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Мурманская область. Арктика19.10.18 07:50

Делу - время

г.Оленегорск

19-21 октября - 14.00

Торжественное открытие VIII регионального слёта молодёжи «В одном строю с Победой». Слёт посвящён 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и 76-й годовщине образования 361-го зенитно-ракетного полка ПВО. Слёт пройдёт 19-21 октября на полигоне на берегу реки Куреньга. В рамках слёта 19 октября в 11.00 на железнодорожном вокзале Оленегорска у мемориальной доски, установленной в память о воинах 4-го дивизиона 361-го зенитно-артиллерийского полка, состоится митинг. Закрытие слёта пройдёт 21 октября в 14.00.

г.Оленегорск, 1,3 км автодороги Оленегорск-Ловозеро, река Куреньга.

п.Зверосовхоз

19 октября - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Зверосовхоз, Кильдинское шоссе, 11.

пгт.Кильдинстрой

19 октября - 11.45

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Кильдинстрой, ул. Советская, 2.

ЗАТО г.Североморск

30 октября – 12.00-19.30

31 октября – 10.30-19.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на семинары специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики.

Семинары предназначены для специалистов органов по делам молодёжи, образования, культуры, физической культуры, а также подведомственных им учреждений.

В ЗАТО г. Североморск состоится семинар «Личное и профессиональное развитие специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики». Ведущей семинара выступит Ксения Фёдорова, тренер пула тренеров Совета Европы, сертифицированный коуч, член наблюдательного совета Национального совета молодёжных и детских объединений России.

Анкеты-заявки установленной формы на участие в семинарах принимаются на адрес электронной почты: fazel@mail.ru. Также необходимо продублировать заявку в АИС «Молодёжь России». Количество участников семинаров ограничено.

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 10а. Центр досуга молодёжи.

г.Мурманск

19 октября - 12.00

Торжественное мероприятие по вручению «жилищных свидетельств» и «денежных сертификатов» в рамках проектов «Арктический доктор» и «Земский фельдшер» медицинским работникам. В торжественном мероприятии примут участие министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин и руководители медицинских организаций.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, 2-й этаж, большой зал.

октябрь – 14.00-17.00

Работает новый телефон «горячей линии»  Министерства здравоохранения Мурманской области по вопросам оказания медицинской помощи населению региона (8152) 70-12-93. Прежний телефон «горячей линии» (8152) 486-116 продолжит работу до конца октября.

Получить консультацию можно ежедневно с понедельника по пятницу.

19 октября - 15.00

Торжественная отправка призывников Мурманской области для прохождения военной службы на Северном флоте. Для прохождения военной службы на Северном флоте в этот день будут отправлены 22 призывника.

г.Мурманск, Семёновское озеро. Памятник стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны.

19 октября - 18.30

Научно-популярное ток-шоу «Разберём на атомы: Нобелевская премия». Мероприятие состоится в преддверии дня рождения шведского химика, инженера, изобретателя, предпринимателя и филантропа Альфреда Нобеля. О Нобелевской премии и лауреатах, получивших её в разное время, расскажут преподаватель истории Светлана Корнаухова, учитель физики Константин Белоушко и директор психологического центра Марина Цветкова. Организатор – Информационный центр по атомной энергии Мурманска.

г.Мурманск, просп. Ленина, 19а. Ресторан «Мама на даче».

 

 

 

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