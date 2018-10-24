г.Кандалакша

24 октября - 9.00-13.00

IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Мурманской области в 2018 году. Выполнение конкурсных заданий на конкурсных площадках: Электромонтажные работы; Электромонтажные работы (юниоры).

гп.Кандалакша, ул. Спекова, 50. ГАПОУ МО «КИК».

с.Ловозеро

24 октября - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро¸ ул. Пионерская, 6.

с.Ура-Губа

24 октября - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

с.Ура-Губа, ул. Рыбацкая, 30.

нп.Высокий

24 октября - 15.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

нп.Высокий, ул.Сыромятникова, 13.

г.Апатиты

24 октября - 9.00-13.00

IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Мурманской области в 2018 году. Выполнение конкурсных заданий на конкурсных площадках: Поварское дело.

г.Апатиты, ул. Энергетическая, 35. ГАПОУ МО «АПК им. Голованова».

г.Мончегорск

24 октября - 9.00-13.00

IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Мурманской области в 2018 году. Выполнение конкурсных заданий на конкурсных площадках: Физическая культура и спорт.

г.Мончегорск, просп.Кирова, 7. ГАПОУ МО «СКФиС».

24 октября - 9.00-13.00

IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Мурманской области в 2018 году. Выполнение конкурсных заданий на конкурсных площадках: Облицовка плиткой.

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 1. ГАПОУ МО «МонПК».

ЗАТО г.Островной

24 октября - 14.00

Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству И.С. Тургенева.

ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2а. Школа № 284.

г.Кола

24 октября - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят качество предоставления коммунальной услуги, соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Кола, ул. Заводская, 5.

24 октября - 9.00-13.00

IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Мурманской области в 2018 году. Выполнение конкурсных заданий на конкурсных площадках: Ремонт и обслуживание легковых автомобилей.

г.Кола, пер. Островский, 14. ГАПОУ МО «КТК».

ЗАТО г.Североморск

30 октября – 12.00-19.30

31 октября – 10.30-19.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на семинары специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики.

Семинары предназначены для специалистов органов по делам молодёжи, образования, культуры, физической культуры, а также подведомственных им учреждений.

В ЗАТО г. Североморск состоится семинар «Личное и профессиональное развитие специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики». Ведущей семинара выступит Ксения Фёдорова, тренер пула тренеров Совета Европы, сертифицированный коуч, член наблюдательного совета Национального совета молодёжных и детских объединений России.

Анкеты-заявки установленной формы на участие в семинарах принимаются на адрес электронной почты: fazel@mail.ru. Также необходимо продублировать заявку в АИС «Молодёжь России». Количество участников семинаров ограничено.

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 10а. Центр досуга молодёжи.

г.Мурманск

24 октября - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят законность перепланировки.

г.Мурманск, ул. Павлова, 57.

24 октября - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят качество предоставления коммунальной услуги.

г.Мурманск, ул. Лобова, 9/4; ул. Марата, 10; ул. Володарского, 3).

24 октября - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят качество предоставления коммунальной услуги, соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 6/1; Театральный бульвар, 9 и 11.

24 октября - 9.00-13.00

IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Мурманской области в 2018 году. Выполнение конкурсных заданий на конкурсных площадках: Сварочные технологии; Сварочные технологии (юниоры); Инженерный дизайн CAD(САПР); Инженерный дизайн CAD(САПР) (юниоры).

г.Мурманск, ул. Подгорная 80. ГАПОУ МО «МИК».

24 октября - 9.00-13.00

IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Мурманской области в 2018 году. Выполнение конкурсных заданий на конкурсных площадках: Парикмахерское искусство; Парикмахерское искусство (юниоры); Туризм; Саамское рукоделие; Эстетическая косметология.

г.Мурманск, ул. Гвардейская,14. ГАПОУ МО «МТКС».

24 октября - 9.00-13.00

IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Мурманской области в 2018 году. Выполнение конкурсных заданий на конкурсных площадках: Дошкольное воспитание; Дошкольное воспитание (юниоры); Преподавание в младших классах; Преподавание в младших классах (юниоры).

г.Мурманск, ул. Володарского, 5. ГАПОУ МО «МПК».

24 октября - 9.00-13.00

IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Мурманской области в 2018 году. Выполнение конкурсных заданий на конкурсных площадках: Сетевое и системное администрирование; Предпринимательство; Программные решения для бизнеса.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 60. ГАПОУ МО «МКЭиИТ».

24 октября - 9.00-13.00

IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Мурманской области в 2018 году. Выполнение конкурсных заданий на конкурсных площадках: Медицинский и социальный уход; Медицинский и социальный уход (юниоры).

г.Мурманск, ул. Ломоносова, 16. ГАПОУ МО «ММК».

24 октября - 9.00-13.00

IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Мурманской области в 2018 году. Выполнение конкурсных заданий на конкурсных площадках: Малярные и декоративные работы; Малярные и декоративные работы (юниоры).

г.Мурманск, ул.Невского, 86. ГАПОУ МО «МСК им. Н.Е. Момота».

24 октября - 10.00

Губернатор Марина Ковтун встретится с проектными командами молодёжного центра технологического и социального предпринимательства «Коворкинг-51».

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Мурманский арктический государственный университет, вход со двора.

24 октября - 10.00

Областной семинар «Планирование работы библиотек Мурманской области на 2019 год: основные направления, задачи и перспективы». Семинар продолжится 25 октября.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская , областная универсальная научная библиотека.

24 октября - 11.00

Торжественное открытие V Дней инноваций Мурманской области. V Дни инноваций Мурманской области откроются пленарным заседанием «Цифровизация как драйвер развития бизнеса и региона».

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж, зал «Азимут 2».

24 октября - 11.00

Губернатор Марина Ковтун примет участие в пленарном заседании V Дней инноваций Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», конференц-зал.

24 октября - 14.00

V Дни инноваций Мурманской области. Конференция «Биотехнологии и цифровизация в жилищно-коммунальном хозяйстве».

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж, зал «Азимут 2».

24 октября - 14.00

V Дни инноваций Мурманской области. Обучающая сессия по развитию интернет-инициатив.

г.Мурманск, просп Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж, зал «Москва».

24 октября - 14.00

Открытие пункта общественного голосования в рамках всероссийского проекта «Великие имена России».

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Мурманский арктический государственный университет.

24 октября - 15.00

Пункт общественного голосования в рамках всероссийского проекта «Великие имена России» откроется в Мурманском государственном техническом университете.

Целью проекта «Великие имена России» является сохранение исторической памяти и духовных традиций, создание культурно-исторического брендинга территорий для регионов и России в целом. Проект будет реализован в формате общенационального конкурса, что позволит обеспечить максимальный охват населения и учесть всю палитру мнений. В результате всенародное голосование определит, чьи имена достойны украсить фасады 45 российских аэропортов, в том числе аэропорта Мурманск.

Региональные общественные палаты сформируют списки имен претендентов, затем жители смогут предложить свой вариант имени при помощи специально созданного сайта или по телефону «Горячей линии», после чего будет сформирован шорт-лист конкурса. С 8 ноября по 30 ноября будет проходить общенародное голосование по принципу «один голос - один аэропорт - одно имя», итоги будут подведены 5 декабря.

Инициаторы проекта – Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество. Общественная палата РФ выступила агрегатором инициатив по реализации идеи.

г.Мурманск, ул.Спортивная, 13. Мурманский государственный технический университет.

24 октября - 15.00

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин проведёт заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Мурманской области.

Повестка заседания: 1. О мерах, принимаемых собственниками (пользователями) объектов спорта, организаторами официальных спортивных мероприятий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период проведения соревнований (докладчики: Наумова Светлана Ивановна – председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области; Липовецкий Сергей Леонидович – врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Мурманской области; Лебедев Владимир Николаевич – директор государственного автономного учреждения Мурманской области «Центр спортивной подготовки»). 2. О взаимодействии органов местного самоуправления Мурманской области и подразделений ФКУ УИИ УФСИН России по Мурманской области по вопросам определения мест для отбывания уголовного наказания в виде исправительных работ в соответствии с ч. 1 ст. 50 Уголовного кодекса РФ (докладчики: Гончар Вячеслав Владимирович – заместитель начальника федерального казенного учреждения уголовной исполнительной инспекции УФСИН России по Мурманской области; Решетников Игорь Анатольевич – заместитель главы администрации Ковдорского района). 3. О деятельности муниципальной комиссии по профилактике правонарушений в 2017-2018 годах. О мерах, принимаемых администрацией муниципального образования, по исполнению Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» и дальнейшему развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на подведомственной территории (докладчики: Курзенев Николай Иванович – глава администрации Ловозерского района; Богданов Игорь Александрович – и.о. главы администрации Кольского района).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

24-28 октября - 16.00

Тематический мастер-класс в рамках Дней Японии в областной научной библиотеке. 23 по 28 октября в областной библиотеке состоятся мастер-классы по японской каллиграфии, тематическая встреча Школы Колумбов, будут организованы квиз, показ художественных и мультипликационных фильмов, созданных японскими и российскими кинематографистами, а также дегустация национальных японских угощений.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, I этаж, кафе «Ботаник».

24-25 октября

В Мурманской областной научной библиотеке состоится областной семинар по планированию работы библиотек Мурманской области на 2019 год. К участию в мероприятии приглашаются специалисты государственных и муниципальных библиотек, занимающиеся планированием деятельности.

На семинаре будут обозначены приоритетные направления и задачи деятельности библиотек в 2019 году; актуальные аспекты создания модельных муниципальных библиотек в регионе; вопросы реализации региональных программ по поддержке детского и юношеского чтения; рассмотрены приоритетные актуальные документы развития библиотек; состоится презентация современных моделей обслуживания пользователей. Участникам семинара будет представлен новый ресурс Мурманской областной научной библиотеки – библиотечный портал Мурманской области.

В мероприятии примет участие менеджер по работе с библиотеками ООО «ЛитРес» (г. Москва) с выступлением «Проект «ЛитРес: Библиотека» - новые технологии для библиотек, удобный сервис для читателей»; для участников семинара будет проведен мастер-класс по работе с электронной библиотекой «ЛитРес».

Во второй день семинара состоится сессия вопросов и ответов, на которой будут рассмотрены актуальные вопросы планирования библиотечной деятельности.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека.

24 октября - 17.00

V Дни инноваций Мурманской области. Семинар «Как экономить время с помощью дистанционных сервисов для бизнеса».

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», зал «Азимут 2».