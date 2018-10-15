ЗАТО г.Североморск

30 октября – 12.00-19.30

31 октября – 10.30-19.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на семинары специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики.

Семинары предназначены для специалистов органов по делам молодёжи, образования, культуры, физической культуры, а также подведомственных им учреждений.

В ЗАТО г. Североморск состоится семинар «Личное и профессиональное развитие специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики». Ведущей семинара выступит Ксения Фёдорова, тренер пула тренеров Совета Европы, сертифицированный коуч, член наблюдательного совета Национального совета молодёжных и детских объединений России.

Анкеты-заявки установленной формы на участие в семинарах принимаются на адрес электронной почты: fazel@mail.ru. Также необходимо продублировать заявку в АИС «Молодёжь России». Количество участников семинаров ограничено.

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 10а. Центр досуга молодёжи.

г.Кола

15 октября - 15.00

В рамках Социальной платформы партии «Единая Россия» состоится заседание по теме: «Геронтология и гериатрия. Поиск позитивных решений в региональном здравоохранении». В качестве модератора мероприятия выступит: Председатель Социальной платформы Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Мурманской области Светлана Виденеева.

В мероприятии примут участие: член Совета Федерации, член общественного совета федерального партийного проекта «Здоровое будущее» Татьяна Кусайко; заведующая курсом гериатрии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Лидия Хорошавина; депутаты Мурманской областной Думы – члены фракции «Единая Россия»; представители правительства Мурманской области, Регионального координационного совета сторонников партии, региональных общественных организаций, работники здравоохранения и социальной сферы, партийный актив.

В программе мероприятия: выступление члена Совета Федерации, члена общественного совета федерального партийного проекта «Здоровое будущее» Татьяны Кусайко по теме «Развитие гериатрической службы. Совершенствование нормативно – правовой базы оказания гериатрической помощи».

Выступление заведующей курсом гериатрии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, профессора, доктора медицинских наук Лидии Хорошавиной по теме «Проблемы развития гериатрии в Санкт-Петербурге и возможные пути их решения».

Выступление главного врача Мурманской городской поликлиники № 1 Сергея Агеева по теме «Из опыта развития гериатрии в практике медицинских организаций Мурманской области».

Обсуждение докладов. Ответы на вопросы.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный центр культуры.

г.Мурманск

октябрь – 14.00-17.00

Работает новый телефон «горячей линии» Министерства здравоохранения Мурманской области по вопросам оказания медицинской помощи населению региона (8152) 70-12-93. Прежний телефон «горячей линии» (8152) 486-116 продолжит работу до конца октября.

Получить консультацию можно ежедневно с понедельника по пятницу.

15 октября - 14.30

Встреча со студентами МАГУ в рамках Всероссийской акции «Живи, лес!». Специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области расскажут о направлениях деятельности ведомства, в том числе в сфере лесного хозяйства.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, III этаж, конференц-зал.

16 октября – 12.00

Пройдёт мастер-класс «Как писать о театре кукол» доцента ЯГТИ, кандидата культурологи, посвящённый проблеме рецензирования спектаклей театра кукол в СМИ (время проведения – 2 часа).

На мастер-классе буду рассмотрены вопросы, касающиеся специфики жанра театральной рецензии. Особое внимание будет уделено тому, как писать рецензию на спектакли театра кукол. Так же будут рассмотрены распространенные ошибки «рецензирования» спектаклей театра кукол в СМИ, выявлены их причины и предложены способы того, как их избегать. Особое внимание будет акцентировано на проблему необходимости и культуры использования театроведческой терминологии и специфики терминологии театра кукол.

Практическая работа на мастер-классе предполагает: опыт описания спектакля, фиксации его основных моментов; опыт сравнения текста пьесы и текста спектакля, выявление и анализ режиссерской концепции спектакля, её вербальное и письменное оформление; анализ зрительного образа спектакля: особенности сценографии в пространстве театра кукол; анализ системы образов спектакля: феномен куклы как персонажа спектакля, соотношение и взаимоотношение человека и куклы в пространстве конкретного спектакля театра кукол.

На мастер-классе также будут рассматриваться специфические жанровые приемы театральной рецензии, которые позволят создать у читателя образ спектакля и выразить собственное отношение к нему.

г.Мурманск, Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

16 октября - 14.15

Состоится организационное расширенное заседание Мурманского регионального Совета руководителей фракций «Единая Россия». К участию в данном мероприятии приглашены руководители фракций «Единая Россия» в представительных органах муниципальных образований Мурманской области.

Для согласованной работы фракций (депутатских объединений) Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственной Думе ФС РФ, законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов Российской Федерации и представительных органах муниципальных образований, городских округов по реализации государственной политики в сфере социально-экономического и политического развития Российской Федерации, их взаимодействия в законодательном процессе и обмена опытом парламентской деятельности на федеральном уровне создан Совет руководителей фракций ВПП «Единая Россия».

Для совершенствования законотворческой деятельности в части взаимодействия между всеми ветвями власти рекомендовано создать на региональном уровне Совет руководителей фракций ВПП «Единая Россия».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 2. Мурманская областная Дума, 4-й этаж, большой зал.