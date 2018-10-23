с.Ловозеро

23 октября - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

ЗАТО г.Североморск

30 октября – 12.00-19.30

31 октября – 10.30-19.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на семинары специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики.

Семинары предназначены для специалистов органов по делам молодёжи, образования, культуры, физической культуры, а также подведомственных им учреждений.

В ЗАТО г. Североморск состоится семинар «Личное и профессиональное развитие специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики». Ведущей семинара выступит Ксения Фёдорова, тренер пула тренеров Совета Европы, сертифицированный коуч, член наблюдательного совета Национального совета молодёжных и детских объединений России.

Анкеты-заявки установленной формы на участие в семинарах принимаются на адрес электронной почты: fazel@mail.ru. Также необходимо продублировать заявку в АИС «Молодёжь России». Количество участников семинаров ограничено.

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 10а. Центр досуга молодёжи.

г.Мурманск

23 октября - 11.00

Открытое заседание региональной конкурсной комиссии конкурса «Лучший многофункциональный центр Мурманской области». Конкурс проводится в номинациях «Лучший МФЦ», «Лучший универсальный специалист МФЦ» и «Лучший проект МФЦ». В этом году на конкурс подано более 30 заявок. Победители представят Мурманскую область на Всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России».

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1.

23 октября - 11.00

Открытие осенней сессии для обучающихся десятых классов очно-заочной школы для одаренных детей «А-Элита».

г.Мурманск, ул. Егорова, 15, Мурманский арктический государственный университет, IV этаж, актовый зал.

23 октября - 12.00

Открытие общественной приёмной всероссийского проекта «Великие имена России». Целью проекта «Великие имена России» является сохранение исторической памяти и духовных традиций, создание культурно-исторического брендинга территорий для регионов и России в целом. Проект будет реализован в формате общенационального конкурса, что позволит обеспечить максимальный охват населения и учесть всю палитру мнений. В результате всенародное голосование определит, чьи имена достойны украсить фасады 45 российских аэропортов, в том числе аэропорта Мурманск.

В общественной приёмной отдельные северяне и инициативные группы могут предложить имена известных земляков, достойных украсить название аэропорта Мурманск.

Региональные общественные палаты сформируют списки имен претендентов, затем жители смогут предложить свой вариант имени при помощи специально созданного сайта или по телефону «Горячей линии», после чего будет сформирован шорт-лист конкурса. С 8 ноября по 30 ноября будет проходить общенародное голосование по принципу «один голос - один аэропорт - одно имя», итоги будут подведены 5 декабря.

Инициаторы проекта - Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество. Общественная палата РФ выступила агрегатором инициатив по реализации идеи.

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

23 октября - 14.30

Губернатор Марина Ковтун примет участие в Дне социального предпринимательства. В рамках мероприятия состоится подписание соглашения о взаимодействии правительства Мурманской области и федерального Фонда по поддержке социальных проектов, презентация наиболее успешных проектов социального предпринимательства Мурманской области, а также семинар Фонда по поддержке социальных проектов «Социальный предприниматель: как заработать?».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

23 октября - 15.00

Торжественное открытие IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

23-28 октября - 16.00

Тематический мастер-класс в рамках Дней Японии в областной научной библиотеке. 23 по 28 октября в областной библиотеке состоятся мастер-классы по японской каллиграфии, тематическая встреча Школы Колумбов, будут организованы квиз, показ художественных и мультипликационных фильмов, созданных японскими и российскими кинематографистами, а также дегустация национальных японских угощений.

23 октября мастер-класс состоится также в 17.00.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, I этаж, кафе «Ботаник».

23 октября - 18.00

В рамках Дней Японии в областной научной библиотеке Начнётся показ фильма «Москва, любовь моя».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, I этаж, кафе «Ботаник».

24-25 октября

В Мурманской областной научной библиотеке состоится областной семинар по планированию работы библиотек Мурманской области на 2019 год. К участию в мероприятии приглашаются специалисты государственных и муниципальных библиотек, занимающиеся планированием деятельности.

На семинаре будут обозначены приоритетные направления и задачи деятельности библиотек в 2019 году; актуальные аспекты создания модельных муниципальных библиотек в регионе; вопросы реализации региональных программ по поддержке детского и юношеского чтения; рассмотрены приоритетные актуальные документы развития библиотек; состоится презентация современных моделей обслуживания пользователей. Участникам семинара будет представлен новый ресурс Мурманской областной научной библиотеки – библиотечный портал Мурманской области.

В мероприятии примет участие менеджер по работе с библиотеками ООО «ЛитРес» (г. Москва) с выступлением «Проект «ЛитРес: Библиотека» - новые технологии для библиотек, удобный сервис для читателей»; для участников семинара будет проведен мастер-класс по работе с электронной библиотекой «ЛитРес».

Во второй день семинара состоится сессия вопросов и ответов, на которой будут рассмотрены актуальные вопросы планирования библиотечной деятельности.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека.