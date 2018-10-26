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Мурманская область. Арктика26.10.18 07:50

Делу - время

нп.Высокий

26 октября - 15.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населенияю

нп.Высокий, ул. Сыромятникова, 13

ЗАТО г.Островной

26 октября - 15.00

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет.

ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2а. Школа № 284.

26 октября - 16.00

Исторический час, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий, в Доме детского творчества.

ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2. Дом детского творчества.

п.Шонгуй

26 октября - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Шонгуй, ул. Комсомольская, 4.

п.Пушной

26 октября - 11.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Пушной, ул. Центральная, 14.

ЗАТО г.Североморск

30 октября – 12.00-19.30

31 октября – 10.30-19.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на семинары специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики.

Семинары предназначены для специалистов органов по делам молодёжи, образования, культуры, физической культуры, а также подведомственных им учреждений.

В ЗАТО г. Североморск состоится семинар «Личное и профессиональное развитие специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики». Ведущей семинара выступит Ксения Фёдорова, тренер пула тренеров Совета Европы, сертифицированный коуч, член наблюдательного совета Национального совета молодёжных и детских объединений России.

Анкеты-заявки установленной формы на участие в семинарах принимаются на адрес электронной почты: fazel@mail.ru. Также необходимо продублировать заявку в АИС «Молодёжь России». Количество участников семинаров ограничено.

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 10а. Центр досуга молодёжи.

г.Мурманск

26 октября - 11.00

Встреча губернатора Марины Ковтун с активом ОНФ.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство мурманской области, средний подъезд, II этаж, овальный зал.

26 октября – 11.00

В рамках V Дней инноваций Мурманской области пройдёт семинар «Условия и инструменты акселерации бизнеса, связанного с интернет-проектами».

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Мурманский арктический государственный университет.

26 октября - 12.00

Осенний слёт участников туристско-рекреационного кластера. Повестка встречи: 1. О планах полетных программ на зимний сезон аэропорта г. Мурманск и обсуждение планируемого ремонта аэровокзального комплекса (выступающий Пак Александр Витальевич – коммерческий директор ПАО «Аэропорт Мурманск»). 2. О создании ассоциации туристских предприятий Мурманской области в форме союза (выступающий Попова Анна Федоровна – начальник отдела развития туризма министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области); 3. О безопасности в период зимнего сезона (выступающий Тимофеев Михаил Анатольевич – начальник отдела по делам ГОЧС, ПБ и региональному надзору комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области); 4. О формировании расходов по услугам Центра кластерного развития Мурманской области для участников туристско-рекреационного кластера – субъектов малого и среднего предпринимательства (выступающий Шаимова Олеся Николаевна, ведущий менеджер Центра кластерного развития Мурманской области).

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Деловой центр «Меридиан», VI этаж.

26 октября - 12.30

Семинар по юридическим аспектам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. Мероприятие проводит ассоциация «Юристы за гражданское общество» (г. Москва).

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Молодёжный центр технологического и социального предпринимательства.

26 октября – 14.00

В рамках V Дней инноваций Мурманской области будет представлена обучающая программа «Как найти своих людей. Современные технологи HR».

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Дом предпринимателя.

26 октября - 14.00

Встреча губернатора Марины Ковтун с участниками IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Дворец культуры и народного творчества имени С. М. Кирова, II этаж, малый зал.

26 октября - 15.00

Губернатор Марина Ковтун примет участие в торжественной церемонии закрытия чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Мурманской области и награждения победителей.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Дворец культуры и народного творчества имени С. М. Кирова, I этаж, зрительный зал.

26-28 октября - 16.00

Тематический мастер-класс в рамках Дней Японии в областной научной библиотеке. 23 по 28 октября в областной библиотеке состоятся мастер-классы по японской каллиграфии, тематическая встреча Школы Колумбов, будут организованы квиз, показ художественных и мультипликационных фильмов, созданных японскими и российскими кинематографистами, а также дегустация национальных японских угощений.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, I этаж, кафе «Ботаник».

26 октября - 15.00

Торжественное закрытие IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова».

 

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