс-центре редакции газеты «Мурманский вестник».

12 октября - 14.30

Заместитель губернатора Инна Погребняк примет участие в торжественной церемонии закрытия III регионального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств, большой зал.

12 октября – 16.00

Торжественное закрытие конкурса «Учитель здоровья Мурманской области – 2018». Конкурс является региональным этапом Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2018».

г.Мурманск, ул. Седова, 8. Школа № 56.