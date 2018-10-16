г.Кандалакша

16 октября - 17.00

Открытая беседа для подростков и молодёжи в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Вектор». Тема беседы «Молодежь за культуру мира, против терроризма».

г.Кандалакша, ул. Защитников Заполярья, 5а. Кандалакшскийм подростково-молодёжный клуб «Вектор».

16 октября - 17.30

Профориентационное тестирование в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Мечта».

г.Кандалакша, ул. Данилова, 25. Кандалакшский подростково-молодёжный клуб «Мечта».

п.Белое Море

16 октября - 10.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

п.Белое Море, 3.

с.Лувеньга

16 октября - 15.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Лувеньга, пл.Мира, 7.

ЗАТО г.Островной

16 октября - 9.00

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение».

ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2а.

с.Ловозеро

16 октября - 9.00

Выездные приёмы специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

ЗАТО г.Североморск

30 октября – 12.00-19.30

31 октября – 10.30-19.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на семинары специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики.

Семинары предназначены для специалистов органов по делам молодёжи, образования, культуры, физической культуры, а также подведомственных им учреждений.

В ЗАТО г. Североморск состоится семинар «Личное и профессиональное развитие специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики». Ведущей семинара выступит Ксения Фёдорова, тренер пула тренеров Совета Европы, сертифицированный коуч, член наблюдательного совета Национального совета молодёжных и детских объединений России.

Анкеты-заявки установленной формы на участие в семинарах принимаются на адрес электронной почты: fazel@mail.ru. Также необходимо продублировать заявку в АИС «Молодёжь России». Количество участников семинаров ограничено.

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 10а. Центр досуга молодёжи.

г.Мурманск

октябрь – 14.00-17.00

Работает новый телефон «горячей линии» Министерства здравоохранения Мурманской области по вопросам оказания медицинской помощи населению региона (8152) 70-12-93. Прежний телефон «горячей линии» (8152) 486-116 продолжит работу до конца октября.

Получить консультацию можно ежедневно с понедельника по пятницу.

16 октября – 12.00

Пройдёт мастер-класс «Как писать о театре кукол» доцента ЯГТИ, кандидата культурологи, посвящённый проблеме рецензирования спектаклей театра кукол в СМИ (время проведения – 2 часа).

На мастер-классе буду рассмотрены вопросы, касающиеся специфики жанра театральной рецензии. Особое внимание будет уделено тому, как писать рецензию на спектакли театра кукол. Так же будут рассмотрены распространенные ошибки «рецензирования» спектаклей театра кукол в СМИ, выявлены их причины и предложены способы того, как их избегать. Особое внимание будет акцентировано на проблему необходимости и культуры использования театроведческой терминологии и специфики терминологии театра кукол.

Практическая работа на мастер-классе предполагает: опыт описания спектакля, фиксации его основных моментов; опыт сравнения текста пьесы и текста спектакля, выявление и анализ режиссерской концепции спектакля, её вербальное и письменное оформление; анализ зрительного образа спектакля: особенности сценографии в пространстве театра кукол; анализ системы образов спектакля: феномен куклы как персонажа спектакля, соотношение и взаимоотношение человека и куклы в пространстве конкретного спектакля театра кукол.

На мастер-классе также будут рассматриваться специфические жанровые приемы театральной рецензии, которые позволят создать у читателя образ спектакля и выразить собственное отношение к нему.

г.Мурманск, Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

16 октября - 13.30

Встреча с читателями «Мурманский драмтеатр. Закулисье». Читатели интеллект-центра встретятся с артистами и руководителем литературно-драматургической части Мурманского областного драматического театра. Мероприятие посвящено началу 80-го юбилейного театрального сезона.

г.Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, 9. Филиал № 1 информационного интеллект-центра.

16 октября - 14.15

Состоится организационное расширенное заседание Мурманского регионального Совета руководителей фракций «Единая Россия». К участию в данном мероприятии приглашены руководители фракций «Единая Россия» в представительных органах муниципальных образований Мурманской области.

Для согласованной работы фракций (депутатских объединений) Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственной Думе ФС РФ, законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов Российской Федерации и представительных органах муниципальных образований, городских округов по реализации государственной политики в сфере социально-экономического и политического развития Российской Федерации, их взаимодействия в законодательном процессе и обмена опытом парламентской деятельности на федеральном уровне создан Совет руководителей фракций ВПП «Единая Россия».

Для совершенствования законотворческой деятельности в части взаимодействия между всеми ветвями власти рекомендовано создать на региональном уровне Совет руководителей фракций ВПП «Единая Россия».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 2. Мурманская областная Дума, 4-й этаж, большой зал.

16 октября - 14.30

Открытый урок «Ты – предприниматель» для старшеклассников. В рамках открытого урока состоится презентация федеральной программы «Ты – предприниматель». Также старшеклассники примут участие в деловой игре, направленной на развитие предпринимательских способностей и компетенций.

г.Мурманск, ул. Книповича, 35/2. Гимназия № 8.

16 октября - 15.00

Заместитель губернатора Инна Погребняк проинспектирует ход ремонтных работ в Мурманском областном Центре дополнительного образования «Лапландия».

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. Мурманский областной Центр дополнительного образования «Лапландия».

17 октября - 10.00

Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. О прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (докладчик Тихонова Елена Михайловна – министр экономического развития Мурманской области). 2. О проекте закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (докладчик Дягилева Елена Васильевна – министр финансов Мурманской области). 3. Об итогах деятельности органов местного самоуправления и стратегических задачах развития муниципального образования Кандалакшский район на среднесрочный период (докладчик Павлов Михаил Сергеевич – глава муниципального образования Кандалакшский район). 4. Отчет о результатах деятельности комитета государственных закупок Мурманской области (докладчик Росляков Сергей Алексеевич – председатель комитета государственных закупок Мурманской области). 5. Об итогах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Мурманской области в 2018 году и задачах на 2018/2019 учебный год (докладчик Ковшира Ирина Александровна – и.о. министра образования и науки Мурманской области).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.