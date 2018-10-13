г.Кандалакша

13 октября - 10.00

Муниципальный молодёжный добровольческий форум «#ЯВолонтёрКандалакши».

г.Кандалакша, ул. Комсомольская, 10. Центр «Ровесник».

г.Апатиты

13 и -14 октября - 11.00-19.00

Проходит 2-я универсальная выставка-ярмарка «Осенний калейдоскоп».

Она проходит в Апатитском городском Дворце культуры имени Егорова В.К. и на прилегающей площади состоится 2-я универсальная выставка-ярмарка товаров народного потребления «Осенний калейдоскоп».

Вашему вниманию будет представлена продукция самого широкого назначения: от одежды и обуви до предметов интерьера и продуктов питания производства России, Беларуси, Узбекистана.

На выставке можно будет приобрести богатый ассортимент товаров, среди которых: мясопродукты; колбасные изделия; кондитерские изделия; мед; чаи; стильная повседневная одежда для детей и их родителей; трикотаж с оригинальным дизайном для дома, сна и спорта; чулочно-носочный трикотаж; махровые изделия; нижнее белье, термобелье; домашний текстиль; пальто из камвольной, шерстяной, драповой, кашемировой ткани, букле, пальто из тонкого и грубого сукна, альпаки, твида, плащевой и хлопчатобумажной ткани; шубы, дубленки, изделия из меха и кожи; головные уборы; косметическая продукция.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.

ЗАТО г.Североморск

30 октября – 12.00-19.30

31 октября – 10.30-19.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на семинары специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики.

Семинары предназначены для специалистов органов по делам молодёжи, образования, культуры, физической культуры, а также подведомственных им учреждений.

В ЗАТО г. Североморск состоится семинар «Личное и профессиональное развитие специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики». Ведущей семинара выступит Ксения Фёдорова, тренер пула тренеров Совета Европы, сертифицированный коуч, член наблюдательного совета Национального совета молодёжных и детских объединений России.

Анкеты-заявки установленной формы на участие в семинарах принимаются на адрес электронной почты: fazel@mail.ru. Также необходимо продублировать заявку в АИС «Молодёжь России». Количество участников семинаров ограничено.

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 10а. Центр досуга молодёжи.

г.Кола

15 октября - 15.00

В рамках Социальной платформы партии «Единая Россия» состоится заседание по теме: «Геронтология и гериатрия. Поиск позитивных решений в региональном здравоохранении». В качестве модератора мероприятия выступит: Председатель Социальной платформы Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Мурманской области Светлана Виденеева.

В мероприятии примут участие: член Совета Федерации, член общественного совета федерального партийного проекта «Здоровое будущее» Татьяна Кусайко; заведующая курсом гериатрии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Лидия Хорошавина; депутаты Мурманской областной Думы – члены фракции «Единая Россия»; представители правительства Мурманской области, Регионального координационного совета сторонников партии, региональных общественных организаций, работники здравоохранения и социальной сферы, партийный актив.

В программе мероприятия: выступление члена Совета Федерации, члена общественного совета федерального партийного проекта «Здоровое будущее» Татьяны Кусайко по теме «Развитие гериатрической службы. Совершенствование нормативно – правовой базы оказания гериатрической помощи».

Выступление заведующей курсом гериатрии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, профессора, доктора медицинских наук Лидии Хорошавиной по теме «Проблемы развития гериатрии в Санкт-Петербурге и возможные пути их решения».

Выступление главного врача Мурманской городской поликлиники № 1 Сергея Агеева по теме «Из опыта развития гериатрии в практике медицинских организаций Мурманской области».

Обсуждение докладов. Ответы на вопросы.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный центр культуры.

г.Мурманск

октябрь – 14.00-17.00

Работает новый телефон «горячей линии» Министерства здравоохранения Мурманской области по вопросам оказания медицинской помощи населению региона (8152) 70-12-93. Прежний телефон «горячей линии» (8152) 486-116 продолжит работу до конца октября.

Получить консультацию можно ежедневно с понедельника по пятницу.

15 октября - 14.30

Встреча со студентами МАГУ в рамках Всероссийской акции «Живи, лес!». Специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области расскажут о направлениях деятельности ведомства, в том числе в сфере лесного хозяйства.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, III этаж, конференц-зал.

16 октября - 14.15

Состоится организационное расширенное заседание Мурманского регионального Совета руководителей фракций «Единая Россия». К участию в данном мероприятии приглашены руководители фракций «Единая Россия» в представительных органах муниципальных образований Мурманской области.

Для согласованной работы фракций (депутатских объединений) Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственной Думе ФС РФ, законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов Российской Федерации и представительных органах муниципальных образований, городских округов по реализации государственной политики в сфере социально-экономического и политического развития Российской Федерации, их взаимодействия в законодательном процессе и обмена опытом парламентской деятельности на федеральном уровне создан Совет руководителей фракций ВПП «Единая Россия».

Для совершенствования законотворческой деятельности в части взаимодействия между всеми ветвями власти рекомендовано создать на региональном уровне Совет руководителей фракций ВПП «Единая Россия».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 2. Мурманская областная Дума, 4-й этаж, большой зал.