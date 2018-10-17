пгт.Печенга

17 октября - 11.00

Выездные приёмы специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

пгт.Печенга, Печенгское шоссе, 3.

г.Кировск

17 октября - 19.00

Городское шествие в Кировске, посвященное 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Сотрудники Кировского историко-краеведческого музея вручат участникам шествия свечи как символ памяти. Шествие пройдет от центральной площади города до памятного знака кировчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

г.Кировск, центральная площадь.

с.Ловозеро

17 октября - 9.00

Выездные приёмы специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

пгт.Верхнетуломский

17 октября - 11.00

Выездные приёмы специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району

пгт.Верхнетуломский, ул. Дружбы, 20.

сп.Тулома

17 октября - 14.00

Выездные приёмы специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

сп.Тулома, ул. Мира, 18.

ЗАТО г.Североморск

30 октября – 12.00-19.30

31 октября – 10.30-19.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на семинары специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики.

Семинары предназначены для специалистов органов по делам молодёжи, образования, культуры, физической культуры, а также подведомственных им учреждений.

В ЗАТО г. Североморск состоится семинар «Личное и профессиональное развитие специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики». Ведущей семинара выступит Ксения Фёдорова, тренер пула тренеров Совета Европы, сертифицированный коуч, член наблюдательного совета Национального совета молодёжных и детских объединений России.

Анкеты-заявки установленной формы на участие в семинарах принимаются на адрес электронной почты: fazel@mail.ru. Также необходимо продублировать заявку в АИС «Молодёжь России». Количество участников семинаров ограничено.

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 10а. Центр досуга молодёжи.

г.Мурманск

17 октября - 8.15

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят качество предоставления коммунальной услуги.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 27; ул. Привокзальная, 2; ул. Журбы, 10; ул. Полухина, 12; просп. Ленина, 18; ул. Свердлова, 8/1.

17 октября - 8.15

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят качество предоставления коммунальной услуги, соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, пер. Охотничий, 15.

17 октября - 9.00

Тренинг для руководителей поликлиник – второй этап каскадного обучения сотрудников медицинских организаций Мурманской области в рамках реализации регионального проекта «Новая поликлиника».

Мероприятие направлено на дальнейшее совершенствование работы поликлиник и повышение качества работы. Откроет работу обучающего мероприятия министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин.

г.Мурманск, ул. Баумана, 42. Мурманский областной центр повышения квалификации специалистов здравоохранения, конференц-зал.

17 октября - 10.00

Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. О прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (докладчик Тихонова Елена Михайловна – министр экономического развития Мурманской области). 2. О проекте закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (докладчик Дягилева Елена Васильевна – министр финансов Мурманской области). 3. Об итогах деятельности органов местного самоуправления и стратегических задачах развития муниципального образования Кандалакшский район на среднесрочный период (докладчик Павлов Михаил Сергеевич – глава муниципального образования Кандалакшский район). 4. Отчет о результатах деятельности комитета государственных закупок Мурманской области (докладчик Росляков Сергей Алексеевич – председатель комитета государственных закупок Мурманской области). 5. Об итогах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Мурманской области в 2018 году и задачах на 2018/2019 учебный год (докладчик Ковшира Ирина Александровна – и.о. министра образования и науки Мурманской области).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

17 октября - 12.00

Первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева проведет «круглый стол» на тему «Меры социальной поддержки семей, воспитывающих детей».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 25/26, каб. 212.

октябрь – 14.00-17.00

Работает новый телефон «горячей линии» Министерства здравоохранения Мурманской области по вопросам оказания медицинской помощи населению региона (8152) 70-12-93. Прежний телефон «горячей линии» (8152) 486-116 продолжит работу до конца октября.

Получить консультацию можно ежедневно с понедельника по пятницу.

17 октября - 14.30

Заместитель губернатора Инна Погребняк проведёт заседание оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий Центральной региональной площадки фестиваля «Наука 0+».

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний.

17 октября - 15.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят законность перепланировки.

г.Мурманск, ул. Баумана, 43/1; просп. Кольский, 7.

18 октября - 12.00

В Мурманской областной универсальной научной библиотеке пройдёт пресс-конференция, посвященная неделе культуры «Финская осень в Мурманске».

22-27 октября в Мурманске пройдут мероприятия недели культуры «Финская осень в Мурманске», которую проводит Мурманское отделение Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области.

В пресс-конференции примут участие: Сергей Ершов – председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области; Сари Кантола – консул Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге; Сами Рантамяки – координатор по вопросам культуры и СМИ Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

В рамках недели культуры «Финская осень в Мурманске» планируется проведение следующих мероприятий: 22 октября - встреча студентов с писателем и журналистом Миской Рантаненом в Мурманском арктическом государственном университете.; презентация книги Миски Рантанена «Калсарикянни» и встреча с читателями в Мурманской областной научной библиотеке. А 24 октября состоится вечер музыки и поэзии в Детской музыкальной школе № 1, 25-27 октября - кинопоказы финских фильмов в кинотеатре «Северное сияние».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, конференц-зал, III этаж.

18 октября - 17.00

Состоится пресс-показ спектакля «Месяц в деревне». Перед показом журналисты смогут пообщаться с создателями спектакля. 18 октября в 16.30 состоится брифинг. На вопросы ответит режиссер-постановщик спектакля, Станислав Васильев, директор театра Татьяна Вешнякова, а также артисты, задействованные в спектакле.

Спектакль поставлен режиссёром Станиславом Васильевым к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева.

В доме Ислаевых появляется новое лицо - Алексей Николаевич Беляев, учитель десятилетнего сына. И с этого момента отлаженная, привычная жизнь семьи и многочисленных домочадцев рушится. Здесь теперь правит только любовь. Наталья Петровна, хозяйка, Верочка, ее воспитанница, влюбляются в молодого учителя. Ракитин, друг дома, давно верный рыцарь Натальи Петровны. «На пороге любви» и другие персонажи действия.

Наталья Петровна мечется… Это сильное неожиданное чувство пугает ее, заставляет мучиться, страдать. В своей любви она безрассудна и эгоистична.

И в этой атмосфере страстей, отчаяния, ревности звучат интонации надежды, ожидания. Это вера Ислаева в возвращение любви жены, благородство, порядочность и преданность Ракитина. И как итог слова Натальи Петровны: «…все вы - прекрасные люди…».

«Месяц в деревне» И. С. Тургенева - о любви, дружбе, чести, совести и долге. Вечная и очень современная история.

В спектакле заняты: заслуженный артист России С. Гронский; артисты- Н. Волкова, А. Воронин, О. Заяц, А. Кинк, Ю. Луговых, Л. Мальцев, Н. Молчанова, В. Равданович, Г. Серегина, Е. Головина, О. Трум, А. Худяков, К. Ширина, О. Шпеко, А. Шпеко.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.