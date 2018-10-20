г.Кандалакша

20 октября - 10.00

Областной смотр-конкурс театральных кружков и любительских объединений «Волшебные крылья».

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. Дворец культуры «Металлург».

п.Енский

20 октября - 15.00

Областная молодёжная акция в поддержку здорового образа жизни «Живи ярко!».

п.Енский, ул. Строителей, 4а. Дом культуры.

г.Оленегорск

20 и 21 октября - 14.00

Проходит VIII регионального слёт молодёжи «В одном строю с Победой». Слёт посвящён 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и 76-й годовщине образования 361-го зенитно-ракетного полка ПВО. Слёт проходит 19-21 октября на полигоне на берегу реки Куреньга. В рамках слёта Закрытие слёта пройдёт 21 октября в 14.00.

г.Оленегорск, 1,3 км автодороги Оленегорск-Ловозеро, река Куреньга.

с.Териберка

22 октября - 12.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

с.Териберка, ул. Пионерская, 7. Администрация.

22 октября - 13.45

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

с.Териберка, ул. Первая Пятилетка, 14. Териберский Дом культуры.

ЗАТО г.Североморск

30 октября – 12.00-19.30

31 октября – 10.30-19.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на семинары специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики.

Семинары предназначены для специалистов органов по делам молодёжи, образования, культуры, физической культуры, а также подведомственных им учреждений.

В ЗАТО г. Североморск состоится семинар «Личное и профессиональное развитие специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики». Ведущей семинара выступит Ксения Фёдорова, тренер пула тренеров Совета Европы, сертифицированный коуч, член наблюдательного совета Национального совета молодёжных и детских объединений России.

Анкеты-заявки установленной формы на участие в семинарах принимаются на адрес электронной почты: fazel@mail.ru. Также необходимо продублировать заявку в АИС «Молодёжь России». Количество участников семинаров ограничено.

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 10а. Центр досуга молодёжи.

г.Мурманск

20 октября - 10.00

День семейного чтения в областной универсальной научной библиотеке.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека.

20 октября - 13.00

Открытие соревнований по стандартам «WorldSkills» для специалистов возрастной категории «50+» в компетенции «Малярные и декоративные работы». Соревнования на площадке в этот день пройдут с 13.00 до 17.00.

Соревнования включены в программу IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Мурманской области, основные мероприятия которого пройдут в период с 23 по 26 октября. Специалисты возрастной категории 50+ будут также соревноваться в компетенциях «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» (Кольский транспортный колледж), «Медицинский и социальный уход» (Мурманский медицинский колледж), «Поварское дело» (Апатитский политехнический колледж).

Региональный чемпионат проводится при поддержке правительства Мурманской области, организаторами выступают министерство образования и науки Мурманской области и Региональный координационный центр «WorldSkills Russia» в Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Инженерная, 2а. Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота.

октябрь – 14.00-17.00

Работает новый телефон «горячей линии» Министерства здравоохранения Мурманской области по вопросам оказания медицинской помощи населению региона (8152) 70-12-93. Прежний телефон «горячей линии» (8152) 486-116 продолжит работу до конца октября.

Получить консультацию можно ежедневно с понедельника по пятницу.

20 октября - 15.00

Областной конкурс творчества детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Кораблик надежды».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

22 октября - 15.00

Пресс-конференция полуфиналистов всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры России».

Зачем молодым руководителям участвовать в таком конкурсе? Какой опыт даёт участие в нём, чем он может пригодиться в профессиональной деятельности? С какими известными людьми удалось познакомиться в рамках конкурса, что ценного даёт общение с ними? На эти и другие вопросы ответят: Горюнова Екатерина Евгеньевна – заместитель главного врача Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина; Локтев Александр Владимирович – заместитель начальника оперативного отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Баренцево-Беломорского территориального управления Федерального агентства по рыболовству; Плисов Сергей Константинович – начальник экономического департамента Мурманского морского рыбного порта, с октября 2018 года – президент Торгово-промышленной палаты Мурманской области; Челтыбашев Александр Анатольевич – начальник отдела Российского энергетического агентства Министерства энергетики Российской Федерации, финалист Чемпионата России по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».

Мурманская область активно присоединилась к конкурсу «Лидеры России». «Лидеры России» – это открытый конкурс для руководителей нового поколения. В нынешнем году в числе наставников – заместитель председателя Правительства России Максим Акимов и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В Наблюдательном совете конкурса – народный артист России Сергей Безруков и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной Думы Светлана Журова, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль и др.

г.Мурманск, просп. Кирова, 46. Пресс-центр редакции газеты «Мурманский вестник».

22 октября - 17.30

Публичные чтения Российского исторического общества «Гражданская война и Север». Мурманская областная научная библиотека продолжает цикл публичных чтений «Гражданская война и Север», организованных отделением Российского исторического общества в Мурманске. Очередную лекцию прочтет кандидат исторических наук Дмитрий Тучков. Тема лекции «Социалистическое правительство Северной Области Николая Васильевича Чайковского».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, IV этаж, литературная гостиная.

22 октября - 18.30

Презентация книги финского писателя Миски Рантанена «Калсарикянни. Финский способ снятия стресса». Презентация состоится в рамках недели культуры «Финская осень в Мурманске».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.