п.Лиинахамари

18 октября - 10.30

Выездные приёмы специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

п.Лиинахамари, ул. Шабалина, 2.

п.Корзуново

18 октября - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

п.Корзуново, ул. Печенгская, 25.

г.Гаджиево

18 октября - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

ЗАТО г.Североморск

30 октября – 12.00-19.30

31 октября – 10.30-19.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на семинары специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики.

Семинары предназначены для специалистов органов по делам молодёжи, образования, культуры, физической культуры, а также подведомственных им учреждений.

В ЗАТО г. Североморск состоится семинар «Личное и профессиональное развитие специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики». Ведущей семинара выступит Ксения Фёдорова, тренер пула тренеров Совета Европы, сертифицированный коуч, член наблюдательного совета Национального совета молодёжных и детских объединений России.

Анкеты-заявки установленной формы на участие в семинарах принимаются на адрес электронной почты: fazel@mail.ru. Также необходимо продублировать заявку в АИС «Молодёжь России». Количество участников семинаров ограничено.

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 10а. Центр досуга молодёжи.

г.Мурманск

18 октября - 11.30

Заместитель губернатора Инна Погребняк проведёт заседание межведомственной комиссии по реализации социальной политики в интересах семьи, женщин и детей при правительстве Мурманской области Заседание пройдёт в режиме видеоконференцсвязи.

Повестка заседания: 1. О реализации региональных полномочий по организации предоставления образования лицам с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья и их семьям в рамках функционирования областного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (докладчик Майкович Мария Ярославовна – директор государственного бюджетного учреждения Мурманской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»). 2. О взаимодействии с муниципальными образованиями в рамках реализации комплекса мер для стимулирования рождения первых детей в молодых семьях Мурманской области в части льготного посещения плавательных бассейнов и фитнес-клубов (докладчик Наумова Светлана Ивановна – председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области). 3. О социальном значении пренатальной диагностики врожденных аномалий развития и наследственных заболеваний (докладчик Галкина Ольга Леонидовна – главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Мурманской области по пренатальной диагностике).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75, Правительство Мурманской области, первый подъезд, IV этаж, ситуационный центр.

18 октября - 12.00

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин примет участие в торжественном митинге, посвящённом 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

г.Мурманск, Зелёный мыс, мемориал Защитникам советского Заполярья.

18 октября - 12.00

Пресс-конференция, посвященная неделе культуры «Финская осень в Мурманске». В пресс-конференции примут участие: Сергей Ершов – председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области; Сари Кантола – консул Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге; Сами Рантамяки – координатор по вопросам культуры и СМИ Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Неделю культуры «Финская осень в Мурманске» проводит Мурманское отделение Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге при поддержке комитета по культуре и искусству Мурманской области. Мероприятия пройдут 22-27 октября.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека.

18 октября - 13.30

Встреча старшеклассников с предпринимателями и представителями организаций сферы поддержки предпринимательства региона. В мероприятии примут участие ученики лицея № 2.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Региональный инновационный бизнес-инкубатор, II этаж.

октябрь – 14.00-17.00

Работает новый телефон «горячей линии» Министерства здравоохранения Мурманской области по вопросам оказания медицинской помощи населению региона (8152) 70-12-93. Прежний телефон «горячей линии» (8152) 486-116 продолжит работу до конца октября.

Получить консультацию можно ежедневно с понедельника по пятницу.

18 октября - 12.00

В Мурманской областной универсальной научной библиотеке пройдёт пресс-конференция, посвященная неделе культуры «Финская осень в Мурманске».

22-27 октября в Мурманске пройдут мероприятия недели культуры «Финская осень в Мурманске», которую проводит Мурманское отделение Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области.

В пресс-конференции примут участие: Сергей Ершов – председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области; Сари Кантола – консул Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге; Сами Рантамяки – координатор по вопросам культуры и СМИ Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

В рамках недели культуры «Финская осень в Мурманске» планируется проведение следующих мероприятий: 22 октября - встреча студентов с писателем и журналистом Миской Рантаненом в Мурманском арктическом государственном университете.; презентация книги Миски Рантанена «Калсарикянни» и встреча с читателями в Мурманской областной научной библиотеке. А 24 октября состоится вечер музыки и поэзии в Детской музыкальной школе № 1, 25-27 октября - кинопоказы финских фильмов в кинотеатре «Северное сияние».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, конференц-зал, III этаж.

18 октября - 17.00

Состоится пресс-показ спектакля «Месяц в деревне». Перед показом журналисты смогут пообщаться с создателями спектакля. 18 октября в 16.30 состоится брифинг. На вопросы ответит режиссер-постановщик спектакля, Станислав Васильев, директор театра Татьяна Вешнякова, а также артисты, задействованные в спектакле.

Спектакль поставлен режиссёром Станиславом Васильевым к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева.

В доме Ислаевых появляется новое лицо - Алексей Николаевич Беляев, учитель десятилетнего сына. И с этого момента отлаженная, привычная жизнь семьи и многочисленных домочадцев рушится. Здесь теперь правит только любовь. Наталья Петровна, хозяйка, Верочка, ее воспитанница, влюбляются в молодого учителя. Ракитин, друг дома, давно верный рыцарь Натальи Петровны. «На пороге любви» и другие персонажи действия.

Наталья Петровна мечется… Это сильное неожиданное чувство пугает ее, заставляет мучиться, страдать. В своей любви она безрассудна и эгоистична.

И в этой атмосфере страстей, отчаяния, ревности звучат интонации надежды, ожидания. Это вера Ислаева в возвращение любви жены, благородство, порядочность и преданность Ракитина. И как итог слова Натальи Петровны: «…все вы - прекрасные люди…».

«Месяц в деревне» И. С. Тургенева - о любви, дружбе, чести, совести и долге. Вечная и очень современная история.

В спектакле заняты: заслуженный артист России С. Гронский; артисты- Н. Волкова, А. Воронин, О. Заяц, А. Кинк, Ю. Луговых, Л. Мальцев, Н. Молчанова, В. Равданович, Г. Серегина, Е. Головина, О. Трум, А. Худяков, К. Ширина, О. Шпеко, А. Шпеко.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.