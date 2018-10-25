г.Кандалакша

25 октября - 9.00–13.00

II Молодёжный форум участников движения WorldSkills «Пульс Арктики». Выполнение конкурсных заданий на конкурсных площадках: Электромонтажные работы; Электромонтажные работы (юниоры).

г.Кандалакша, ул. Спекова, 50. ГАПОУ МО «КИК».

г.Апатиты

25 октября - 9.00–13.00

II Молодёжный форум участников движения WorldSkills «Пульс Арктики». Выполнение конкурсных заданий на конкурсных площадках: Поварское дело.

г.Апатиты, ул. Энергетическая, 35. ГАПОУ МО «АПК им. Голованова».

25 октября - 15.00

В рамках V Дней инноваций Мурманской области пройдёт семинар «Коммерциализация научных разработок».

г.Апатиты, ул. Ленина, 27. Региональный инновационный бизнес-инкубатор.

25 октября - 16.30

В рамках V Дней инноваций Мурманской области состоится подведение итогов конкурса молодых инноваторов «Мурманская осень – 2018».

г.Апатиты, ул. Ленина, 27. Региональный инновационный бизнес-инкубатор.

г.Мончегорск

25 октября - 9.00–13.00

II Молодёжный форум участников движения WorldSkills «Пульс Арктики». Выполнение конкурсных заданий на конкурсных площадках: Физическая культура и спорт.

г.Мончегорск, просп.Кирова, 7. ГАПОУ МО «СКФиС».

25 октября - 9.00–13.00

II Молодёжный форум участников движения WorldSkills «Пульс Арктики». Выполнение конкурсных заданий на конкурсных площадках: Облицовка плиткой.

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 1. ГАПОУ МО «МонПК».

г.Кола

25 октября - 9.00–13.00

II Молодёжный форум участников движения WorldSkills «Пульс Арктики». Выполнение конкурсных заданий на конкурсных площадках: Ремонт и обслуживание легковых автомобилей.

г.Кола, пер. Островский, 14. ГАПОУ МО «КТК».

ЗАТО г.Североморск

30 октября – 12.00-19.30

31 октября – 10.30-19.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на семинары специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики.

Семинары предназначены для специалистов органов по делам молодёжи, образования, культуры, физической культуры, а также подведомственных им учреждений.

В ЗАТО г. Североморск состоится семинар «Личное и профессиональное развитие специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики». Ведущей семинара выступит Ксения Фёдорова, тренер пула тренеров Совета Европы, сертифицированный коуч, член наблюдательного совета Национального совета молодёжных и детских объединений России.

Анкеты-заявки установленной формы на участие в семинарах принимаются на адрес электронной почты: fazel@mail.ru. Также необходимо продублировать заявку в АИС «Молодёжь России». Количество участников семинаров ограничено.

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 10а. Центр досуга молодёжи.

г.Мурманск

25 октября - 9.00–13.00

II Молодёжный форум участников движения WorldSkills «Пульс Арктики». Выполнение конкурсных заданий на конкурсных площадках: Сварочные технологии; Сварочные технологии (юниоры); Инженерный дизайн CAD(САПР); Инженерный дизайн CAD(САПР) (юниоры).

г.Мурманск, ул. Подгорная, 80. ГАПОУ МО «МИК», актовый зал.

25 октября - 9.00–13.00

II Молодёжный форум участников движения WorldSkills «Пульс Арктики». Выполнение конкурсных заданий на конкурсных площадках: Парикмахерское искусство; Парикмахерское искусство (юниоры); Туризм; Саамское рукоделие; Эстетическая косметология.

г.Мурманск, ул. Гвардейская,14. ГАПОУ МО «МТКС».

25 октября - 9.00–13.00

II Молодёжный форум участников движения WorldSkills «Пульс Арктики». Выполнение конкурсных заданий на конкурсных площадках: Дошкольное воспитание; Дошкольное воспитание (юниоры); Преподавание в младших классах; Преподавание в младших классах (юниоры).

г.Мурманск, ул. Володарского, 5. ГАПОУ МО «МПК».

25 октября - 9.00–13.00

II Молодёжный форум участников движения WorldSkills «Пульс Арктики». Выполнение конкурсных заданий на конкурсных площадках: Сетевое и системное администрирование; Предпринимательство; Программные решения для бизнеса.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 60. ГАПОУ МО «МКЭиИТ».

25 октября - 9.00–13.00

II Молодёжный форум участников движения WorldSkills «Пульс Арктики». Выполнение конкурсных заданий на конкурсных площадках: Медицинский и социальный уход; Медицинский и социальный уход (юниоры).

г.Мурманск, ул.Ломоносова, 16. ГАПОУ МО «ММК».

25 октября - 9.00–13.00

II Молодёжный форум участников движения WorldSkills «Пульс Арктики». Выполнение конкурсных заданий на конкурсных площадках: Малярные и декоративные работы; Малярные и декоративные работы (юниоры).

г.Мурманск, ул.Александра Невского, 86. ГАПОУ МО «МСК им. Н.Е. Момота».

25 октября - 10.00

В рамках V Дней инноваций Мурманской области пройдёт бизнес-завтрак «Развитие и поддержка инновационной экосистемы на региональном уровне, интеграция в бизнес-процессы».

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Деловой центр «Меридиан», I этаж.

25 октября - 11.00-15.00

II Молодёжный форум участников движения WorldSkills «Пульс Арктики».

г.Мурманск, ул. Подгорная, 80. ГАПОУ МО «МИК», актовый зал.

25 октября - 14.00

Губернатор Марина Ковтун примет участие в торжественном открытии фестиваля научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики».

Перед церемонией открытия фестиваля глава региона познакомится с интерактивными выставками и экспозициями, в частности с выставкой участников конкурса детского технического творчества по направлению лего-живопись «Чудеса за Полярным кругом», выставкой «Авиация на службе Арктики», выставкой лазерных технологий «High-Tech на службе Арктики» и другими.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Мурманский областной центр детского творчества «Лапландия.

25 октября – 14.00-18.00

На базе отделений Многофункционального центра Мурманской области в Мурманске состоятся Дни открытых дверей по предоставлению услуг Пенсионного фонда. Мероприятие организовано в целях более широкого информирования граждан о законодательстве и порядке предоставления услуг ПФР.

Специалисты фонда дадут консультации по вопросам пенсионного обеспечения и социальных выплат, материнского капитала, услуг ПФР, предоставляемых в электронном виде, и по другим вопросам, касающимся деятельности фонда.

г.Мурманск, ул. Хлобыстова, 26 – отделение по Ленинскому административному округу.

г.Мурманск, просп. Ленина, 45 – отделение по Октябрьскому административному округу.

г.Мурманск, ул. Щербакова, 26 – отделение по Первомайскому административному округу.

25 октября - 15.00

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин примет участие в торжественной церемонии вручения знаков ГТО физкультурному активу региона.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта». АСК, конференц-зал.

25-28 октября - 16.00

Тематический мастер-класс в рамках Дней Японии в областной научной библиотеке. 23 по 28 октября в областной библиотеке состоятся мастер-классы по японской каллиграфии, тематическая встреча Школы Колумбов, будут организованы квиз, показ художественных и мультипликационных фильмов, созданных японскими и российскими кинематографистами, а также дегустация национальных японских угощений.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, I этаж, кафе «Ботаник».

25 октября - 17.00

В рамках V Дней инноваций Мурманской области пройдёт семинар «Блокчейн-технология».

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Дом предпринимателя.

25 октября

В Мурманской областной научной библиотеке состоится областной семинар по планированию работы библиотек Мурманской области на 2019 год. К участию в мероприятии приглашаются специалисты государственных и муниципальных библиотек, занимающиеся планированием деятельности.

На семинаре будут обозначены приоритетные направления и задачи деятельности библиотек в 2019 году; актуальные аспекты создания модельных муниципальных библиотек в регионе; вопросы реализации региональных программ по поддержке детского и юношеского чтения; рассмотрены приоритетные актуальные документы развития библиотек; состоится презентация современных моделей обслуживания пользователей. Участникам семинара будет представлен новый ресурс Мурманской областной научной библиотеки – библиотечный портал Мурманской области.

В мероприятии примет участие менеджер по работе с библиотеками ООО «ЛитРес» (г. Москва) с выступлением «Проект «ЛитРес: Библиотека» - новые технологии для библиотек, удобный сервис для читателей»; для участников семинара будет проведен мастер-класс по работе с электронной библиотекой «ЛитРес».

Во второй день семинара состоится сессия вопросов и ответов, на которой будут рассмотрены актуальные вопросы планирования библиотечной деятельности.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека.

26 октября - 15.00

Торжественное закрытие IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова».